5 raisons pour lesquelles Tangled vaut mieux que Frozen (& 5 Frozen is Better)

Depuis la sortie du premier film Frozen, de nombreux fans de films de princesse Disney l’ont comparé à Tangled. Ces deux films de princesse sont sortis à quelques années d’intervalle et avaient des styles d’animation similaires et des princesses indépendantes convaincantes. Bien qu’il existe des similitudes entre ces deux films, il existe également de nombreuses différences. Frozen a également eu un film qui est sorti l’année dernière, mais la comparaison des deux films originaux est toujours courante.

Voici les cinq raisons pour lesquelles Tangled est un meilleur film que Frozen et cinq raisons pour lesquelles Frozen est meilleur.

10 Frozen: Elsa et Anna sont plus intéressantes que Raiponce

Les trois princesses de ces films sont uniques et ont leurs propres personnalités. Bien qu’ils soient tous vraiment sympathiques en tant que protagonistes, et que tout le monde a ses favoris, Elsa et Anna combinées font des pistes plus convaincantes que Rapunzel. Le contraste des personnalités des deux sœurs combiné avec le drame familial rend leur histoire un peu plus intéressante que celle de Rapunzel.

Cependant, ils sont tous intéressants en soi, donc la marge qui est meilleure est assez mince.

9 Tangled: L’histoire d’amour est plus convaincante

Dans Frozen, Anna obtient une histoire d’amour alors qu’Elsa n’en a pas. La relation d’Anna avec Kristoff est la principale romance de la série et elle peut être comparée à la relation romantique avec Rapunzel et Flynn. Alors qu’Anna et Kristoff forment un couple attachant, la dynamique entre Rapunzel et Eugene est définitivement plus intéressante.

Ces deux-là semblent se soucier profondément l’un de l’autre et grandissent beaucoup ensemble lorsqu’ils tombent amoureux.

8 Frozen: Les chansons sont plus accrocheuses

En comparant les chansons de ces deux films, il est assez difficile de choisir laquelle est la meilleure car elles ont des forces différentes. Cependant, sur la popularité pure et la façon dont les chansons sont accrocheuses, Frozen l’emporte.

Il y a peu de chansons Disney aussi mémorables ou aussi appréciées que «Let It Go». On ne peut pas vraiment contester la puissance de cette chanson et la façon dont elle a changé le jeu pour les chansons Disney. Donc, dans le sens de l’impact de la musique, Frozen gagne définitivement.

7 Tangled: L’intrigue est plus forte

Frozen a beaucoup à offrir avec des personnages convaincants, un cadre magnifique et de nombreux moments dramatiques, mais, en ce qui concerne l’intrigue, Tangled exécute mieux l’histoire. Du début à la fin, le tracé est clair et il est facile à suivre. Le méchant de l’histoire est clair et le poulain final est plutôt évident. L’histoire coule aussi bien et est intéressante tout au long. Frozen a beaucoup de bons moments d’histoire, mais il y a des moments qui traînent et ça tacle un peu parfois.

6 Frozen: les personnages sont plus convaincants

Les personnages de ces deux films peuvent être extrêmement intéressants, et ils sont globalement bien arrondis pour les personnages animés. Cependant, les personnages gelés sont juste un peu plus intéressants.

Elsa est définitivement une sorte de princesse Disney qui n’a jamais été vue auparavant étant donné qu’elle n’a pas d’intérêt amoureux et a des pouvoirs magiques. Le voyage d’Elsa est l’une des choses les plus convaincantes de ce film.

5 Tangled: Les chansons sont plus percutantes

Alors que la musique de Frozen pourrait être plus accrocheuse et extrêmement populaire, les paroles et l’impact des chansons de Tangled sont en fait plus forts. Étant donné que cette liste concerne principalement le premier film, pas Frozen 2, il est clair que Tangled a des chansons qui ont des paroles plus significatives.

Ces chansons se rapportent également plus clairement à l’intrigue et font avancer le développement de l’histoire et du personnage. Beaucoup de chansons de Frozen semblaient presque dénuées de sens en ce qui concerne l’intrigue.

4 Frozen: a une histoire plus riche qui se connecte au monde réel

Les mondes de ces deux films sont magnifiquement conçus et donnent envie aux téléspectateurs d’en savoir plus. Les royaumes et les châteaux sont jolis dans les deux films, mais le monde de Frozen se connecte davantage à l’histoire et au folklore du monde réel de différents pays scandinaves.

Il semble avoir plus de connexion avec le monde réel par opposition à un simple décor de conte de fées dans Tangled et qui rend le monde plus attrayant dans l’ensemble.

3 Tangled: N’a pas autant de trous de tracé

Le premier film Frozen a eu beaucoup de bons moments et des choses positives à ce sujet, mais il avait aussi des défauts. Il y a pas mal de trous dans ce film qui sont assez évidents.

Tout d’abord, cela n’a aucun sens comment les parents d’Elsa ont pu garder le royaume qui a fermé pendant si longtemps. Le fait qu’Elsa et Anna ne se soient pas vues depuis des années était également difficile à croire. Deuxièmement, le fait que Hans se soit avéré être le méchant est venu de nulle part et n’était pas une très bonne narration. Bien que Tangled ne soit pas parfaitement construit, l’intrigue présente moins de problèmes majeurs.

2 Frozen: meilleurs personnages secondaires

La plupart de l’histoire de Tangled tourne autour de Raiponce et Flynn Rider. Il n’y a pas autant de personnages secondaires qui ne sont pas des méchants, à l’exception de deux personnages animaux. Dans Frozen, il y a un acolyte animal mais il y a aussi Olaf qui est un personnage plus équilibré.

De plus, il y a quelques autres personnages tels que les trolls. Et, avec trois personnages un peu principaux dans Elsa, Anna et Kristoff, il se passe plus.

1 Tangled: a un méchant beaucoup plus convaincant

Le principal problème avec Frozen est qu’il manque un méchant central. Elsa n’est pas un méchant mais finit par causer un gros problème qui doit être résolu. Hans est le méchant principal, mais cela est mal exécuté.

Dans Tangled, Mother Gothel est un méchant central évident qui est intéressant et complexe. C’est une méchante effrayante et l’histoire fonctionne très bien. Ses manières infâmes donnent aux personnages principaux quelqu’un contre qui se battre et travailler pour que l’intrigue progresse d’une manière qui ne se produit pas avec Hans.

