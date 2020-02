5 Stephen King Monsters San et Dean pourraient battre (et 5 ils ne pourraient certainement pas)

Sam et Dean ont défié les probabilités tout au long de toutes les saisons de Supernatural. Initialement, ils ont commencé avec des monstres “plus faciles” à battre comme des vampires, et maintenant, ils vont contre Chuck / God. Bien qu’ils puissent ne pas réussir leur combat contre Chuck / Dieu, ils n’arrêteront pas d’essayer maintenant que la divinité s’est révélée être plus un monstre qu’un faiseur de miracles.

Sur la base de leurs performances passées, il semble que Sam et Dean pourraient abattre n’importe quel monstre, même l’un des nombreux monstres de Stephen King. Cependant, il y a des monstres de Stephen King qui seraient difficiles à battre même pour Sam et Dean.

10 pourrait battre: somnambules

Dans leur état naturel, les somnambules ressemblent à des créatures humaines ressemblant à des chats. Cependant, ils ont également peur des chats. Même dans leur état humain, les chats savent ce que sont les somnambules. De plus, les chats peuvent mutiler et blesser ces êtres. Ce qui est effrayant chez les somnambules (outre le lien inhabituel entre la mère et le fils), c’est qu’ils aspirent l’énergie de leurs victimes, les épuisent et les tuent. Ils vont chercher des vierges, les tuant en consommant leur force vitale.

Nous pouvons déjà voir Dean rire de ces bêtes. Sam serait assez intelligent pour comprendre leur faiblesse et suivre leurs traces de jeunes femmes décédées. De plus, les garçons pouvaient faire le sort qu’ils avaient fait dans la saison 9 lorsque Dean était capable de parler et de comprendre les animaux. Il pouvait communiquer avec les chats et sauver la situation.

9 Impossible de battre: la brume et les monstres

Dans The Mist de Stephen King, une ville est submergée dans une brume, et dans cette brume se trouvent des monstres. Littéralement, la ville est une proie et aveugle aux monstres qui veulent les tuer. Ceux qui vivent survivent principalement parce qu’ils laissent derrière eux la menace.

Alors que Sam et Dean ont de l’expérience avec un brouillard surnaturel, The Darkness, ils ont eu une aide considérable pour ne pas être victime d’Amara (The Darkness). Tout d’abord, Amara avait un lien avec Dean. Deuxièmement, son objectif n’était pas seulement de choisir des gens. De plus, Sam et Dean avaient Chuck / God de leur côté à ce stade. S’il y avait une brume avec des tonnes de monstres, ils auraient eu du mal à y survivre.

8 pourrait battre: Christine

Christine est une voiture possédée. Il tue ceux sur lesquels le propriétaire voulait se venger. En outre, il semble pouvoir se reconstruire lorsqu’il est endommagé, et le nouveau propriétaire devient également possédé par l’esprit en colère.

Ce serait un cas facile pour les frères Winchester. Au début des saisons, ils traitaient avec des objets possédés pires, comme le miroir et Bloody Mary. En fait, ils auraient terminé l’affaire en un week-end. Ce serait un monstre dont ils auraient pu s’occuper dans les premières saisons de Supernatural.

7 Impossible de battre: Carrie

Carrie est un monstre sympathique, en partie parce qu’elle est humaine et en partie à cause des abus qu’elle a endurés de sa mère et de ses camarades de classe. Cependant, quelle que soit la sympathie que l’on puisse ressentir pour Carrie, Carrie devient finalement un monstre. Dans une crise de rage froide et contrôlée, elle tue plusieurs de ses camarades de classe et sa mère.

Les garçons auraient du mal avec celui-ci parce que Carrie est une adolescente et techniquement humaine. De plus, ils ont quelque chose pour les outsiders, ressentant le besoin de les protéger plus que de les tuer. Sam était autrefois similaire à Carrie en ce qu’il avait développé des capacités psychiques qui faisaient craindre à son père ce que Sam pourrait devenir. Dean devait promettre à John, leur père, que Dean retirerait son frère si Sam tombait dans l’obscurité. Pour cette raison, Sam essaierait de raisonner et de comprendre Carrie. Mais Carrie, dans sa rage froide, pourrait tendre la main et tuer les deux, même en pensant qu’ils ressemblent aux garçons populaires, Billy et Tommy.

6 pourrait battre: Cujo

Cujo est un conte terrifiant d’un chien de famille, un Saint-Bernard, qui devient enragé et tue ou essaie de tuer de nombreuses personnes, même ses propriétaires. La mère est coincée dans la voiture avec son jeune fils, retenu en otage par leur ancien chien adorable. C’est un conte triste et contient plus d’horreur que certaines des histoires d’horreur surnaturelles.

Puisque Sam est Moose, très grand et fort, et Dean est écureuil, les deux n’auraient aucun problème à vaincre Cujo. De plus, ils ont des armes qui pourraient facilement faire face à la menace. Bien que Sam puisse se sentir mal avec le chien, ils le verraient tous les deux comme un mal nécessaire pour assurer la survie de la famille.

5 Impossible de battre: It / Pennywise

Il ou Pennywise, la créature maléfique de nombreuses formes, semble mieux comprendre vos peurs que vous. Pour cette raison, il peut utiliser vos peurs contre vous. La créature ne semble refaire surface que très souvent, disparaissant pendant des décennies. De plus, il cible les mêmes personnes ou groupes de familles.

Alors que Sam a quelque peu surmonté sa peur des clowns, Pennywise pourrait utiliser les craintes des frères Winchester contre eux. De plus, Sam et Dean n’ont pas des décennies à consacrer à l’étude de cet être maléfique. Peut-être qu’après avoir fini de combattre Chuck / God, ils pourraient creuser dans les recherches sur Pennywise, mais en grande partie et sans l’unité d’amis de la ville natale, ce serait un monstre qu’ils ne pourraient pas battre.

4 pourrait battre: Salem’s Lot, Barlow

Dans le Lot de Salem, nous avons des vampires! Barlow, notre vampire principal, commence à transformer la ville. Bien qu’intelligents et vicieux, ce sont des vampires qui peuvent être tués avec la bonne arme et les bonnes connaissances.

Sam et Dean chassent les vampires depuis leur adolescence. Ce serait un monstre ou une ville de monstres facile à battre pour les frères. Ils ont les compétences, les armes et les connaissances. Lorsque Dean avait la Marque de Caïn, il pouvait labourer la plupart des bêtes surnaturelles (et humaines). Ces monstres n’auraient aucune chance.

3 Impossible de battre: l’hôtel Overlook

Dans The Shining, le mystérieux Overlook Hotel semble être une bête unique en soi. Il y a un certain nombre d’entités, mais l’hôtel lui-même est sinistre. Il semble posséder certaines personnes et a de la chance (malheureusement) avec Jack, le père. Quand les gens survivent, il semble que la survie ne soit que par hasard.

Sam et Dean ne pouvaient pas prendre l’hôtel. Tout ce que nous avons pu voir, c’est essayer de le brûler ou trouver un moyen de s’assurer que personne n’y restait pendant la saison d’hiver.

2 pourrait battre: celui qui marche derrière les rangées

Dans Children of the Corn, nous avons un culte d’enfants qui sacrifient des gens à un démon qu’ils appellent «celui qui marche derrière les rangées». Les enfants eux-mêmes font peur car ils attirent les adultes dans leur ville afin de les sacrifier au démon. Certains enfants semblent adorer honnêtement cette entité démoniaque, tandis que d’autres «adorent» mais sont plus préoccupés par la survie.

Sam et Dean auraient du mal avec les enfants, mais ils pourraient battre l’entité démoniaque. Dans l’Indiana, ils ont été témoins d’une ville qui sacrifiait chaque année un homme et une femme à un dieu qui leur donnait de bonnes récoltes et de bonnes conditions météorologiques. Ils l’ont recherché et sa faiblesse, et les frères ont tué la bête. Ils pourraient faire la même chose ici.

1 Can’t Beat: Pet Sematary / Returned Dead

Dans Pet Sematary, mal orthographié par les enfants locaux, il y a un endroit derrière ce cimetière où vous pouvez enterrer vos morts, les ramener à la vie. C’est seulement qu’ils ne sont pas vraiment eux à leur retour. Vos anciens proches deviennent violents et malveillants, pourris.

Alors que Sam et Dean pouvaient éliminer les morts, le vrai problème est qu’ils pourraient être tentés d’utiliser le sol pour ramener leurs proches. Ces deux-là sont morts et se sont ressuscités des morts à maintes reprises. Par exemple, si Sam venait à mourir, nous pouvions facilement voir Dean trouver un moyen de l’enterrer là-bas, pensant que Sam reviendrait différemment des autres, et ensuite subir les conséquences.

