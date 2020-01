5 théories de fans sur Morbius qui ont trop de sens (et 5 qui sont tout simplement terribles)

Vampires et araignées et vautours, oh mon Dieu! La première bande-annonce de Morbius de Sony a été abandonnée, alors naturellement, les théories affluent, et toutes ne sont pas géniales. Morbius est le deuxième film qui sortira dans le SUMC (Sony’s Universe of Marvel Characters). La première bande-annonce est tombée, révélant des détails alléchants sur son intrigue, ses personnages et ses connexions possibles avec une certaine personne Spider. Suivant Venin de Tom Hardy est l’interprétation de Jared Leto de Morbius le vampire vivant, les fans ont les doigts croisés pour une meilleure adaptation que sa course au Joker en 2016 Suicide Squad.

La bande-annonce semble être conçue pour déclencher des spéculations, mais il est intéressant de noter que la plupart ne sont pas entièrement préoccupés par les événements du film lui-même. Au lieu de cela, beaucoup spéculent sur qui pourrait réellement apparaître et dans quel univers Morbius est réellement défini. Toutes les théories qui flottent ne sont pas gagnantes, certaines ratent la cible, alors voici un bon mélange des deux.

10 Bon – Configuration du Sinister Six

Micheal Keaton reprendra son rôle de The Vulture / Adrian Toomes, vu pour la dernière fois dans Spider-man: Homecoming. Lors de sa dernière apparition, il a été vu face à face avec Mac Gargan de Michael Mando, faisant allusion au film Sinister Six que Sony a essayé de faire pendant ce qui semble être une décennie.

Nous pourrions voir Keaton inviter Morbius de Leto à se joindre à un possible Sinister Six Line-up, qu’il accepte ou non cette invitation ne semble pas probable cependant. Avec Hardy’s Venom, les deux personnages ont été configurés comme des anti-héros par opposition aux méchants, et aucun n’a vraiment de problème avec Spider-Man dans ces incarnations, pas encore de toute façon.

9 Bad – Situé dans le verset Raimi

À mi-chemin de la caravane, on peut voir Morbius de Letto fuyant la police dans une couverture et sa combinaison orange, il passe devant un intéressant graffiti représentant Spider-Man et le mot “assassin”. Certains fans perspicaces ont remarqué que Peter Parker est la version de Tobey Maguire décrite dans la trilogie Spider-Man dirigée par Sam Raimi, ce qui conduit certains à spéculer que Morbius se situe dans cet univers ou au moins une variante de celui-ci.

Bien que le signe de tête soit agréable, c’est loin d’être probable. Le retour de Keaton suggère que cela tente au moins d’être en dehors du MCU. Ce Spider-Man plus étant encadré pour la mort de Jake Gyllenhaal Mysterio à la fin de Spider-man: loin de chez soi, assorti au graffiti, rend cette théorie assez facile à effacer.

8 Bon – Loxias Crown sera le principal antagoniste

Nous ne voyons pas beaucoup de Matt Smith dans cette bande-annonce, juste un seul plan dans lequel il a l’air assez menaçant. Cela peut ne pas sembler beaucoup de choses mais il a été révélé que Smith jouera un personnage du nom de Loxias Crown. Apparaissant à l’origine dans Spider-Man # 76, Crown n’est qu’un alias d’un méchant connu sous le nom de The Hunger. Dans les bandes dessinées, il n’est pas du tout lié à l’origine de Morbius, mais à la place, la morsure de Morbius a transformé Crown en un vampire vivant.

Il a déjà été rapporté par thathashtagshow.com que dans l’adaptation cinématographique, Crown “souffre de la même maladie sanguine rare que son bon ami Morbius”. Continuant à expliquer le conflit central comme Morbius essayant d’arrêter la machine à tuer que Crown devient en prenant le remède pour leur maladie commune tout en combattant sa propre soif de sang. Les fans de Doctor Who connaîtront la gamme de Matt Smith de ses jours en tant que Docteur, et en conséquence, c’est une théorie qui contient de l’eau … ou du sang!

7 Mauvais – Spider-Man apparaîtra

Après la réparation du désaccord de Sony et de Marvel sur Spider-Man, le nouvel accord n’a pas encore été précisé. Les seuls détails connus du public sont que Spider-man apparaîtra dans une autre sortie solo, une suite de Spider-Man: loin de chez soi et un autre film en équipe.

En raison de la production de Morbius au cours de ces négociations, le film respectera probablement les mêmes restrictions imposées à Venom, manquant Spider-Man dans un film d’origine pour un personnage intrinsèquement lié au web-slinger.

6 Bon – Morbius n’est toujours pas mort-vivant

Cela peut sembler une déclaration assez évidente pour le bien versé dans la tradition des vampires de Marvel, mais à proprement parler, Morbius n’est pas un vampire à proprement parler. Lors de sa première apparition dans The Amazing Spider-Man # 101, Morbius était un biochimiste grec qui a expérimenté sur lui-même pour trouver un remède à sa maladie du sang et, ce faisant, a acquis tous les pouvoirs et les obstacles généralement associés aux vampires, il peut même convertir les autres avec une bouchée, mais il était toujours un vampire vivant.

La différence entre les vampires vivants et la race régulière peut sembler arbitraire (et c’est parce que c’est la seule différence étant que Morbius est né de la science et non du super-naturel), mais c’est un détail qui a été fidèlement adapté au film.

5 Mauvais – Kraven jouera un rôle

Sony a déjà annoncé une gamme intéressante de films solo liés à Spider et qui approche rapidement, notamment; Venom 2, Spider-Man: Into The Spider-Verse 2, Silver & Black, et entre autres un film de Kraven le chasseur. Ce qui est intéressant à propos de Kraven, ce sont les théories qui découlent d’un post Reddit rédigé par u / damundio. Le message contenait une photo prise à Manchester et montrait un camion avec le texte “Kraven Productions” sur le côté.

Cela signifie que Kraven doit apparaître dans Morbius, non? Malheureusement non, la rumeur dit que la version SUMC de Kraven sera une star de la télé-réalité, d’où le camion de production. Ce qui en fait un œuf de Pâques en raison d’apparaître en arrière-plan et rien de plus.

4 Bon – Morbius se repliera et du venin dans le MCU

Le graffiti de Spider-Man et le retour du vautour de Micheal Keaton ne peuvent vraiment signifier qu’une chose, Morbius est situé dans le MCU, ou est au moins une ramification de celui-ci. La théorie qui prévaut est que Venom apparaîtra ou sera mentionné dans une certaine mesure, liant rétroactivement le personnage dans cet univers à bulles encore à définir.

Peut-être que Tom Hardy apparaîtra dans une scène de fin de générique, peut-être qu’il sera simplement abandonné, mais une chose est sûre; Sony ne manquera pas l’opportunité de passionner les fans pour une équipe.

3 Mauvais – Lame et autres vampires

Il a été officiellement annoncé que Blade était en dehors de Marvel Phase 5. Un demi-vampire qui chasse d’autres vampires, il serait logique que Morbius le vampire vivant attire l’attention de Mahershala Ali’s Blade. Cependant, il est peu probable que les deux se croisent.

Aussi génial que ce soit de voir Blade et Holland’s Spider-Man s’associer à l’avenir pour combattre une menace de vampire causée par Morbius ou même Loxias Crown, cela n’est probablement pas donné les occasions précédentes où Marvel a gardé ses jouets loin de Sony. La bande-annonce démarre même avec le logo “en association avec Marvel”, par opposition à la vraie affaire.

2 Bon – Plus J. Jonah Jameson

L’un des moments les plus agréables pour Spider-Man: loin de chez soi est venu sous la forme d’une scène à mi-crédits dans laquelle J.K. Simmons a repris le rôle de J. Jonah. Jameson. Selon CinemaBlend, le caméo a été gardé si secret en étant filmé dans une salle de briefing Marvel à la dernière minute.

Après tout le travail qui a été fait pour le ramener, ce serait une honte de pleurer si Sony ne continuait pas à l’utiliser. Avec Morbius ayant déjà l’air bourré de camées et de personnages de retour, il est plus probable que nous verrons la nouvelle interprétation de type Alex Jones apparaître dans un reportage que d’avoir un rôle majeur.

1 Mauvais – Morbius sera un méchant à l’avenir

Sony semble déterminé à redéfinir l’impressionnante galerie de voyous de Spider-Man pour des histoires d’origine de films solo, un effet secondaire de cela est un changement de méchants en anti-héros. La relation de Morbius et Spider-Man dans les bandes dessinées n’est pas toujours en noir et blanc, bonne et mauvaise, mais faire de Morbius un anti-héros sympathique rendra probablement difficile la transition de l’homme principal au méchant de Spidey.

Il est probable que Sony ne fera que changer la dynamique à l’avenir, ce qui signifie que tout espoir de voir Morbius contre Spider-man hollandais est mal placé.

SUIVANT: Morbius: 5 raisons pour lesquelles nous sommes excités (et 5 raisons pour lesquelles nous sommes fatigués)

