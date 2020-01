50 films plus 2020 produits, réalisés par ou mettant en vedette des talents noirs dans des rôles importants – Blackfilm

Alors que l’année commence et que quelques films sont maintenant en salles et sur les chaînes de streaming et que le Festival du film de Sundance approche, il est temps de présenter le nombre de films prévus en 2020 qui sont produits, réalisés ou mettant en vedette Black talent dans des rôles importants.

Les nominations aux Oscars sont sorties la semaine dernière et comme nous l’avons vu, seuls 5 talents noirs ont fait la coupe. Ils étaient Cynthia Erivo (Harriet), qui a reçu 2 noms. Un pour la meilleure actrice et pour la meilleure chanson, qui a également marqué un signe de tête pour Joshuah Brian Campbell, qui a co-écrit la chanson (Stand Up) pour le film. Matthew A. Cherry a été nominé pour la réalisation du court métrage d’animation Amour De Cheveux, avec son producteur Karen Rupert Toliver; et le réalisateur français Ladj Ly ont reçu un Oscar pour le meilleur long métrage international pour Les misérables.

Il y a beaucoup de films qui présentent TOUJOURS des Noirs dans des rôles importants, c’est une question de comment ils sont distribués, commercialisés et promus.

Voici une liste d’au moins 50 films prévus pour une sortie en salles ou en streaming en 2020 qui sont soit produits, réalisés par ou mettant en vedette des talents noirs dans des rôles importants. Le groupe comprend également des films indépendants terminés qui devraient apparaître dans les festivals avec l’espoir d’obtenir un accord de distribution pour cette année également.

Les misérables



Date de sortie: 10 janvier 2020

Studio: Amazon

Réalisateur: Ladj Ly

Scénaristes: Numa Perrier

Mettant en vedette: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djibril Zonga, Issa Perica, Al-Hassan Ly, Steve Tientcheu, Almamy Kanoute et Jeanne Balibar

Inspiré par les émeutes de 2005 à Paris et le court-métrage du même nom nominé par César de Ly, Les Misérables jette un regard provocateur sur les tensions entre les habitants du quartier et la police. Il est centré sur Stéphane (Damien Bonnard), qui a récemment rejoint la brigade anti-criminalité de Montfermeil, en banlieue parisienne où Victor Hugo a écrit son roman classique Les Misérables. Aux côtés de ses nouveaux collègues Chris (Alexis Manenti) et Gwada (Djibril Zonga) – tous deux des membres expérimentés de l’équipe – il découvre rapidement les tensions qui montent en flèche entre les gangs locaux. Lorsque le trio se retrouve débordé au cours d’une arrestation, un drone capture la rencontre, menaçant d’exposer la réalité de la vie quotidienne.

Comme un pro

Date de sortie: 10 janvier 2020

Studio: Paramount

Réalisateur: Miguel Arteta

Scénaristes: Sam Pitman et Adam Cole-Kelly

Mettant en vedette: Tiffany Haddish, Rose Byrne et Salma Hayek avec Billy Porter, Jennifer Coolidge, Ari Graynor, Natasha Rothwell, Jessica St. Clair et Karan Soni

Les meilleures amies Mia et Mel (Tiffany Haddish et Rose Byrne) vivent leur meilleure vie en gérant leur propre entreprise de cosmétiques qu’elles ont bâtie à partir de zéro. Malheureusement, ils sont au-dessus de leurs têtes financièrement, et la perspective d’une offre de rachat importante d’un titan notoire de l’industrie cosmétique Claire Luna (Salma Hayek) se révèle trop tentante de laisser passer, mettant en péril l’amitié de Mel et Mia pour la vie. L’industrie de la beauté est sur le point de devenir laide.

Jézabel

Date de sortie: 17 janvier 2020

Studio: Netflix via Array

Réalisateur: Numa Perrier

Scénaristes: Numa Perrier

Mettant en vedette: Tiffany Tenille, Numa Perrier, Stephen Barrington, Bobby Field, Brett Gelman, Rockwelle Dortch, Zoe Tyson, Dennis Jaffee et Jessa Zarubica.

Dans les derniers jours de la vie de sa mère, Tiffany (Tiffany Tenille), 19 ans, s’écrase avec cinq membres de sa famille dans un studio à Las Vegas. Afin de joindre les deux bouts, sa sœur aînée, une opératrice de sexe par téléphone, lui fait découvrir le monde des filles de webcam fétiche sur Internet. Tiffany devient populaire comme le seul «modèle noir en direct» sur le nouveau site pour adultes et devient bientôt trop proche de l’un de ses fréquents appelants. La dynamique change dans la relation entre les soeurs alors que chaque femme explore et exploite sa sexualité, utilisant ses mondes fantastiques créés comme une échappatoire aux réalités de ses conditions de vie difficiles. Cette étrange histoire de passage à l’âge adulte dépeint la fraternité de la manière la plus inhabituelle.

Mauvais garçons pour la vie

Date de sortie: 17 janvier 2020

Studio: Sony Pictures

Réalisateur: Adil El Arbi & Bilall Fallah

Scénaristes: Numa Perrier

Mettant en vedette: Will Smith, Martin Lawrence

Les flics de la vieille école Mike Lowery et Marcus Burnett ne sont pas habitués à ce que le service de police de Miami rassemble une équipe d’élite (Alexander Ludwig, Vanessa Hudgens et Charles Melton) appelée AMMO qui a été chargée de vaincre le chef du cartel de la drogue Armando Armas (Jacob Scipio) – un tueur de sang-froid avec une nature vicieuse et moqueuse. La mère tout aussi impitoyable d’Armas lui a demandé de tuer Mike Lowery, bien que la raison de cela ne soit pas encore claire.

Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn)

Date de sortie: 7 février 2020

Studio: Warner Bros.

Réalisateur: Cathy Yan

Scénaristes: Numa Perrier

Mettant en vedette: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella Jay Basco, Ali Wong et Ewan McGregor

Margot Robbie reprendra son rôle de Suicide Squad de Harley Quinn dans le film, qui met également en vedette Mary Elizabeth Winstead comme chasseresse, Jurnee Smollett-Bell comme Black Canary, Ella Jay Basco comme Cassandra Cain, Ewan McGregor comme méchant Black Mask, Chris Messina comme Victor Zsasz et Rosie Perez comme Renee Montoya.

Le photographe

Date de sortie: 14 février 2020

Studio: Universal Pictures

Producteur: Will Packer et James Lopez

Réalisateur: Stella Meghie

Scénaristes: Stella Meghie

Mettant en vedette: Issa Rae, Lakeith Stanfield, Jasmine Cephas Jones, Y’Lan Noel, Kelvin Harrison Jr., Chelsea Peretti, Lil Rel Howery, Teyonah Parris, Chante Adams, Rob Morgan, Courtney B. Vance et Kingsley Ben-Adir.

Le jour de la Saint-Valentin, connectez-vous dans une romance où une femme doit apprendre des secrets du passé de sa mère si elle veut aller de l’avant et se permettre d’aimer et d’être aimée.

Lorsque la célèbre photographe Christina Eames meurt de façon inattendue, elle laisse sa fille séparée Mae Morton (Rae) blessée, en colère et pleine de questions. Lorsqu’une photographie cachée dans un coffre-fort est trouvée, Mae se retrouve dans un voyage plongeant dans la vie de sa mère et déclenche une romance puissante et inattendue avec un journaliste étoile montante, Michael Block (Stanfield).

La charge

Date de sortie: 28 février 2020

Studio: 101 Studios

Réalisateur: Andrew Heckler

Scénaristes: Andrew Heckler

Mettant en vedette: Garrett Hedlund, Forest Whitaker, Tom Wilkinson, Andrea Riseborough, Tess Harper, Crystal Fox et Usher

Lorsqu’un musée célébrant le Ku Klux Klan ouvre ses portes dans une petite ville de Caroline du Sud, le révérend idéaliste Kennedy (Forest Whitaker, lauréat d’un Academy Award®) décide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter que les tensions raciales qui couvent depuis longtemps ne débordent. Mais les membres de la congrégation de Kennedy sont choqués de découvrir que son plan comprend l’hébergement de Mike Burden (Garrett Hedlund), un Klansman dont les relations avec une mère célibataire (Andrea Riseborough) et un ami du lycée (Usher Raymond) l’obligent à re -examiner ses croyances de longue date. Après que Kennedy ait aidé Mike à laisser derrière lui son passé violent, le prédicateur baptiste se retrouve sur une trajectoire de collision avec le chef manipulateur du KKK, Tom Griffin (Tom Wilkinson). Face à de graves menaces pour lui-même et sa famille, le résolu Kennedy poursuit courageusement le chemin de la paix, mettant de côté ses propres craintes dans l’espoir de guérir sa communauté blessée.

L’homme invisible

Date de sortie: 28 février 2020

Studio: Universal Pictures

Réalisateur: Leigh Whannell

Scénaristes: Leigh Whannell

Mettant en vedette: Elisabeth Moss, Aldis Hodge, Storm Reid, Harriet Dyer, Oliver Jackson-Cohen

Ce que vous ne voyez pas peut vous blesser. La gagnante des Emmy Elisabeth Moss (Us, Hulu’s The Handmaid’s Tale) joue dans un conte obsessionnel moderne et terrifiant inspiré par le personnage monstre classique d’Universal.

Piégée dans une relation violente et contrôlante avec une scientifique riche et brillante, Cecilia Kass (Moss) s’échappe au milieu de la nuit et disparaît dans la clandestinité, aidée par sa sœur (Harriet Dyer, The InBetween de NBC), leur amie d’enfance (Aldis Hodge, Straight Outta Compton) et sa fille adolescente (Storm Reid, Euphoria de HBO).

Mais lorsque l’ex-agresseur de Cecilia (Oliver Jackson-Cohen, The Haunting of Hill House de Netflix) se suicide et lui laisse une partie généreuse de sa vaste fortune, Cecilia soupçonne que sa mort était un canular. Alors qu’une série de coïncidences étranges devient mortelle, menaçant la vie de ceux qu’elle aime, la santé mentale de Cecilia commence à s’effriter alors qu’elle tente désespérément de prouver qu’elle est pourchassée par quelqu’un que personne ne peut voir.

Injecté de sang

Date de sortie: 13 mars 2020

Studio: Sony Pictures

Réalisateur: Dave Wilson

Scénaristes: Eric Heisserer

Mettant en vedette: Vin Diesel, Eiza González, Sam Heughan, Toby Kebbell et Guy Pearce.

Créé par Kevin Van Hook, Don Perlin et Bob Layton, Bloodshot raconte l’histoire d’un ancien soldat, Ray Garrison, tué et ramené à la vie avec des améliorations technologiques grâce à Rising Spirit Technologies, remplissant son corps de milliards de nanobots. Cela lui permet d’être le soldat parfait en guérissant des blessures, en changeant de forme et même en interagissant avec la technologie. Ray, alias Bloodshot, souffre d’une perte de mémoire totale et a du mal à se reconnecter avec qui il était tout en apprenant quelle sorte d’arme il est devenu, avec l’aide d’un groupe d’autres combattants augmentés appelés Chainsaw.

Les tourtereaux

Date de sortie: 13 mars 2020

Studio: Paramount Pictures

Réalisateur: Michael Showalter

Scénaristes: Eric Heisserer

Avec: Issa Rae et Kumail Nanjiani

Un couple (Issa Rae et Kumail Nanjiani) vit un moment déterminant dans leur relation où ils sont involontairement impliqués dans un mystère de meurtre. Alors que leur voyage pour effacer leurs noms les mène d’une situation extrême – et hilarante – à la suivante, ils doivent comprendre comment eux et leur relation peuvent survivre la nuit.

Pas le temps de mourir

Date de sortie: 10 avril 2020

Studio: MGM / United Artists

Réalisateur: Cary Joji Fukunaga

Scénaristes: Neal Purvis & Robert Wade, Scott Z. Burns avec Cary Joji Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge

Mettant en vedette: Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Léa Seydoux, Christoph Waltz, Rami Malek, Ana de Armas, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Billy Magnussen, Rory Kinnear et David Dencik

Les acteurs qui reviennent pour le film incluent Daniel Craig dans le rôle de James Bond, Ralph Fiennes dans le rôle de M, Lea Seydoux (Spectre), Naomie Harris dans le rôle de Moneypenny, Ben Whishaw dans le rôle de A, avec Rory Kinnear dans le rôle de Tanner et Jeffrey Wright dans le rôle de Felix Leiter. Les nouveaux acteurs confirmés pour le film incluent Dali Benssalah, Billy Magnussen, Ana De Armas, David Dencik, Lashana Lynch et Rami Malek.

Bond vit une retraite tranquille en Jamaïque – interrompue lorsque l’agent américain Felix Leiter se présente et demande de l’aide pour sauver un scientifique kidnappé, ce qui place Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

La

Charm City Kings

Date de sortie: 10 avril 2020 (première à Sundance)

Studio: Sony Pictures Classics

Réalisateur: Angel Manuel Soto

Scénaristes: Sherman Payne, d’après une histoire de Barry Jenkins, Kirk Sullivan, Christopher M. Boyd

Mettant en vedette: Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Léa Seydoux, Christoph Waltz, Rami Malek, Ana de Armas, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Billy Magnussen, Rory Kinnear et David Dencik

La souris de 14 ans (Jahi Di’Allo Winston) veut désespérément rejoindre la Midnight Clique, un groupe tristement célèbre de motards de Baltimore en moto hors route qui règnent sur les rues d’été. Son frère aîné, Stro, était leur meilleur coureur avant sa mort tragique – une perte qui consomme autant de souris que sa passion pour les vélos. La mère de la souris (Teyonah Parris) et son mentor policier, le détective Rivers (William Catlett), font des heures supplémentaires pour aider l’adolescent charismatique à atteindre son plein potentiel, mais lorsque le chef de la clique de minuit, Blax (Meek Mill), prend le garçon sous son aile, l’attrait de faire monter son propre vélo de saleté dérape la souris vers un chemin passant devant la ligne droite et étroite.

Antebellum

Date de sortie: 24 avril 2020

Studio: Lionsgate

Réalisateur: Gerard Bush & Christopher Renz

Scénaristes:

Mettant en vedette: Janelle Monáe, Kiersey Clemons, Jena Malone, Jack Huston, Gabourey Sidibe, Marque Richardson, Eric Lange, Tongayi Chirisa, Robert Aramayo et Lily Cowles

Monáe jouera le rôle de l’auteur à succès Veronica Henley, qui tente désespérément de fuir ses ravisseurs – et se retrouve piégée dans une réalité horrible, la conduisant dans un périlleux voyage la faisant tout remettre en question sur son passé, son présent et son avenir. Elle doit découvrir le mystère époustouflant avant qu’il ne soit trop tard.

Mauvais voyage

Date de sortie: 24 avril 2020

Studio: Orion Pictures

Producteurs: Eric André, Jeff Tremaine, Dave Bernad, Ruben Fleischer

Réalisateur: Kitao Sakurai

Scénaristes:

Mettant en vedette: Eric André, Lil Rel Howery, Tiffany Haddish et Michaela Conlin

Réalisée par un producteur de Jackass et de Bad Grandpa, cette comédie avec caméra cachée suit deux meilleurs amis qui partent en voyage de ski de fond plein de farces hilarantes et inventives, entraînant son public dans le chaos.

Housses

Date de sortie: 8 mars 2020

Studio: fonctionnalités de mise au point

Réalisateur: Nisha Ganatra

Scénaristes: Flora Greeson

Mettant en vedette: Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Ice Cube, Kelvin Harrison Jr, Bill Pullman, Eddie Izzard et Diplo

Dans un contexte parmi le talent, la renommée et le monde trépidant de la scène musicale hollywoodienne, l’intrigue suit un producteur de musique en herbe qui endure un travail épuisant en tant qu’assistante d’une chanteuse légendaire tout en essayant de lancer sa propre carrière.

Rapide et furieux 9

Date de sortie: 22 mai 2020

Studio: Universal Pictures

Réalisateur: Justin Lin

Scénaristes: Daniel Casey

Mettant en vedette: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris «Ludacris» Bridges, Nathalie Emmanuel, John Cena, Helen Mirren, Charlize Theron et Michael Rooker.

Suite de The Fate of the Furious 2017, il s’agira du neuvième volet de la franchise Fast & Furious.

Candyman

Date de sortie: 12 juin 2020

Studio: Universal Pictures

Producteur: Jordan Peele

Réalisateur: Nia DaCosta

Scénaristes: Jordan Peele et Win Roselfeld

Mettant en vedette: Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett, Colman Domingo, Tony Todd

Le film original a suivi la légende urbaine du personnage principal et a joué Tony Todd dans le rôle de Candyman, un ancien esclave devenu artiste qui est tombé amoureux d’une femme blanche et a engendré un enfant à la fin des années 1800. En raison de cette relation interdite, le père de son amant a engagé une lynchage pour le tuer. Il a été enduit de miel et des abeilles l’ont attaqué. Il a été brûlé à mort et ses cendres ont été éparpillées sur ce qui est devenu aujourd’hui le projet d’habitation Cabrini-Green. L’histoire de sa mort est devenue une légende urbaine et en prononçant son nom cinq fois dans le miroir, il vient vous assassiner. L’horreur est devenue populaire parmi les masses et a engendré deux suites.

Pixar’s Soul

Date de sortie: 19 juin 2020

Studio: Disney et Pixar

Réalisateur: Pete Docter, Kemp Powers

Scénaristes: Pete Docter, Tina Fey, Mike Jones, Kemp Powers

Mettant en vedette: Jamie Foxx, Tina Fey, Daveed Diggs, Phylicia Rashad et Ahmir-Khalib Thompson

Pixar’s Soul présente Joe Gardner, un professeur de groupe de collège dont la véritable passion est le jazz. «Je pense que Joe traverse cette crise que tous les artistes connaissent», déclare Kemp Powers. “Il a de plus en plus l’impression que son rêve de devenir musicien de jazz ne va pas se réaliser et il se demande” Pourquoi suis-je ici? Que suis-je censé faire? “Joe personnifie ces questions.” Dans le film, juste au moment où Joe pense que son rêve pourrait être à portée de main, une seule étape inattendue l’envoie dans un endroit fantastique où il est obligé de repenser à ce qu’il signifie vraiment avoir une âme. C’est là qu’il rencontre et finalement fait équipe avec 22, une âme qui ne pense pas que la vie sur Terre est tout ce qu’elle est folle.

Dans les hauteurs

Date de sortie: 26 juin 2020

Studio: Warner Bros.

Réalisateur: Jon M. Chu

Scénaristes: Quiara Alegría Hudes

Mettant en vedette: Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz, Daphne Rubin-Vega, Gregory Diaz IV, Stephanie Beatriz, Dascha Polanco, Jimmy Smits et Lin-Manuel Miranda

Dans le scénario original, le propriétaire de la bodega Usnavi (qui sera joué dans le film d’Anthony Ramos) le frappe et prévoit de partir, jusqu’à ce que l’attraction du quartier latino et les gens qui le composent lui donnent une pause. Situé dans le quartier Upper Manhattan de Washington Heights, l’intrigue tourne autour d’Usnavi, un étudiant, un chauffeur de taxi, un travailleur d’un salon de beauté et une vieille femme qui aspirent à une vie meilleure alors que la gentrification commence à s’installer, et une panne d’électricité étouffante en été amène leurs crises de vie personnelle à une tête. Hawkins joue Benny, qui tombe amoureuse de Nina, que le quartier admire comme «celle qui a réussi». Elle s’est inscrite à Stanford, mais a abandonné et rentre chez elle.

Principe

Date de sortie: 17 juillet 2020

Studio: Warner Bros.

Réalisateur: Christopher Nolan

Scénaristes: Christopher Nolan

Mettant en vedette: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine et Kenneth Branagh

Tenet sera un thriller d’espionnage international tourné dans sept pays. John David Washington (BlacKkKlansman) stars, avec un casting de soutien qui comprend Robert Pattinson (Good Time), Elizabeth Debicki (Widows), Dimple Kapadia (Fugly), Aaron Taylor-Johnson (Avengers: Age of Ultron), Michael Caine (The Dark Knight Rises) et Kenneth Branagh (Dunkerque).

Croisière dans la jungle

Date de sortie: 24 juillet 2020

Studio: Disney

Réalisateur: Jaume Collet-Serra

Scénaristes: J.D. Payne & Patrick McKay et Michael Green

Mettant en vedette: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons, Veronica Falcón, Andy Nyman et Paul Giamatti

Inspirée par la célèbre balade dans le parc à thème Disneyland, Jungle Cruise est un film d’expédition rempli d’aventures dans la jungle amazonienne, avec Dwayne Johnson dans le rôle du capitaine charismatique du bateau fluvial et Emily Blunt dans l’exploration déterminée de sa propre mission de recherche.

Infini

Date de sortie: 7 août 2020

Studio: Paramount Pictures

Réalisateur: Antoine Fuqua

Scénaristes: John Lee Hancock et Ian Shorr

Avec: Mark Wahlberg, Dylan O’Brien, Chiwetel Ejiofor, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Sophie Cookson, Rupert Friend

Infinite est un jeu d’action / thriller, basé sur le roman The Reincarnationist Papers de D. Eric Maikranz, qui raconte l’histoire d’un groupe d’hommes et de femmes qui se réincarnent continuellement, siècle après siècle, pour combattre un fou maléfique déterminé à détruire le monde. Il se trouve que le sort de la planète peut résider avec un homme schizophrène qui devra accepter le fait que ses rêves sont des souvenirs de ses innombrables vies passées.

Escape Room 2

Date de sortie: 14 août 2020

Studio: Sony Pictures

Réalisateur: Adam Robitel

Scénaristes: Bragi F. Schut

Mettant en vedette: Taylor Russell, Logan Miller, Holland Roden, Indya Moore, Thomas Cocquerel, Carlito Olivero, Isabelle Fuhrman

Le premier épisode a suivi six étrangers (joués par Russell, Miller, Deborah Ann Woll, Nik Dodani, Jay Ellis et Tyler Labine) qui se retrouvent dans un dédale de pièces mortelles et doivent utiliser leur intelligence pour trouver les indices ou mourir. Le film a ouvert ses portes au pays avec 18,2 millions de dollars et a fait plus de 155 millions de dollars dans le monde.

Le garde du corps de l’épouse d’Hitman

Date de sortie: 28 août 2020

Studio: Lionsgate

Réalisateur: Patrick Hughes

Scénaristes: Tom O’Connor et Brandon et Phillip Murphy

Mettant en vedette: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Frank Grillo, Richard E. Grant, Tom Hopper, Antonio Banderas et Morgan Freeman.

Trois ans après les événements du film original, le garde du corps Michael Bryce continue son amitié avec l’assassin Darius Kincaid alors qu’ils se lancent dans une nouvelle aventure pour sauver Sonia, l’épouse de Darius, de nouvelles menaces.

Épeler

Date de sortie: 28 août 2020

Studio: Paramount Players

Réalisateur: Mark Tonderai

Scénaristes: Kurt Wimmer

Mettant en vedette: Omari Hardwick, Loretta Devine

“Spell” suit un homme (Hardwick) qui plante son avion alors qu’il se rend dans les Appalaches rurales avec sa famille pour un enterrement et se réveille pour se retrouver totalement seul et sans repères. Soulagé d’être découvert par un couple de personnes âgées apparemment gentil, il n’a aucun moyen de connaître les machinations sombres qui l’attendent alors qu’il est entraîné de plus en plus profondément dans un monde sinistre.