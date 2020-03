505 Games bat Blizzard et Nintendo en tant que meilleur éditeur de Metacritic en 2019

Noms métacritiques 505 matchs en tant qu’éditeur de l’année, battant les éditeurs monolithiques comme Activision Blizzard et Nintendo. L’éditeur italien est devenu une force avec laquelle il faut compter dans l’espace AA au fil des ans, et ce classement Metacritic supérieur montre que 505 Games est presque imparable.

Fondé en 2006, 505 Games s’est rapidement fait un nom en publiant la série Cooking Mama de Nintendo dans la région PAL, ainsi qu’une multitude de titres Nintendo DS et Wii. Il a depuis trouvé son créneau en produisant une grande variété de jeux de milieu de gamme, comme Sniper Elite et Rocket League, pour combler l’écart de qualité et de quantité entre les petits jeux indépendants animés et le marché AAA massif mais souvent sans âme. Travailler avec un large éventail de développeurs et de genres est la plus grande force de 505 Games. Cela leur permet de subir des pertes lors de la catastrophe occasionnelle (rappelez-vous The Walking Dead d’Overkill?) Sans compromettre leur capacité à aider les jeux avec un public modeste mais dédié à voir le jour, comme le simulateur de course sur console Assetto Corsa.

Ce modèle d’entreprise a valu à l’éditeur une réputation remarquablement positive dans de nombreux points de vente critiques, qui n’a pas été perdue pour l’agrégateur d’avis Metacritic. Dans son dixième classement annuel des éditeurs de jeux, Metacritic a placé 505 jeux tout en haut de la liste soigneusement organisée, même au-dessus d’Activision Blizzard et de Nintendo en deuxième et troisième place. Bien qu’il reconnaisse que 2019 a marqué «quelques ratés» de l’éditeur, le «flux constant» de titres chaleureusement reçus de 505 l’a placé au-dessus du reste aux yeux de Metacritic; l’agrégateur de revues a spécifiquement cité les éloges de Remedy Entertainment’s Control et Bloodstained: Ritual of the Night, financé par Kickstarter.

Également mentionné dans l’approbation éclatante de Metacritic de 505 Games est son rôle dans la publication de la prochaine version de PC de juin de Death Stranding, une opportunité qui sera certainement aussi lucrative et excitante pour l’éditeur qu’elle pourrait se révéler pour le reste de l’industrie. S’étant longtemps positionnée comme un gestionnaire compétent de projets dont la taille et le public varient énormément, la main de 505 Games en brisant potentiellement le marché exclusif des consoles montre en outre qu’il y a amplement de place pour la concurrence entre les éditeurs de haut en bas de l’allée.

Aux côtés de ses collègues éditeurs AA, Focus Home Interactive et Annapurna Interactive (qui ont également fait la liste de Metacritic), les éditeurs de taille moyenne continuent de fournir une troisième option aux développeurs et aux joueurs. Alors que les flops de conception par comité d’éditeurs AAA augmentent en nombre et que les studios indépendants progressent en taille et en capacité, 505 matchs«L’option du milieu semble de plus en plus viable avec chaque année qui passe.

