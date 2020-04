6 relations dont nous avons besoin dans la saison 2 (et 4 que nous n’avons pas)

Witcher de Netflix est devenu un phénomène absolu dont les gens ne sont que de plus en plus amoureux. Il n’y a eu que 8 épisodes au cours de la première saison, donc les fans ont désespérément envie de plus.

Bien sûr, cela signifie que tout le monde a soit rejoué les jeux vidéo, lu les livres ou deviné ce qui va se passer ensuite.

Parlons de tous ces espoirs et théories que tout le monde a. En particulier, sur les relations futures qui commenceront, se développeront ou se répareront. Qui ne s’inquiète pas du lien entre un certain Witcher et un barde?

10 Geralt et Ciri (Besoin)

Maintenant que Geralt et Ciri sont enfin ensemble, la deuxième saison de The Witcher devrait être consacrée à leur lien père / fille grandissant. C’est un élément central des livres et des jeux vidéo, après tout. Ils ont traversé l’enfer et se sont retrouvés, alors il vaut mieux qu’il y ait une excellente relation naissante entre eux. Ciri a vraiment besoin de sa stabilité après avoir perdu Calanthe.

Être parent de Ciri aide vraiment à sortir Geralt de sa coquille pour devenir une personne plus aimante et ouverte, donc ce ne sera probablement pas différent. En outre, la formation de son propre enfant Witcher devrait faire évoluer sa relation avec son propre genre. C’est un développement 10/10 tout autour.

9 Geralt et Triss (à ne pas faire)

Dans les jeux vidéo, la relation de Geralt avec la sorcière Triss Merigold est très sérieuse. Après avoir perdu la mémoire, les deux tombent amoureux, dorment ensemble, les neuf pleins.

Malheureusement, cependant, ce lien est forgé sous des prétextes sommaires. Comme, par exemple, Triss savait totalement que Geralt était amoureux de son meilleur ami, Yennefer, et vice versa, et profitait toujours de sa mémoire perdue. C’est de l’immobilier gratuit, non?

Faux. La relation est tellement désordonnée à cause de cela. Le jeu vidéo le sauve avec d’innombrables heures de missions, mais aucune série n’a ce genre de temps. Ce spectacle n’a pas besoin de leur drame.

8 Geralt et Vesemir (Besoin)

Bien que les sorciers soient éloignés de leurs familles, ils nouent des liens étroits avec ceux qui les forment. À cause de cela, la chose la plus proche que Geralt ait jamais eu pour un père était Vesemir, un sorceleur plus âgé qui l’a pratiquement élevé. Lorsque Geralt ramène Ciri à Kaer Morhen, il est un élément essentiel dans la formation de la jeune princesse.

En outre, il sera fascinant de voir Geralt se confronter à son propre passé et à sa culture Witcher.

L’essentiel est que Vesemir est cool et des points bonus pour le voir interagir avec Geralt. Avoir quelqu’un ayant autorité sur Geralt sera une expérience nouvelle.

7 Yennefer et Istredd (à ne pas faire)

Pour la première saison, c’était bien de voir la relation de Yennefer avec l’amour et ses choix personnels évoluer, prouvant qu’elle désirait être aimée mais choisirait toujours ses propres objectifs avant les autres. Istredd a été un excellent premier exemple pour prouver qui était vraiment Yen.

Cependant, cette tentative momentanée d’être à nouveau avec lui devrait être la dernière d’Istredd. Dans les livres, ils allaient et venaient, mais dans une série télévisée, rebondir entre lui, Geralt ou d’autres amoureux serait juste une perte de temps. Ce rejet devrait être le dernier que nous voyons de la sorcière de l’archéologie (au moins, comme un intérêt amoureux potentiel du Yen).

6 Ciri et Yennefer (Besoin)

L’une des dynamiques les plus fascinantes des livres se situe entre Ciri et Yen. Lorsque Geralt accepte de devenir père de Ciri, il demande à Yen de l’aider en ce qui concerne les capacités magiques de Ciri. Yen veut presque immédiatement être la mère de cet enfant, mais elle et Ciri ne savent pas vraiment comment s’approcher. Les voir essayer plus fort que la plupart des gens et apprendre à s’aimer est une expérience tellement saine et convaincante.

Bien que le lien puisse être accéléré pour la télévision, les voir ensemble et regarder Yen obtenir la maternité dont elle rêvait sera un régal. La saison 2 serait tragique sans elle.

5 Geralt et Yennefer (Besoin)

Que vous soyez fan de Gennefer ou non, il est indéniable que leur relation est importante pour cette partie de la vie de Geralt. Entre agir en tant que mère de Ciri et aider Geralt à devenir un meilleur père, ils donnent à Ciri une enfance non conventionnelle mais très affectueuse, essayant d’encourager sa force mais la laissant quand même être un enfant.

La saison 2 pourrait le rendre intrinsèquement romantique ou simplement se concentrer sur la coparentalité, mais de toute façon, le fait qu’ils se soutiennent constamment au lieu de toujours partir sera si important. Ce sera également un grand développement dans les deux vies de ces personnages. Ils deviendront de meilleures personnes côte à côte, élevant la jeune femme la plus puissante du continent.

4 femmes geralt et aléatoires (ne pas)

Bien que Geralt soit connu pour être un peu un homme féminin (un peu peut-être un euphémisme), il y a quelque chose à dire sur une série télévisée n’ayant pas vraiment le temps pour Geralt de dormir constamment dans la saison 2. La série a Kaer Morhen pour présenter, Ciri pour former et créer des liens avec tout le monde, un Jaskier pour s’excuser (ou émeute des fans).

Ce n’est peut-être pas le moyen d’exister de l’artiste pick-up Geralt. Quoi qu’il en soit, cette version super grincheuse de lui est certainement moins un génie affectueux que d’autres adaptations de lui. C’est probablement pour le mieux s’il laisse juste dormir quelques jours derrière lui (surtout qu’il peut canoniquement dormir avec le Striga).

3 Yennefer et Tissaia (Besoin)

Là où Geralt a Vesemir, Yennefer a Tissaia. Leur lien peut être tendu au mieux, mais après la bataille du pont pour repousser Nilfgaard, ils ont beaucoup à dire. Yen se sacrifiant presque, l’amour de Tissaia pour elle, le danger que représentait le Sud, l’enfance toxique que Tissaia lui offrait.

Il y a beaucoup à déballer avec eux, étant donné que Yen se sentait comme une prisonnière dans sa propre école. Et Tissaia a joyeusement manipulé le désir de Yen d’avoir le pouvoir de faire d’elle une espionne.

Peut-être qu’ils peuvent se parler les uns les autres pour toutes leurs mauvaises décisions et erreurs.

2 Geralt et Ciri romantiques (à ne pas faire)

Tout le monde doit voir Geralt et Ciri comme un duo père / fille, mais il y a une perspective de la paire qui ne devrait jamais voir le jour: un couple romantique.

Bien que ce ne soit pas le plus populaire, il y a un petit sous-groupe de personnes dans l’idée que Geralt et Ciri se retrouvent comme sa mère, Pavetta, et l’homme à qui elle a été promise par Law of Surprise. Étant donné qu’il y a des fans qui expédient l’actrice de Ciri, Freya et Henry Cavill, ce groupe n’est que plus persistant pour la série.

Mais non, n’ayons pas une figure paternelle qui flirte avec sa fille. Ce n’est pas Game of Thrones.

1 Geralt et Jaskier (Besoin)

La relation qui a le plus besoin d’un coup de pouce dans la saison 2 est entre Geralt et Dandelion. Dans l’épisode six de la première saison, Geralt a réagi au rejet de Yen en se débattant contre son meilleur ami. Le pauvre Jaskier méritait bien mieux que ce traitement. Un grand grand pas pour Geralt serait de retourner auprès de son copain et de s’excuser d’être un idiot complet et absolu. Avec un peu de chance, être près de Ciri ouvre son cœur un peu plus.

Après tout, Jaskier a soutenu Geralt à travers beaucoup de désordre et leur lien est trop hilarant et adorable pour être terminé. Ils doivent se remettre ensemble dès que possible.

