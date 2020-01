6 Underground: 5 raisons pour lesquelles il s’agit du film définitif de Michael Bay (& 5 pourquoi ce n’est pas le cas)

Quelques réalisateurs hollywoodiens sont adorés par les critiques. Le prochain film inconnu de Tarantino obtiendra certainement de bonnes critiques avec des titres tels que “The Phenomenal Quentin Does It Again”. Mais si la personne qui a appelé les coups de feu sur le plateau était M. Bay, il n’y a généralement pas d’amour perdu. De tous les films qu’il a réalisés, aucun n’a un score de plus de 60% sur Rotten Tomatoes. Oh cher! Ayez pitié des bébés cinématographiques de Bay. Est-il l’élève stupide de Director High? Les fans ne le pensent pas. Bien que ses films soient des échecs critiques, la plupart d’entre eux réussissent très bien au box-office. C’est la raison pour laquelle Netflix lui a donné 150 millions de dollars pour faire 6 Underground (presque le même montant qu’ils ont donné à Scorsese pour faire The Irishman).

Mettant en vedette Ryan Renolds, comme One, un milliardaire qui veut changer le monde en éliminant le mal, 6 Underground suit six individus (choisis par One) dans leur mission de renverser un tyran. Oui, l’intrigue est aussi simple que cela. Nous parlons ici de Michael Bay. Cependant, vous pourriez avoir du mal à comprendre de quoi parle le film jusqu’à ses stades ultérieurs. Comment quelque chose de simple peut-il être si dur? Encore une fois, c’est Michael Bay dont nous parlons ici. Cependant, il a fait quelques choses différemment cette fois. Voici les raisons pour lesquelles 6 Underground est le film définitif de Michael Bay, et aussi les raisons pour lesquelles ce n’est pas

10 Baie habituelle: flux d’événements inégal

Tout comme dans d’autres films de Michael Bay, il n’y a pas de flux d’événements fluide dans 6 Underground. Les scènes semblent patché. Cela ressemble à un roman dont les chapitres ont tous été écrits par différents auteurs. Si vous cherchez un film avec une histoire que vous pouvez suivre du début à la fin, 6 Underground n’est-ce pas.

Lorsque les crédits commencent à rouler et qu’on vous dit de décomposer le sujet du film, vous avez du mal. S’agissait-il de voitures et d’armes à feu? S’agissait-il de bons conducteurs et de tyrans du Moyen-Orient? Oui. Il s’agissait de toutes ces choses, mais le «comment» et le «pourquoi» vous donneront mal à la tête. La meilleure façon de profiter de 6 Underground est de donner du temps à votre esprit et de n’utiliser que vos yeux.

9 Baie améliorée: beaucoup d’humour

Il y a beaucoup d’humour dans 6 Underground. Eh bien, Ryan Renolds est présent, ce n’est donc pas une surprise du tout. Les écrivains de Deadpool Paul Wernick et Rhett Reese ont également travaillé sur le script. Contrairement aux films Transformers où les robots essayaient parfois d’être drôles mais semblaient grincheux, 6 Underground voit la plupart des personnages sous une forme comique supérieure.

Il y a des citations telles que “Ils devraient faire une réponse d’absence du bureau pour les morts. Désolé, je suis loin de la planète en ce moment. Je suis f * cking mort.” Il existe également de nombreuses autres citations intéressantes telles que «Nous ne sommes pas une famille. Nous ne sommes pas les Couperets».

8 Baie habituelle: se livrer à l’excès

Tout, de la violence aux cascades, semble être fait en excès. Le principe de Michael Bay est plus ou rien. Il y a une poursuite en voiture de 20 minutes, pour commencer. Et tout comme vous commencez à admirer le conducteur, il se fait tuer. Même les films Fast & Furious ne nous donnent pas de si longues poursuites.

Vous ne pouvez pas vous empêcher d’avoir l’impression que le film aurait été un peu mieux si tout avait été fait avec modération. Mais bon, c’est Michael Bay. Les garçons seront des garçons et les baies seront des baies. Tout comme vous ne pouvez pas dire à Tarantino de ne pas tourner une scène de voiture depuis le dos du conducteur, vous ne pouvez pas dire à Michael Bay de le modérer. Il est qui il est.

7 Baie améliorée: pas de patriotisme excessif

Les films de Michael Bay ont été accusés de trop se concentrer sur l’armée (même lorsque le film ne parle pas de l’armée) et d’essayer de paraître trop patriotique. Par exemple, le drapeau américain est montré 53 fois dans Transformers: Age Of Extinction. Hou la la! Dans 6 Underground, seul le personnage Seven aurait une formation militaire. Et même s’il raconte ses jours militaires, il n’y a pas trop d’attention. L’accent est uniquement mis sur la mission.

Pour changer, 6 Underground est en fait plus axé sur le bien-être du pays fictif du Turgistan que sur l’Amérique. Oui, l’équipe veut renverser le tyran mais ils ne sont pas soutenus par le gouvernement. Ils le font parce que One (Ryan Renolds) pense que c’est la bonne chose à faire.

6 Baie habituelle: les voitures continuent de basculer

Dans les films de Michael Bay, les voitures doivent se retourner lors d’une poursuite. Ce serait un choc si cela ne se produit pas. Dans 6 Underground, cela se reproduit. Mais quand vous le voyez cette fois, vous sentez que vous y êtes habitué. Vous ne criez pas “Oh non! Pas encore!” Vous souriez simplement et dites “Je savais que ça arriverait. Mais ça va”

Lorsque le conducteur connu sous le nom de Six est pourchassé dans les rues de Florence, nous constatons de nombreux dégâts. Les méchants dans les films de Bay ne savent tout simplement pas bien conduire. Ils continuent de frapper des choses et de rouler. Ils devraient regarder plus de Grand Tour.

5 Baie améliorée: solide performance de l’acteur principal

Hormis les séquences d’action, rien d’autre ne se détache généralement dans les films de Michael Bay. Cependant, cette fois, nous avons au moins vu une brillante performance des principaux acteurs. C’est grâce au casting de Ryan Renolds dans le rôle principal. Tous les autres acteurs qui sont apparus dans des films de Bay semblent faire ce qu’il leur dit, mais Renolds ressemblait à son propre patron.

Tout ce que nous avons aimé de lui de la franchise Deadpool était présent. L’humour, l’autorité et l’esprit étaient tous là. Reynolds n’a également jamais lâché son personnage cool de Van Wilder et nous l’aimons pour cela.

4 Baie habituelle: placement de produit

Les films de Michael Bay ne sont jamais à court de placements de produits et 6 Underground n’est pas différent. Au début du film, nous voyons un autocollant géant Red Bull sur le casque de Ryan Renolds. Souhaitez-vous une montre? Achetez des montres Chopard parce que les personnages font de leur mieux pour afficher cette marque spécifique.

Et après la mort de Six dans un accident, on nous montre une bouteille Captain Morgan alors que l’équipe jette son corps dans la mer. Il n’est pas surprenant que Bay adore glisser des publicités dans ses films. Après tout, il dirigeait des publicités.

3 Baie améliorée: petites explosions

Les choses n’ont pas explosé dans 6 Underground autant que dans les autres films de Bay. À l’exception de Hong Kong, de la poursuite en voiture initiale et de la scène où Seven (Corey Hawkins de Straight Outta Compton) se souvient que son équipe avait été explosée par un kamikaze, il n’y avait aucune autre explosion majeure à mentionner. Cela est surprenant étant donné que le budget était de 150 millions de dollars.

Avec ce genre d’argent, nous nous attendions à ce que les choses explosent à chaque minute. La vraie question est, compte tenu de ses piètres antécédents, qui donnerait encore à Michael Bay ce genre d’argent pour faire un film? Netflix bien sûr. Et nous avons déjà compris pourquoi. Ses films font de l’argent. Ce n’est pas non plus sa faute s’il a de meilleures connexions et de meilleures compétences en tangage.

2 Baie habituelle: style sur substance

6 Underground n’est pas un bon film mais c’est un beau film. Tout a l’air magnifique. Il y a une voiture de sport Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio qui roule vite dans les rues de Florence, en Italie. Il y a un penthouse bien meublé dans lequel le frère d’un tyran est emprisonné. Il y a un très bel espion joué par Mélanie Laurent. Il y a un beau personnage principal joué par Ryan Renolds et il y a aussi un yacht.

Si vous aimez un film agréable à regarder et pas nécessairement stimulant intellectuellement, Michael Bay est là pour vous. Bay n’est pas intéressé à gagner des Oscars. Il se contente de faire des films à sa façon.

1 Baie améliorée: aucun métrage recyclé

Bay est connu pour recycler des séquences de films précédents. Un porte-avions se déplaçant de la même manière, contenant le même arrière-plan est apparu à la fois dans Pearl Habor et dans le premier film Transformers. Deux plans de Transformers: Dark of the Moon ont également été recyclés de The Island.

Bay pense souvent que les gens ne remarqueront pas mais ils le font. Et même quand ils le font, il reste souvent sans excuse à ce sujet. Heureusement, dans 6 Underground, il n’y a pas de métrage recyclé. Tout semble original. Applaudissons Mike, s’il vous plaît.

