Arrive le jour de la Saint Valentin et, comme tout Saint Valentin, nous devons célébrer l’amour. Mais c’est aussi un bon moment pour célébrer le cinéma! De telle sorte que, alors, nous vous laissons 7 films à regarder le jour de la Saint-Valentin avec votre partenaire. Si vous n’avez pas de partenaire, ne vous inquiétez pas! Profiter du cinéma solo est tout aussi agréable que chez vous, alors vous savez … Si vous n’avez pas vu certains des 7 films que nous partageons ici, nous ne savons pas depuis Cinemascomics.com qu’attendez-vous!

1- «Votre nom» (2017).

«Taki et Mitsuha découvrent un jour que pendant leur sommeil leurs corps s’échangent et ils commencent à communiquer à travers des notes. Alors qu’ils parviennent à surmonter un défi après l’autre maladroitement, un lien est créé entre les deux qui devient progressivement quelque chose de plus romantique. »

2- «Orgueil et préjugés» (2005).

«Les cinq sœurs Bennet ont été élevées par une mère obsédée par le fait de leur trouver un mari. Mais l’une d’entre elles, Lizzie, intelligente et avec du caractère, veut une vie avec des perspectives plus ouvertes, un désir soutenu par son père. Lorsque M. Bingley (Simon Woods), un riche célibataire, et son cercle d’amis sophistiqués s’installent dans un manoir voisin pour passer l’été, les Bennett sont ravis de la possibilité de trouver des prétendants. Dans la danse de bienvenue, Lizzie rencontre le beau et élégant M. Darcy (Matthew Macfadyen), mais, à première vue, il semble trop fier et arrogant. » Ils fêteraient sûrement une grande Saint Valentin.

3- ‘Journal de Noa’ (2004).

«Dans une maison de retraite, un homme (James Garner) lit à une femme (Gena Rowlands) une histoire d’amour écrite dans son vieux cahier. C’est l’histoire de Noah Calhoun (Ryan Gosling) et Allie Nelson (Rachel McAdams), deux jeunes adolescents de Caroline du Nord qui, bien que vivant dans deux environnements sociaux très différents, sont tombés profondément amoureux et ont passé un été inoubliable ensemble, avant être séparés, d’abord par leurs parents, puis par la guerre. »

4- ‘Brokeback Mountain’ (2005).

«Été 1963. Deux cow-boys, Ennis Del Mar et Jack Twist, se rencontrent alors qu’ils font la queue pour être embauchés par l’éleveur Joe Aguirre. Les deux aspirent à trouver un emploi stable, à se marier et à fonder une famille. Quand Aguirre les envoie pour s’occuper du bétail sur la majestueuse Brokeback Mountain, entre eux se crée un sentiment de camaraderie qui mène à une relation intime. À la fin de l’été, ils doivent quitter Brokeback et suivre différents chemins. »

5- francés The English patient ’(1996).

«Fin de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). Un homme blessé voyage dans un convoi de santé sur une route italienne, mais son état est si grave qu’il doit rester dans un monastère inhabité et semi-ruiné, où il est pris en charge par Hana, une infirmière canadienne. Bien que son corps soit totalement brûlé à la suite d’un accident en Afrique, il a toujours le courage de raconter à Hana la tragique histoire de sa vie. » Parfait pour la Saint-Valentin.

6- ‘Shakespeare in Love’ (1998).

«Londres, 1593, règne d’Isabel I Tudor. William Shakespeare, un jeune dramaturge de grand talent, a un besoin urgent de mettre fin à la mauvaise séquence de sa carrière. Autant qu’il essaie et, malgré la pression des producteurs et des propriétaires de théâtres, il ne parvient pas à se concentrer sur son nouveau travail: “Roméo et Ethel, la fille du pirate”. Ce dont Will a besoin, c’est d’une muse et vous la trouverez dans la belle Lady Viola, avec qui elle a une romance secrète. Maintenant, elle garde deux secrets qu’il doit découvrir. »

7- «Piégé dans le temps» (1993).

«Phil, le météorologue d’une chaîne de télévision, se rend à Punxstawnwey pour une autre année, pour couvrir les informations du festival Groundhog Day. Au retour, Phil et son équipe sont surpris par une tempête qui les oblige à rentrer dans la petite ville. Le lendemain matin, au réveil, il a l’air stupéfait que la journée de la marmotte recommence. » Pouvez-vous imaginer la même chose qui se passe le jour de la Saint-Valentin.

