7 nouveaux personnages de One punch man: un héros que personne ne connaît

Namco Bandai a présenté 7 nouveaux personnages qui seront présents dans le jeu vidéo One punch man: un héros que personne ne connaît



Namco Bandai a présenté aujourd’hui 7 nouveaux personnages avec lesquels les joueurs de Un coup de poing: un héros que personne ne connaît Vous pouvez conduire dans le jeu vidéo de la célèbre action webcomic et anime et comédie japonaise, créé par l’artiste One commencé en 2009, qui sera lancé le 28 février.

Voici les sept personnages présentés aujourd’hui

Le prisonnier de l’amour:

Il était enfermé par sa tendance à attaquer d’autres hommes, mais c’est pourquoi il est toujours un héros de classe S et un rival à garder à l’esprit. Ce héros si extravagant agit en tant que chef d’une bande de prisonniers et s’est échappé de prison pour protéger les civils de la menace du roi de la mer. En renforçant, sa masse musculaire augmente et, par conséquent, son costume est déchiré, Vous finissez donc par devoir vous battre nue!

Aperçu du style “Snake Sting Fist”:

Héros de rang A et concurrent réputé du tournoi Super Fight, cet artiste martial compte sur sa vitesse et sa force améliorées pour éliminer ses ennemis. Après avoir vaincu un monstre ressemblant à un serpent, il a fait un costume avec sa peau et le met maintenant pour le porter comme trophée.

Crablante:

Un ancien humain qui est devenu une monstruosité de crustacés après avoir mangé trop de crabe. Il a également été le premier monstre à croiser le chemin de Saitama, quand il avait encore des cheveux. Crablante est celui qui a ouvert les yeux sur le potentiel qu’il avait en tant que héros.

Boros:

Également connu sous le nom de Souverain de l’Univers entier, il est le chef d’une bande de pirates extraterrestres. Sa force n’a pas d’égal et parcourt la galaxie à la recherche de dignes rivaux. Les héros de la Terre pourraient être exactement ce que vous recherchez.

Emperor Boy:

Emperor Boy est un enfant prodige numéro 5 dans le classement des héros de la classe S. Il utilise ses inventions et son intelligence supérieure pour vaincre même les ennemis les plus redoutables.

Mostachini:

Actuellement en position 28 de classe A, Mostachini C’est un escrimeur talentueux qui utilise ses techniques de maître pour faire face aux monstres.

Masque Sweet Ikemen Amai:

Il est au sommet de la classe A. Ne vous laissez pas berner par son apparence, placé sous ce beau visage cache un cœur froid et une personnalité impitoyable.

À propos du jeu vidéo

Un coup de poing: un héros que personne ne connaît Il s’agit d’un jeu de combat et d’action se déroulant dans un univers où les menaces sont à l’ordre du jour et où les héros sont le seul espoir contre l’anéantissement. Saitama, le protagoniste principal, est un héros capable d’éliminer même les ennemis les plus puissants avec un seul coup de poing, une situation qui le dérange depuis longtemps. Le jeu proposera des duels 3 contre 3, dans lesquels les joueurs peuvent former de puissantes équipes composées de visages reconnaissables. Parmi les premiers personnages jouables confirmés figurent Genos, Blizzard infernal, Mumen Rider, Speed-o’-Sound Sonic et Saitama.

