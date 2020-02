70e Berlinale: «Cocoon» – Grandir dans le Kreuzberg du 21e siècle

Une de mes sections préférées de la Berlinale, Generation, ouvre cette année avec un petit bijou de la même ville de Berlin. Écrit et réalisé par la réalisatrice allemande Leonie Krippendorff, ‘Kokon“ C’est un début prometteur: le scénario (qui a été sélectionné en 2018 au sein de la Berlinale Talents) est le déploiement d’un jeune adolescent tout au long d’un de ces étés où, sans rien se produire, tout se passe et nous change.

Les relations avec sa sœur, avec sa mère, avec ses compagnons, ses amis et tous ses mouvements dans le microcosme de la ville qui est le quartier de Kreuzberg, sont un réseau de fils délicats qui se heurtent parfois à la personne qui grandit. Parfois, ils se brisent et nous devons les redéfinir, parfois ils disparaissent, et d’autres fois ils nous surprennent en devenant plus forts. La protagoniste Nora, avec une apparence fragile et réservée, avec sa propre façon de regarder le monde, (découvre), (comprend), et grandit petit à petit, évoluant de ses peurs comme un papillon cocon où elle a grandi mais en même temps Il le conserve. Métaphore simple mais efficace.

Avec beaucoup de réalisme et de sensibilité, le réalisateur dépeint l’un des environnements les plus multiculturels de la ville à la vue des jeunes et parvient à raconter une histoire sur un moment de changement clé en chaque personne. Car l’adolescence est suivie de changements, à tous les niveaux, qui doivent être adaptés, et aboutir à la définition d’une personnalité qui émerge, plus forte que la précédente, pour faire face à l’avenir. L’un des moments les plus importants et les plus sombres que nous ayons tous traversés, dépeint avec douceur, sans oublier que grandir est aussi, parfois, très amer.

par Aina Riu



