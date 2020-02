70e Berlinale: Courts métrages – Une réflexion et une sélection des plus remarquables

Le Berlinale Shorts, l’une des sections les plus inaperçues du festival, nous propose dans cette édition une trentaine de courts métrages pour profiter du cinéma avec une liberté exceptionnelle.

Comme Anna Henckel-Donnersmarck, directrice de la section, mentionnée lors de la conférence de presse inaugurale, le format court peut faire l’expérience à la fois de l’esthétique et du contenu. Souvent produits avec un minimum de ressources et, dans la plupart des cas, par de nouveaux réalisateurs (et encore inconnus), les courts métrages ne sont pas devenus populaires en tant que produit de consommation et ne doivent servir aucune chaîne d’exploitation dont ils jouissent. de liberté créative sans liens. Cela les rend particulièrement intéressants: on ne sait jamais à quoi s’attendre, les attentes ne se créent pas et les surprises peuvent être très agréables.

Bien que nous vivions à une époque d’immédiateté et de brièveté (où un format court pourrait donc convenir), les habitudes de consommation audiovisuelle standard restent les films et les séries. Avec une durée très limitée par l’industrie, les premiers sont toujours classés autour de 2 heures, et en dessous de 1 heure les seconds restent, bien qu’ils aient la capacité de vous accrocher pendant les chapitres et les saisons. Le marché cherche à fidéliser le spectateur. Les consommateurs recherchent la satisfaction connue grâce à la sécurité.

Il y a des années, en salle, ils faisaient des séances complètes en passant d’abord un court métrage, puis un film. Ensuite, la publicité les a remplacés. Aujourd’hui, nous ne voyons pratiquement que des courts métrages dans les festivals, dans les musées (dans le cadre d’une exposition) ou à la bibliothèque, si nous avons la chance qu’ils l’aient sorti en édition DVD. Parfois accessibles sur des sites de vidéos, on voit peu à peu qu’ils apparaissent également sur des plateformes de streaming comme Netflix ou HBO, bien qu’il ne s’agisse que d’une petite sélection d’auteurs au nom connu et désireux d’expérimenter.

Des exemples sont “The Nest” de David Cronenberg, qui nous a surpris il y a quelques années avec ce merveilleux exercice de simplicité et d’horreur corporelle; “Anima”, le court métrage réalisé l’an dernier par Paul Thomas Anderson en collaboration avec Thom Yorke; ou “What Did Jack Do?”, écrit et réalisé par David Lynch en 2017, qui est récemment apparu sur Netflix.v

Malgré, donc, une présence timide dans les médias de consommation actuels, les courts métrages dépassent encore les habitudes visuelles de la majorité des spectateurs. La Berlinale les présente en blocs dont la durée est proche de celle d’un long métrage, et dont le contenu a été soigné de façon à maintenir une certaine fluidité entre toutes les œuvres. Ce ne doit pas être une tâche facile. Le résultat, parfois plus réussi que d’autres, semble en tout cas valoir le risque de courir.

Pour mettre en évidence:

Filipiñana, par Rafael Manuel; un court métrage avec des images qui n’ont guère besoin de mots pour les accompagner. Une Alice au pays des merveilles, qui dans ce cas est les Philippines, qui à travers son travail quotidien sur un terrain de golf met en évidence la friction entre la variété des classes sociales. Beau, captivant, efficace. D’apparence très simple, mais d’une profondeur choquante.

My Galactic Twin Galaction, par Sasha Svrisky; une folie du voyage sous forme d’animation qui vous fait rire avec la maîtrise du réalisateur russe pour raconter des histoires avec son propre langage artistique, mêlant média et improvisation, et à travers ses dessins et collages. Une petite œuvre d’art, mais en majuscules.

Comment disparaître, par Leonhard Müller, Robin Klengel et Michael Stumpf; une dissertation anti-guerre qui explore les motifs de la répétition du film. Produit du groupe artistique Total Refusal (intégré par les trois) s’approprie visuellement l’imaginaire du jeu vidéo Battelfield V pour enchaîner des réflexions qui passent de la fiction à la réalité. Hommage très intéressant à la désobéissance et à la désertion, tant dans la guerre numérique que dans la guerre réelle.

La gare de Huntsville, par Jamie Meltzer et Chris Filippone; un court documentaire qui observe tranquillement et tendrement l’événement quotidien au cours duquel des dizaines de détenus du pénitencier de Huntsville (Texas) sont libérés sur parole, avec un ticket de bus et 100 $, en attendant le bus à la gare Cela vous mènera au prochain arrêt de votre nouvelle vie.

Genius Loci, par Adrien Mérigeau; un court métrage d’animation hypnotique, intéressant à tous les niveaux, surprenant, original, créatif, intime, sensible … une autre œuvre d’art, sans aucun doute, qui donnera peut-être de quoi parler.

N’oubliez pas que la section courts métrages parvient souvent à donner la visibilité nécessaire aux nouveaux auteurs afin qu’ils puissent continuer à progresser dans leur carrière professionnelle. Des réalisateurs comme Ruben Östlund ont remporté le meilleur court métrage de la Berlinale. Nous verrons quelles nouvelles portes s’ouvriront pour celles de cette édition.

Pd: L’image de couverture correspond à «Comment disparaître», du collectif Total Refusal.

par Aina Riu



@aina_rv

