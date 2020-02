70e Berlinale: «Futur Drei», frontières migratoires

“Futur Drei‘- ou ce que l’on pourrait traduire par “trois futurs” – est le début en direction de Faraz Shariat et l’une des expériences semi-biographiques les plus intéressantes de ce festival. Né en Allemagne, de parents iraniens, Shariat émeut son expérience d’appartenance à une deuxième génération d’immigrants au cinéma. Avec un style très pop, mais aussi avec des compétences pour nous parler de sentiments, le jeune réalisateur nous montre le choc culturel entre les générations et les doutes sur l’identité de trois jeunes d’horizons différents dont les vies se croisent dans un refuge pour réfugiés à Allemagne

Parvis parle mieux l’allemand que le persan. À la maison, il est difficile de s’identifier à sa famille iranienne, loin des raisons qui ont conduit ses parents à émigrer dans un nouveau pays et peut difficilement imaginer l’effort impliqué pour lui donner cette nouvelle vie pleine de confort. Malgré sa nationalité, il ne se sent pas non plus allemand. Son aspect ethnique le conduit à être considéré comme un étranger dans son interaction quotidienne avec la société.

D’un autre côté, Banafshe et Amon sont des frères réfugiés d’origine iranienne, et bien qu’ils souhaitent s’intégrer dans la société d’accueil, les frontières qu’ils rencontrent en sont d’autres. À travers la vision de chacun, l’identité en tant que valeur immuable est remise en question tandis que nous réalisons les frictions et les inégalités au sein d’une société plurielle.

La valeur de ‘Futur Drei‘, à mon avis, réside principalement dans le fait qu’il utilise le cinéma pour raconter une expérience personnelle. Le réalisme atteint le point où les parents qui apparaissent dans le film sont les vrais parents du réalisateur. Les images enregistrées sur VHS sont également des originaux de l’enfance de Shariat, ainsi que la vision queer du film, avec laquelle il s’identifie, ainsi que les expériences vécues dans le centre de réfugiés, où il a réalisé pour la première fois de la chance qu’il a eue d’être né en Allemagne et de son rôle fondamental de médiateur entre natifs et immigrés.

par Aina Riu



