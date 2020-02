70e Berlinale: ‘Gunda’ – Parlez à travers les images du cinéma documentaire

La nouvelle section Rencontres de la Berlinale, sortie en cette année d’anniversaire spéciale avec l’intention d’ouvrir les portes à une plus grande pluralité de voix dans le cinéma, se découvre progressivement comme un petit arsenal de merveilles. L’un après l’autre, les films sortis dans cette section du festival me laissent perplexe face à leurs paris sur des langages cinématographiques tout à fait personnels. J’aimerais parler de tous, mais allons-y pas à pas; aujourd’hui quelques notes sur «Gunda», du réalisateur russe Viktor Kossakovsky.

Par ou commencer. Gunda est une mère. Il vit à la campagne, dans sa cabane en bois. Dans les premières scènes, nous voyons comment elle accouche et comment, les nouveau-nés, avec leurs mouvements encore maladroits, les yeux fermés, recherchent instinctivement la chaleur de leur poitrine et sucent le lait pour la première fois. C’est son premier contact avec le monde. En observant cette mémoire de vie la plus primitive que nous puissions partager, nous entrons dans l’observation de la mère et des enfants tout au long des mois suivants. Nous voyons comment ils grandissent et comment la mère prend soin d’eux; sortir avec eux à travers le champ, les aider à ne laisser personne de côté, les nourrir … ils courent, jouent, mangent, dorment. Jusqu’au jour où ils disparaissent.

Le merveilleux documentaire de Kossakovsky n’a pas besoin de mots: seules les images suffisent pour comprendre ce qui se passe. Pas de voix off, pas de titres qui ajoutent des commentaires ou des explications, ou de la musique pour guider nos sentiments. Votre choix est de montrer une réalité, pas de l’expliquer. Ainsi, le film n’est pas une opinion; on nous présente un fragment de réalité devant nous, que chacun voit et ressent par lui-même, et donc sur lequel chacun tirera ses propres conclusions. L’exercice de la pureté cinématographique est, à mon avis, révélateur.

Sans aucun doute, comme Kossakovsky le mentionne lui-même, le processus de financement du film a dû être dur et long. Près de 30 ans. Qui peut être intéressé à voir un cochon pour plus de la moitié d’un long métrage? Ce n’est pas Babe, le brave petit cochon. Pas de rébellion à la ferme (même si certains d’entre nous aimeraient terminer le film que la métaphore d’Orwell est devenue une réalité). Cependant, la vision de la vie qui nous met en avant méritait l’effort. Maintenant, même Joaquin Phoenix, directeur exécutif du film, en a parlé il y a quelques semaines dans le discours d’acceptation des Oscars du meilleur acteur pour son rôle dans “Joker”. Et j’espère qu’il continue de parler d’elle.

Selon les mots du réalisateur, “Gunda est le film le plus personnel et le plus important que j’ai réalisé en tant que réalisateur et en tant qu’être humain.” Parce que le cinéma a la force d’être une voix; Je pense que ça vaut le coup d’écouter.

par Aina Riu



@aina_rv

