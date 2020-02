70e Berlinale: & # 039; L’assistant & # 039; – Ou comment crier doucement

Laissez la main qui n’a jamais été assistante lever la main. Celui qui n’est pas parti d’en bas, avec quelques pratiques, faire des photocopies ou transporter des cafés. Bien. Ici commence la maîtrise du dernier film de Kitty Green. Le scénario: un lieu de travail auquel nous pouvons tous nous identifier. Le film: Une journée dans la vie d’un assistant; vos tâches, le bureau, les collègues, l’efficacité. Que ce soit une grande entreprise dans le monde du divertissement n’est qu’un détail. L’important est que nous puissions nous identifier à ce qui se passe à l’écran.

Nous suivons le protagoniste (brillamment joué par Julia Garner) scène après scène. Répondre aux appels. Nettoyage de la salle de réunion. Malgré son interaction avec le bureau au quotidien, on se rend progressivement compte que ce quatrième mur semble avoir bougé et l’inclut peut-être maintenant en tant que spectatrice – en tout cas, elle est seule avec le public, et nous Il participe à cette intimité à laquelle le reste de ses compagnons semblent si étrangers.

“L’assistant«C’est un film très calme et plein de tension; parfaitement mesuré et très interne. Le vert met les choses très intelligemment en évidence; Avec des gestes et un langage corporel, sans même ajouter de mots, il parvient à dire sans dire, ressentir sans avoir à montrer. Et avec cette immense délicatesse, il parle de problèmes délicats tels que les prédateurs sexuels sur le lieu de travail et au-delà, de toutes ces petites agressions qui font de certains emplois un environnement toxique, où les travailleurs dégradent d’autres travailleurs, attaquant la confiance en soi et l’estime de soi.

Et ce qui me semble encore plus intéressant dans le film et démontre à nouveau la précision du réalisateur: que le focus n’est pas au centre de l’action (des détails sur le harcèlement sexuel peuvent être lus dans les journaux, suite au hashtag #metoo) , mais dans son environnement, dans tout l’environnement, dans la machinerie qui supporte le poids de ces abus, dans le système qui regarde dans l’autre sens.

Lié à tout type de travail, le film est un portrait hyperréaliste d’un environnement toxique du point de vue d’une femme de ménage. Et cette capacité à nous faire émotionnellement identifier avec qui est en dessous de tout dans la hiérarchie en fait un film nécessaire. Le cri qui émerge du silence, plutôt que d’être entendu, se fait sentir.