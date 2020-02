70e Berlinale: «Les conduits» et «Lúa Vermella» – Trouvez un raccourci pour recommencer

Écrit et réalisé par Camilo Restrepo, le film étonnant «Les conduits» C’est une inspiration libre d’une histoire vraie. Le Pinky de la fiction, qui vient de s’échapper d’une secte religieuse, travaille dans une fabrique de T-shirts. Interrogeant sa vie en tentant de reconstruire les pièces dans lesquelles il s’est cassé, il est traqué par ses souvenirs, qui lui viennent en quête de vengeance. Le Pinky de la réalité est acteur dans l’un de ses précédents courts métrages, tout en jouant son propre rôle de Pinky dans ce long métrage.

Au-delà d’une histoire conventionnelle, «Les conduits» Il tourne avec un réalisme magique pour essayer de résoudre un vrai conflit dans la fiction. Le personnage traque la figure du père de la secte, et son instinct voudrait utiliser la violence contre lui. Il ne s’agit pas de refléter quelque chose de réaliste, mais plutôt de donner au personnage une chance de catharsis (dans ce cas réel et fictif à la fois). À travers la narration du film, Restrepo réécrit un résultat qui permet à Pinky de se réconcilier avec la soif de vengeance qui le poursuit des deux côtés.

Parfois littéraire, avec des images de plans très courts et intentionnels tournés en 16 mm, le film réalise son propre langage qui nous plonge dans la fiction comme alternative. Encore une fois, il me semble que l’une des expériences les plus intéressantes de la nouvelle section des «Rencontres» de la Berlinale cette année.

Mélange de la dimension documentaire avec des éléments de la littérature, avec des références à des personnages historiques tels que celui du bandit Desquite (du XXe siècle en Colombie) et avec des touches surréalistes, pleines de conduits à traverser, de trous à traverser, ainsi que des comportements qui nous unissent et nous séparent socialement, «Les conduits» Il nous emmène dans un voyage à l’intérieur de la ville de Medellin, questionnant la morale de la société, l’instrumentalisation de la religion et recherchant la liberté individuelle pour aller de l’avant.

Et depuis la Colombie, nous nous rendons en Galice. Lois Patiño, réalisateur et artiste galicien (qui, malgré l’accumulation de récompenses pendant une décennie) après son premier film, “ Costa da Morte ” (2013), a remporté le prix du meilleur réalisateur émergent à Locarno, en première son deuxième long métrage en la section Forum de cette Berlinale.

Auteur de nombreux courts métrages et projets vidéo antérieurs, la qualité de l’artiste réside dans sa manière particulière d’observer l’environnement. Avec un langage photographique très puissant, ‘Lúa Vermella‘est un film non conventionnel; le temps se dilate dans ces paysages de la côte galicienne, et tout se passe à un autre rythme, typique d’un espace artistique éloigné de toute convention. Parfois documentaire, parfois émouvant de photographies; À mon avis, l’important dans ce film n’est pas l’histoire (qui aurait pu être laissée de côté), mais le lâcher prise. Entrez la proposition visuelle qui, avec talent, a été créée à partir de l’amour du paysage naturel; arrêtez l’horloge et voyagez dans le temps.

par Aina Riu



@aina_rv

