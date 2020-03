70e Berlinale: les gagnants de l’édition

Et après quelques jours intenses de festival, en plus de tout ce que les films nous ont laissé aux yeux du public et pour la mémoire du cinéma, il y a aussi les prix à retenir. Ensuite, une énumération des plus remarquables:

Prix ​​Audi du meilleur court métrage 2020 pour «Genius Loci»par Adrien Mérigeau.

Ours d’argent du meilleur court métrage 2020 pour «Filipiñana»par Rafael Manuel.

Ours d’or du meilleur court métrage 2020 pour «T»par Keisha Rae Witherspoon.

Meilleur premier long métrage 2020 pour «Les conduits», par Camilo Restrepo.

Meilleur documentaire 2020 pour «Irradié», par Rithy Panh.

Rencontre meilleur réalisateur 2020 pour Christi Puiu, pour le film «Malmkrog».

Prix ​​spécial du jury Rencontres 2020 pour «Le problème de la naissance»par Sandra Wollner.

Rencontre meilleur film 2020 pour «Les œuvres et les jours (de Tayoko Shiojiri dans le bassin Shiotani)»de C.W. Hiver et Anders Edström.

Ours d’argent du 70e anniversaire de la Berlinale pour «Supprimer l’historique»par Benoît Delépine et Gustave Kervern.

Ours d’argent pour sa contribution artistique exceptionnelle 2020 à Jürgen Jürges pour sa photographie au «DAU. Natascha ‘par Ilya Khrzhanovskiy et Jekaterina Oertel.

Ours d’argent pour le meilleur scénario 2020 pour «Favolacce», des frères D’Innocenzo.

Ours d’argent du meilleur acteur 2020 pour Elio Germano pour «Nascondermi volleyball»par Giorgio Diritti.

Ours d’argent de la meilleure actrice 2020 pour Paula Beer pour «Undine»par Christian Petzold.

Ours d’argent du meilleur réalisateur 2020 pour Hong Sangsoo par «La femme qui a couru».

Grand Prix du Jury Ours d’Argent 2020 pour «Jamais rarement parfois toujours»par Eliza Hittman.

Ours d’or du meilleur film 2020 pour «Il n’y a pas de mal»par Mohammad Rasoulof.

Lors d’une cérémonie culminante d’émotion – après avoir su que le réalisateur iranien Mohammad Rasoulof, vainqueur de l’Ours d’or, n’a pas pu être présent car il n’est pas autorisé à quitter son pays – le prix a été dédié à toutes les personnes qui ont a participé au film, mettant leur vie en danger devant un gouvernement qui condamne les artistes et les penseurs qui s’opposent au régime. J’espère qu’il est vrai que, comme ils l’ont dit, il n’y a pas de mur contenant des mots, des idées ou de l’amour.