70e Berlinale: «Tuez-le et quittez cette ville» – Le voyage de rêve à travers la mémoire

“Tuez-le et quittez cette ville»est le premier long métrage du réalisateur polonais Mariusz Wilczynski et, encore une fois, l’un des films extraordinaires de la section« Rencontres »qui sera présenté en ce 70e anniversaire de la Berlinale.

Après avoir réalisé plusieurs courts métrages de 1998 à 2007, Wilczynski a démarré ce projet comme un autre court métrage. Cependant, l’histoire a commencé à grandir, au point qu’il a décidé de s’y consacrer exclusivement et de la transformer en film. Le projet lui a pris plus de dix ans pour terminer – un quart de sa vie, ce qui n’est pas dit vite – et il a dessiné, édité et travaillé dans la post-production, faisant participer de grands acteurs et producteurs polonais. le processus, pour enfin faire l’un des films d’animation les plus mémorables de ces dernières années.

Wilczynski étant un artiste autodidacte, j’ose dire que tout cela a encore plus de mérite, car c’est sa foi absolue dans le projet qui lui a permis d’avancer. Comme il l’a commenté dans l’interview à la Berlinale, il ne s’était jamais vu comme un metteur en scène, ni n’avait travaillé auparavant avec des acteurs qui donnaient la voix à ses personnages. Ainsi, lorsque les autres artistes ont rejoint la voiture, le projet a commencé à grandir et par conséquent à devenir plus intelligent que lui, ce qui ressort comme l’une des grandes leçons qu’il a tirées de ce grand et complexe processus qui est de faire un film.

Avec la musique de Tadeusz Nalepa et les voix d’Andrzej Wajda (réalisateur) et Krystyna Janda (toutes deux lauréates de la Palme d’Or à Cannes), entre autres, le voyage proposé par le réalisateur polonais à travers sa mémoire est effectivement transformé en exceptionnel

“Tuez-le et quittez cette ville‘est une histoire qui reflète un moment vital très intime. Après avoir traversé la perte d’êtres chers, le personnage se réfugie dans la mémoire. Les villes et les souvenirs sont construits et déconstruits et éloignés du monde réel, jusqu’à ce que peu à peu vous puissiez faire la paix avec vos fantômes, quitter le duel et revenir à la réalité. Le cinéma redevient catharsis: l’artiste, âgé de plus de 14 ans, parvient à clore ces sujets de sa vie personnelle pour aller de l’avant.

Cependant, le film ne me semble pas revendiquer une lecture autobiographique, pas même une compréhension linéaire des faits; Au contraire, je pense que cela s’avère être un voyage de rêve et sensoriel totalement inoubliable et unique en son genre. Un film qui privilégie la sincérité à la forme, qui ose parler dans sa propre langue, est sans aucun doute un film à considérer.

par Aina Riu



