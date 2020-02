70e Berlinale: «Un de ces jours» et «Otac» (Père) – La frontière invisible de la pauvreté

Bien qu’il s’agisse d’œuvres totalement différentes, je trouve intéressant d’écrire l’article d’aujourd’hui en mentionnant les deux avec un thème central commun: la pauvreté comme frontière au sein de la société. De plus, les deux partagent le fait de s’inspirer d’événements réels.

Nous conviendrons qu’il existe de nombreux types de frontières et qu’elles ne font jamais référence à quelque chose de bon. Dans ce cas, nous parlons de ceux des pays, de la société; des frontières invisibles qui séparent dramatiquement les classes sociales et peuvent conduire les individus au désespoir. Le pire, c’est que si nous ne les voyons même pas, comment allons-nous pouvoir les faire disparaître?

“Un de ces jours‘, du réalisateur allemand Bastian Günther, est un film qui commence par le plaisir des spectacles américains: une compétition où un camion est tiré au sort pour le participant qui parvient à tenir plus de temps avec les mains dessus. Oui, cela semble absurde, mais rester en compagnie d’autres personnes, debout, les mains collées à une voiture, avec seulement de petites pauses pour manger et aller aux toilettes, et sans dormir, est un spectacle garanti.

Cependant, le film n’est pas présenté. Il ne se passe rien d’amusant, et les participants n’ont pas d’occurrences lumineuses lorsqu’ils résistent aux chaudes heures d’été. Ils ne nous divertissent pas et ne nous offrent pas un spectacle digne et mémorable. D’une manière ou d’une autre, tout est très facile à oublier. Moins pour les participants eux-mêmes, les seuls qui risquent vraiment le jeu. Retenus en otages autour de la voiture, ils luttent contre l’humiliation de penser que c’est leur seul moyen de s’offrir un tel van. Ce sont des «lâches», des pauvres du sud des États-Unis, qui servent de divertissement aux autres Américains d’un autre lien social qui aiment «schadenfreude», la souffrance des autres.

Parce que c’est juste une voiture, non? Le film va plus loin. Joe Cole (le brillant acteur britannique connu pour ‘A Prayer Before Dawn’ ou la série ‘Peaky Blinders’) personnifie le protagoniste dont le problème n’est pas de pouvoir affronter la réalité pour surmonter ses peurs. Et sa plus grande crainte est d’être un échec, essentiellement pour ne pas obtenir un emploi stable ou pour être en mesure de ramener sa famille à l’état de vie normal qui est atteint avec de l’argent. Une voiture changerait-elle tellement votre vie? Le concours qui le crée est une nouvelle – fausse – réalité, qui engloutit temporairement la vraie. L’illusion d’être un gagnant. Mais comme toute farce, cela ne peut pas durer éternellement.

“Otac (père)‘est le quatrième long métrage du réalisateur serbe primé Srdan Golubović. Inspiré par un événement réel, il raconte l’histoire d’un père qui doit faire face aux services sociaux corrompus de son pays pour avoir pris ses enfants après que la faim et la pauvreté ont conduit la mère au bord du suicide.

Avec ce point de départ terrifiant, discriminé en tant que famille pauvre, dans une société où l’intégrité humaine a été dévastée, le père décidera de traverser le pays à pied jusqu’à la capitale de Belgrade pour présenter son cas au ministre en personne et tenter de faire appel la peine qui a séparé sa famille. Selon le réalisateur, la marche devient l’acte de liberté le plus grand et le plus pur, ainsi qu’une résistance pacifique. Et ainsi commencera un chemin guidé par l’instinct et conduit par l’amour pour leurs enfants et le désespoir.

Le personnage principal, joué avec beaucoup de talent et de vérité par Goran Bogdan (de la série «Fargo»), est un survivant: ses actes ne sont pas prémédités, mais plutôt sa seule option. Ce n’est pas que je veuille marcher jusqu’à Belgrade; c’est qu’il n’a pas d’argent pour payer le ticket de bus. C’est le prototype perdant de notre époque capitaliste, dirigée par l’esclavage immobilier, dans lequel, comme je l’ai dit plus haut, seul le travail (l’argent) nous permet d’atteindre une vie normale. Mais dans ce cas, la même volonté qui empêche de renoncer à la justice et à la loi en tant que père, fait du perdant un héros tout au long du voyage. Si le début me paraissait bon, je pense que la fin est l’une des meilleures.

par Aina Riu



@aina_rv

