8 jeux de société pour jouer avec votre famille que vous devez savoir

Nous voulons vous parler meilleurs jeux de société pour la famille. Les jeux de société en général sont l’un des divertissements les plus positifs pour toute personne de tout âge. Cependant, ils sont particulièrement positifs pour les petits et pour les familles en général. En effet, ces types de jeux contribuent à accroître la capacité imaginative et sociale des plus jeunes et faire vivre à tous les membres des moments inoubliables ensemble. Par conséquent, nous recommanderons 7 jeux de société à jouer en famille que vous devez savoir apprécier avec le vôtre. Dans cette boutique RPG vous pouvez tous les trouver.

Parcheesi

Nous commençons par le classique Parcheesi un jeu de société créé au XVe siècle, très populaire en Espagne et qui ne se démode pas malgré son âge et auquel vous pouvez également jouer en ligne. Il se joue avec un dé et 4 jetons pour chacun des joueurs (deux à quatre, bien qu’il y ait aussi des planches pour 6 ou 8 joueurs). L’objectif du jeu est que chaque joueur prenne ses jetons du début à la ligne d’arrivée, essayant, en chemin, de manger ceux des autres joueurs. Le premier à l’obtenir sera le gagnant.

Les colons de Catán

The Settlers of Catan est un jeu qui a vendu des millions d’unités dans le monde. Votre objectif est de coloniser d’abord une île partagée avec les autres joueurs. C’est un jeu idéal pour les familles car une grande partie de sa dynamique consiste à négocier et à interagir avec les autres pour, par exemple, obtenir des ressources. C’est un jeu très amusant, avec des règles simples et qui développe la capacité de planifier des stratégies parmi les plus petits. C’est de toute cette somme que naît le succès que ce jeu a connu dans le monde entier.

Aventuriers dans le train!

Le thème est inspiré de la célèbre histoire de Jules Verne “Le tour du monde en 80 jours”. C’est un jeu de société familial pour imiter les aventures de ses protagonistes. Chaque joueur aura deux objectifs: atteindre l’objectif global de ce jeu de société familial consistant à visiter toutes les villes possibles. D’un autre côté, on nous attribue des cartes objectif que nous devons essayer de rencontrer pour marquer des points. Nous avons une série de wagons que nous devons utiliser pour établir le nombre maximum d’itinéraires possibles entre les villes. Le jeu se termine lorsqu’un joueur manque de voitures.

Le temps est écoulé!

Le jeu de Le temps est écoulé! C’est l’une des alternatives les plus intéressantes de la gamme des jeux de société familiaux. Achetez Time´s up! C’est un excellent choix si vous voulez un jeu simple mais très amusant, classique mais pas obsolète. C’est un jeu de devinettes qui peut être joué individuellement ou en équipe. Le plaisir est garanti surtout pour les plus petits. Il existe différentes façons de deviner qu’en plus de leur faire passer un bon moment, cela leur fera également développer leur propre imagination.

Dans les tours de divination, les mots peuvent être accumulés tant que nous avons deviné ou jeté la carte précédente. Ainsi, le système du jeu se fait par points: celui qui a le plus de points de vie a gagné. La dynamique est très simple et des personnes de tous âges peuvent participer. Tout cela en échange d’un prix très raisonnable.

Petits détectives de monstres

Ce jeu est un jeu familial très spécial. Bien qu’il ne soit pas strictement un jeu de société, il est l’un des plus créatifs et amusants pour les plus petits. C’est ce qu’on appelle un jeu de rôle en direct: cela signifie que, dans celui-ci, les plus petits seront les protagonistes et qu’ils en feront l’expérience à la première personne. Ils reçoivent une carte de détective et une recherche de monstres est lancée pour un espace, par exemple, notre propre maison.

La magie de ce jeu est que les possibilités qu’ils offrent sont nombreuses car elles varient en fonction des choix et des réponses des petits détectives. L’émotion avec laquelle les petits vivent ce jeu est incroyable.

Super Rhino!

Super Rhino est spécialement indiqué pour les enfants à partir de 5 ans pour jouer. Par conséquent, sa dynamique est particulièrement simple: avec compétence et patience, nous devons construire une tour aussi haute que possible pour aider le protagoniste du jeu, Super Rhino, à grimper le plus haut possible pour pouvoir surveiller la ville. Pour cela, il y a des cartes murales et de toit qui peuvent être pliées pour faire une structure à notre convenance.Très amusant et gérable pour les plus petits. Il y a aussi la version Super Rhino Battle pour jouer avec plus de joueurs et plus de héros.

Virus!

Le jeu de virus peut être considéré comme un jeu à partir de 8 ans. C’est un jeu très amusant et rapide dans lequel l’objectif est éliminer le virus qui nous a touchés avant nos rivaux. Pour cela, nous avons plusieurs types de lettres qui nous aideront à atteindre notre objectif: obtenir quatre organes sains et sans virus. Entre autres choses, nous pouvons voler un organe à d’autres joueurs, expulser un virus de notre région ou leur faire manquer un tour. Un jeu simple et très amusant pour jouer en famille et passer un bon moment.

Arrête de

Le jeu de société à jouer en famille que nous vous présentons ci-dessous s’inspire du monde d’Alice au Pays des Merveilles. Il a 66 cartes qui sont distribuées entre les joueurs, donnant 5 à chacun. Dans ce jeu, il y a les 6 personnages principaux du monde de Lewis Carroll. Nous devons organiser un défilé avec des personnages appartenant au même costume. Pour ce faire, ils retirent les cartes restantes du jeu et du centre de la table, où nous pouvons déposer celles dont nous ne voulons pas. Les règles du jeu sont extrêmement simples et vous aideront à passer un bon moment ensemble.

