8 plus gros spoilers du film Harley Quinn

Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) est sorti maintenant et raconte le prochain chapitre de l’histoire de Harley Quinn – voici les plus gros spoilers du film et DCEU révèle. Birds of Prey est le huitième film du DCEU, une suite ersatz du Suicide Squad de 2016, dans lequel le public a été présenté pour la première fois à Harley Quinn de Margot Robbie. Malgré la mauvaise réception critique du film, Harley Quinn de Robbie était largement considérée comme une interprétation bien jouée du personnage, laissant la porte grande ouverte pour plus d’apparitions.

Avant la sortie de Suicide Squad en 2016, les rapports indiquaient que Warner Bros.avait plusieurs projets dérivés en cours autour de Harley Quinn, ainsi que plusieurs autres héros et groupes féminins de Gotham City, y compris Birds of Prey et Gotham City Sirens. Margot Robbie devait revenir en tant que Harley Quinn et produire, en présentant Birds of Prey en 2015 en tant que “film de gang de filles classé R avec Harley”, car elle estimait qu’une partie du tirage au sort du personnage était ses interactions avec les autres. . Christina Hodson a été annoncée pour l’écriture du film en novembre 2016, et Cathy Yan a conclu un accord pour réaliser le film deux ans plus tard.

Oiseaux de proie est explosif, énergique et vivant avec le regard féminin, ce qui n’a pas été exploré autant dans les films de super-héros en raison du manque de réalisatrices. Maintenant que le film est sorti en salles, examinons toutes les révélations choquantes et gâtées du film.

Harley est rompu par le Joker (et détruit Ace Chemicals)

Au début du film, Harley n’est pas exactement au meilleur endroit. Birds of Prey commence par une rupture plutôt méchante entre Harley et Joker, qui la jette et l’abandonne dans la rue. Harley prend la tournure des événements durement jusqu’à ce qu’elle décide de changer complètement sa vie: elle est accueillie et abritée par un propriétaire de restaurant chinois âgé nommé Doc, adopte une hyène pour animaux de compagnie (qu’elle nomme Bruce Wayne), prend un nouveau passe-temps dans la forme de roller derby, et enfin fait exploser l’usine Ace Chemicals, la même où elle a juré sa vie à Joker. C’est un revirement brutal pour Harley, mais qui devient partie intégrante de sa libération.

Jared Leto n’apparaît pas

Une révélation à la fois surprenante et tout à fait inattendue, Jared Leto n’apparaît pas dans Birds of Prey en tant que The Joker. En fait, les téléspectateurs ne voient pas du tout Joker, à part la référence contextuelle occasionnelle. Cela a beaucoup de sens, car Leto aurait été bouleversé par la façon dont il a été traité à la suite de Suicide Squad. Il y a même des rumeurs suggérant que la star a tenté d’annuler le film autonome Joker de Joaquin Phoenix, ce qui signifie probablement qu’il n’y a aucune chance que l’interprète de Thirty Seconds to Mars revienne bientôt.

Le masque noir veut un diamant avec une clé de la fortune de la chasseresse

Une fuite de complot très discutée dans les mois précédant la libération de Birds of Prey impliquait que l’histoire tournerait autour de Black Mask essayant de récupérer un diamant avec une clé USB contenant des photos nues de lui. Bien que cette fuite soit absurde et, bien sûr, pas vraie, il y avait un peu de légitimité car l’histoire tourne en effet autour de Black Mask essayant de récupérer un diamant volé par Cassandra Cain. Cependant, le diamant contient en fait une clé cryptée sur les comptes bancaires off-shore des Bertinellis, une ancienne famille criminelle à Gotham qui ont été massacrés par une organisation criminelle rivale (découverte plus tard comme étant l’œuvre de Roman Sionis lui-même). La chasseresse est également révélée être la fille de Bertinelli, perdue depuis longtemps, Helena, qui a été emmenée en Sicile et entraînée en secret pour traquer les tueurs de sa famille.

Chasseresse tue Victor Zsasz

Parlant d’une quête de vengeance pour tuer les assassins de sa famille, Huntress est officiellement amenée dans le giron lorsqu’elle traîne Harley dans un parc à thème abandonné, où elle prévoit d’échanger Cassandra (qui a avalé le diamant) à Zsasz, en échange de la prime sur sa tête pour être rappelé. Zsasz, bien sûr, double Harley et est à quelques instants de couper le diamant de Cassandra lui-même avant que Huntress n’arrive et le tue mort avec son arbalète. C’est un moment totalement inattendu, qui est gagné en raison de la gravité de la version de Zsasz de ce film et de sa culpabilité dans le meurtre de la famille d’Helena.

Le masque noir est tué par Cassandra Cain

Au lendemain de la mort de Zsasz, Sionis forme une petite armée et les amène dans le parc à thème abandonné où se cachent Harley, Cass, Huntress, Black Canary et Renee Montoya. Les femmes sont obligées de travailler ensemble pour la première fois et se préparent à affronter les hommes de main de Black Mask, avec Cassandra accrocher discrètement une grenade. Un combat massif s’ensuit, et Cass est kidnappé par Sionis au milieu du chaos. Huntress et Harley poursuivent, traquant le seigneur du crime jusqu’à une jetée décrépite, où il tient Cassandra sous la menace d’une arme. Cependant, Cassandra Cain a son propre tour dans sa manche et fait exploser Black Mask avec la grenade qu’elle a glissée dans sa poche. C’est l’un des moments les plus gorges du film et, ironiquement, l’un des plus drôles.

Formulaire de l’équipe de super-héros Birds of Prey

Dans l’épilogue de Birds of Prey, Harley raconte au public et révèle qu’elle a mis en gage le diamant que Sionis avait recherché et a donné une coupe de l’argent à Renee Montoya, Dinah Lance et Helena Bertinelli, avant de suivre son propre chemin. Après avoir été minée et sous-estimée par le GCPD pour l’ensemble du film, Montoya décide de démissionner et utilise l’argent pour financer une entreprise de lutte contre le crime avec les deux autres femmes connues sous le nom de “Birds of Prey”. La tournure des événements est incroyablement satisfaisante alors que le film se déroule sans effort, et nous avons même un aperçu des nouveaux costumes des oiseaux de Prey. Avec l’implication que les trois continueront d’être une nuisance pour le monde criminel de Gotham, ce n’est, espérons-le, qu’une question de temps avant que Montoya ne décide de revêtir sa propre identité secrète sous le nom de The Question.

Harley Quinn et Cassandra Cain travaillent ensemble

Dans une tournure surprenante loin du canon de la bande dessinée, Birds of Prey se termine par un plan de Harley et Cassandra qui partent ensemble, Harley disant au public qu’elle a décidé de faire de Cass son protégé. C’est un changement majeur par rapport à la tradition de la bande dessinée de Cassandra Cain, qui la voit devenir la deuxième Batgirl. Bien que ce soit un gros bouleversement pour le personnage, c’est celui qui se sent à l’aise avec les autres libertés prises par le film en termes de personnage de Cassandra, qui n’a finalement rien à voir avec le maître muet des arts martiaux dans les bandes dessinées.

La scène post-crédits est une blague Batman courte

Pour les fans dévoués qui décident de rester après le générique, Harley a une dernière surprise en magasin. Contrairement aux stingers après les crédits que Marvel Studios a perfectionnés, Birds of Prey a simplement Harley Quinn s’adressant au public sur noir, se moquant de rester dans leurs sièges si longtemps après le film. Cependant, elle promet une dernière blague et commence à en raconter une impliquant Batman, juste avant de se taire. Il s’agit en fait d’une référence à l’émission Harley Quinn de DC Universe, dans laquelle elle parle de chauves-souris Batman. C’est un troll hilarant sur le public, presque aussi célèbre que le dard de Captain America dans Spider-Man: Homecoming, et une fin totalement appropriée à l’absurdité de Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn).

