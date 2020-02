8 raisons pour lesquelles c’est mieux que Rush (et 7 raisons pour lesquelles Rush est mieux)

Est-ce rafraîchissant d’avoir un nouveau film sur les voitures et ça ne s’appelle pas Fast & Furious? Dominic Toretto et sa «famille» ont toujours eu le monopole des voitures sur grand écran. C’est agréable de voir quelque chose de différent qui est également basé sur des événements réels. Ford v Ferrari met en vedette Matt Damon dans le rôle de Carroll Shelby, un ingénieur automobile doué, et Christian Bale dans le rôle de Ken Miles, un maestro des courses sur circuit. Les deux sont des pons dans la bataille pour la suprématie entre le magnat américain Henry Ford II et le constructeur italien de voitures de sport Enzo Ferrari.

CONNEXES: Ford v Ferrari: 10 personnages de Matt Damon classés de héroïques aux plus méchants

C’est un chef-d’œuvre, tout comme Rush 2013. Dans ce dernier, Chris Hemsworth a posé le marteau de Thor pour jouer James Hunt, un playboy britannique et un pilote de Formule 1 adroit. Hunt avait une grande rivalité avec le pilote autrichien Niki Lauda qui est interprété par Daniel Brühl (surtout connu pour son rôle de Fredrick Zoller dans Inglorious Basterds). Quel est le meilleur film?

Mis à jour par Colin McCormick le 22 janvier 2020: Ford V Ferrari est parmi les neuf chanceux films à avoir marqué des nominations pour le meilleur film aux Oscars de cette année. Bien qu’il y ait une concurrence féroce, le film a encore beaucoup de fans qui l’encouragent à remporter l’or. Alors que la cérémonie approche à grands pas, nous avons ajouté quelques observations supplémentaires sur ce qui distingue le film réalisé par James Mangold ainsi que sur les raisons pour lesquelles il pourrait ne pas être le meilleur film de course du monde.

15 Ford V Ferrari: L’histoire de l’opprimé

L’histoire de l’opprimé est depuis longtemps une tradition des drames sportifs et elle semble fonctionner encore plus efficacement pour les histoires de course. Les deux films imprègnent leurs histoires de certains de ces éléments, même s’ils doivent étirer la vérité de l’histoire pour le faire, mais Ford v Ferrari réussit mieux.

Rush trouve deux coureurs au sommet de leur jeu en compétition. Bien qu’ils aient certainement du mal à franchir la ligne d’arrivée dans la course finale, ils ne se sentent pas exactement comme les outsiders. Ford v Ferrari évite sagement d’essayer de faire ressembler la Ford Motor Company aux outsiders en se concentrant sur Ken Miles et Carroll Shelby qui tentent d’atteindre la grandeur sous la botte de la cupidité des entreprises.

14 Rush: Niki Lauda

Les deux films sont remplis de personnages réels et célèbres et les deux films font un travail merveilleux pour les faire vivre sur grand écran. Les deux films présentent également des coureurs excentriques et confiants en tant que personnages centraux. Ford v Ferrari a Ken Miles tandis que Rush a Niki Lauda.

Aussi fascinant que Ken Miles soit en tant que personnage et aussi merveilleux que Christian Bale dans le rôle, Niki Lauda est le protagoniste le plus intéressant. Son approche de la course est fascinante et son ego est énorme mais en fait comme s’il n’avait pas son mot à dire qu’il était le meilleur. Cela permet à un personnage passionnant de regarder.

13 Ford V Ferrari: L’humour

Les deux films traitent des conséquences dangereuses de la course et l’histoire va dans des endroits très sombres dans les deux cas. Mais les cinéastes semblent comprendre que ce genre d’histoire devrait également avoir une approche plus légère et ils sont injectés avec beaucoup d’humour.

CONNEXES: 10 choses sur la fabrication de Ford V Ferrari que vous ne saviez jamais

Cependant, Ford v Ferrari tire mieux son humour que Rush. Sa comédie fait de véritables moments de rire à voix haute avec Bale et Damon frappant parfaitement ce ton. Leur combat sur la pelouse est à lui seul l’une des scènes les plus drôles de l’année.

12 Ford V Ferrari: Les méchants

Rush est l’histoire de deux hommes opposés en compétition, mais ils sont toujours vus comme ayant un grand respect l’un pour l’autre. Cela rend les personnages sympathiques mais prive l’histoire d’une certaine tension. Alors que les petits personnages secondaires servent d’antagonistes mineurs, aucun véritable méchant ne se démarque dans l’histoire.

Ford v Ferrari montre à quel point il est efficace d’avoir quelqu’un contre qui encourager et dans ce cas, c’est la Ford Motor Company. Le film adopte une approche intéressante pour faire des coureurs de véritables héros tandis que les gens pour lesquels ils travaillent sont malhonnêtes, non qualifiés et faciles à haïr.

11 Rush: Le monde des courses

Bien qu’ils partagent de nombreuses similitudes, ces deux films examinent des aspects très différents du monde de la course. Pour Rush, nous sommes dans le monde de la Formule 1 tandis que Ford v Ferrari explore les exténuantes 24 Heures du Mans.

Au final, Rush est le film qui nous donne une bien meilleure idée du sport. Ford v Ferrari se concentre sur la relation entre Shelby et Miles et leurs difficultés à réaliser leur vision. Nous n’avons pas vraiment une bonne idée de la course d’endurance ou de ce que cela implique pour les pilotes. Rush est un aperçu intéressant des coulisses du sport et de ce à quoi ces pilotes sont confrontés lorsqu’ils prennent la route.

10 Ford v Ferrari: la rivalité

Les grandes rivalités ne naissent pas de quelque chose d’aussi mesquin que «je n’aime pas la façon dont tu me regardes». Une bonne rivalité est celle où la fierté, l’honneur ou l’argent sont en jeu. Lauda v Hunt arrive parce qu’ils sont les deux meilleurs pilotes de Formule 1 des années 1970. Pas mal.

Dans Ford v Ferrari, cela devient plus intéressant. Henry Ford II adore la course, mais sa société ne fabrique pas de voitures de course. Il fait ainsi une offre d’achat de la société Ferrari à court d’argent. L’offre est grossièrement déclinée. Enzo Ferrari suggère même que Ford n’est pas aussi bon que son grand-père légendaire. “Vous n’êtes pas Henry Ford. Vous êtes Henry Ford II. »En colère, Ford décide de construire une voiture de course pour affronter Ferarri à la populaire compétition du Mans. Il engage Shelby (Damon) pour fabriquer la voiture et Miles (Bale) pour la conduire. Maintenant, c’est une rivalité avec une base solide.

9 Rush: précision historique

La vraie vie Niki Lauda a admis que Rush est très précis. Dans une interview accordée à Carjam TV en 2013, il a déclaré: “Quand je l’ai vu la première fois, j’ai été impressionné. Il n’y a pas eu de changements hollywoodiens ou les choses ont changé un peu comme Hollywood. C’est très précis. Et cela m’a vraiment surpris très positivement.”

CONNEXES: Ford v Ferrari Cast Guide: à quoi ressemblaient les personnages dans la vraie vie

Dans Ford v Ferrari, certains détails ne sont pas entièrement factuels. Par exemple, la mort de Miles est due à un accident de voiture mortel alors qu’il testait le type J. Il disparaît dans un coin pointu et se bloque. En réalité, le type J a roulé plusieurs fois, jetant Miles hors du véhicule.

8 Ford v Ferrari: Les voitures

Les jouets de Ford contre Ferrari sont extrêmement magnifiques. À un moment donné, vous avez presque l’impression que James May va apparaître et expliquer leurs fonctionnalités. Rush est limité dans ce domaine car il ne présente que des voitures de Formule Un. Le fait que les voitures de Formule 1 n’étaient pas si belles il y a des décennies n’aide pas. Mais même en dehors de la piste de course, Rush a une chance de présenter des voitures personnelles alternatives, mais cela va toujours avec des modèles bon marché.

Dans Ford v Ferrari, Shelby développe l’une des voitures américaines les plus étonnantes visuellement jamais vues – la GT40. En dépit d’avoir un ange d’une voiture à sa disposition, Miles regarde toujours avec envie une Ferrari avant une course et dit: «Si c’était un concours de beauté, nous venions de perdre.” Cette déclaration met un tampon sur les normes esthétiques élevées du film .

7 Rush: Développement d’une histoire

Rush a fait un bien meilleur travail en montrant la vie de ses personnages principaux hors piste. Le film se souciait de la vie familiale et sociale, offrant aux fans non amateurs de course une raison de s’investir émotionnellement. Hunt était une âme sauvage qui buvait beaucoup, se droguait et dormait avec des infirmières, des hôtesses de l’air et littéralement tous ceux qu’il rencontrait. Lauda était un introverti. Quand il a rencontré sa future épouse Marlene, elle doutait même qu’il était un pilote de Formule 1 parce qu’il n’avait pas le look macho stéréotypé.

CONNEXES: Ford v Ferrari: 10 personnages chrétiens de balles classés de héroïques aux plus méchants

Ford v Ferrari ne s’est pas beaucoup soucié de développer des scénarios hors piste. En plus de discuter avec son mari, la femme de Miles, Mollie (Caitriona Balfe) n’avait pas grand-chose à faire. Dans Rush, les épouses de Hunt et de Lauda reçoivent beaucoup de temps d’écran. La femme de Hunt se bat constamment avec lui et finit par divorcer. Marlene est l’épouse solidaire qui reste avec Lauda même lorsque son visage est déformé.

6 Ford contre Ferrari: Star Power

Tout le monde aime un film avec quelques stars. Chris Hemsworth est difficile à ne pas reconnaître, mais on ne peut pas en dire autant de Brühl, malgré le fait qu’il ait été nominé pour 45 prix tout au long de sa carrière. Au contraire, Christian Bale et Matt Damon sont tout aussi populaires que les marques Ford et Ferrari.

Malgré les critiques élogieuses, beaucoup de gens ne savent toujours pas que Rush existe. Une belle œuvre d’art ne sert à rien si elle n’est pas vue par beaucoup de gens. Le casting principal de Ford v Ferrari suscite l’intérêt de tous. Oh! C’est Christian Bale et Matt Damon? J’ai adoré The Dark Knight et The Bourne Identity. Laisse-moi aller voir ce qu’ils font.

5 Rush: séquences de course

Les courses dans les deux films sont filmées avec précision, mais le réalisateur de Rush, Ron Howard, l’homme derrière Solo: A Star Wars Story et The Da Vinci Code, a fait un bien meilleur travail pour capturer la vue du conducteur. Vous vous êtes retrouvé à essayer de tourner la voiture, oubliant que vous n’étiez pas le conducteur.

Rush a placé le spectateur sur le siège du conducteur tandis que Ford v Ferrari l’a placé dans la zone des spectateurs à côté de la piste. Cela étant dit, il est toujours préférable de se sentir comme faisant partie de quelque chose que de regarder de côté.

4 Ford v Ferrari: Sons

Qu’est-ce qu’un grand film de course sans sons spectaculaires? Les cris des pneus, le moteur gronde et le rugissement des gaz d’échappement dans Ford v Ferrari étaient à couper le souffle, grâce au célèbre monteur sonore Donald Sylvester. Cela en fait un meilleur film à voir au cinéma.

Rush peut facilement être vu sur Bluray sans sentir qu’il manque quelque chose. Les sons sont tous assez familiers car vous les avez déjà entendus dans un bulletin d’informations sportives lorsque Lewis Hamilton franchit la ligne d’arrivée.

3 Rush: le crash majeur

Des accidents de voiture déchirants se produisent dans les deux films. Dans Rush, Niki Lauda tente d’annuler la course dans le dangereux circuit du Nürburgring Nordschleife en raison des conditions humides. D’autres pilotes, dont Hunt, sont en désaccord avec lui, alors ils votent pour continuer la course. Les craintes de Lauda deviennent réalité alors que son Ferarri s’écrase, prenant feu dans le processus. L’incident le place à l’hôpital pendant des semaines. Heureusement, il survit mais se retrouve avec un visage déformé.

CONNEXES: Les 10 meilleurs films de Chris Hemsworth (selon IMDb)

Tout l’incident, de l’impact de l’accident aux luttes de récupération alors que du liquide est siphonné de ses poumons à travers des tuyaux, est filmé de manière à attirer l’extrême sympathie du spectateur. Dans Ford v Ferrari, Miles (Bale) a également eu un accident de voiture mortel. Cependant, le fait qu’il meure assez rapidement prive les téléspectateurs d’une période prolongée pour devenir émotif et sympathiser avec lui.

2 Ford v Ferrari: Titre

Les bons films n’ont pas toujours de bons titres mais ceux qui ont de bons titres font de l’argent. Beaucoup. Avec un titre comme Ford v Ferrari, vous savez ce que vous obtenez – des courses remplies d’adrénaline. Ce n’est pas un titre glamour comme A Clockwork Orange mais il fait le travail.

Le titre Rush ne semble pas trop inspirant. Cela laisse une personne ignorante avec trop de questions. Qu’est-ce qui se précipite? Qui se précipite? Est-ce une ruée vers l’or? Quelqu’un explique. S’il vous plaît! J’ai besoin de savoir. Ou peut-être que non. Permettez-moi de regarder un autre film.

1 Rush: leçons de vie

Ce n’est pas toujours nécessaire mais en plus d’offrir du divertissement et de raconter une histoire, un bon film se donne souvent la tâche supplémentaire d’éduquer. Rush fait exactement cela.

Malgré les expériences de Hunt, les effets négatifs de l’insouciance et de la paresse sont évidents. Il quitte la course après avoir remporté un seul championnat. Et en raison de sa consommation d’alcool et de tabac non réglementée, il meurt à 45 ans. Lauda est différent. Il incarne la résilience et la détermination. Récupérant de son terrible accident, il remporte plus de courses que tout autre pilote de l’histoire.

SUIVANT: Ford v Ferrari: 10 films à regarder avec le casting

Prochain

Comment j’ai rencontré votre mère: 5 fois que Lily aurait dû larguer Marshall (& 5 fois qu’il aurait dû la larguer)



A propos de l’auteur

Philip Etemesi est un auteur, journaliste, scénariste et critique de cinéma basé à Nairobi. Kenya. Enfant, il préférait regarder des films comme The Goodfellas plutôt que Home Alone. Sa petite amie doit constamment le tirer du devant de la télévision, mais il ne fait que revenir. Mec têtu! Amateur d’animaux, Philip a également une girafe pour animaux de compagnie appelée Refu.

En savoir plus sur Philip Etemesi