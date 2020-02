90% des critiques négatives concernent des hommes

Actualités du film DC Comics Partager

Birds of Prey est devenu le film DC Extended Universe le moins collectionné aux États-Unis le jour de sa première. Beaucoup se demandent pourquoi cette faute est due, et il semble que le public masculin y soit pour beaucoup.

Oiseaux de proie C’était l’un des films de bandes dessinées les plus attendus de cette année. Bien qu’il ait fait une belle campagne et que les premières impressions aient été de son côté, le film de Margot Robbie n’a pas répondu aux attentes De cette façon, il est devenu la bande de Extended Universe DC que moins recueilli aux États-Unis lors de sa première. Mais cet échec, pourquoi? Est-ce la faute du public masculin?

La bande avec Harley quinn et ses amies, peuvent être considérées comme une histoire avec beaucoup de style féministe Girl Power. Mais, bien qu’il ait reçu de très bonnes critiques, il semble que les hommes ne soient pas en faveur d’un tel complot. Comme cela a été révélé, 90% des critiques négatives proviennent de ce genre.

Pourquoi détester?

Selon Comic Book Resources, parmi les critiques négatives sur la bande réalisée par Cathy Yan, 10% appartiennent à des femmes, ce qui nous laisse 90% des avis rédigés par des hommes. Selon le média, pour une raison quelconque les hommes croyaient que Birds of Prey était une histoire anti-hommes et ne sont donc pas allés au cinéma pour le voir et s’ils le faisaient, c’était avec des préjugés.

Ce qui est certain, c’est que Oiseaux de proie C’est un film pour tous les publics. Plus d’une fois, le propre Margot Robbie et le réalisateur Cathy Yan, Ils ont expliqué que la cassette avait tous les condiments pour convenir à n’importe qui. Bien qu’il s’agisse d’un film mettant en vedette des femmes qui cherche à laisser un bon message, cela ne signifie pas qu’un homme ne peut pas en profiter de la même manière qu’il aime un film avec Batman ou un autre personnage masculin.

