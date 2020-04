A Contracorriente Films distribue «Cus and Mike» en Espagne

Un film Contracorriente flambant neuf «Cus et Mike» dans les cinémas de notre pays. Le film est réalisé et écrit par Nick Cassavetes, réalisateur de titres bien connus comme ‘Noa’s Diary’ ou ‘John Q’, qui cette fois-ci présente au grand écran l’histoire de l’un des personnages les plus importants du monde de la boxe: Mike Tyson.

Basé sur le roman de Montieth Illingworth “Mike Tyson: Money, Myth and Betrayal”, le film met en vedette l’acteur oscarisé Anthony Hopkins, qui incarne l’entraîneur Cus D’Amato, une figure clé du succès du jeune boxeur.

«Cus et Mike», co-écrit par Ron Shelton, réalisateur de films sur le thème du sport comme «Tin Cup» ou «Durham’s Buffaloes», raconte l’incroyable histoire vraie de la façon dont le légendaire entraîneur de boxe Cus D’Amato a transformé un jeune voyou en partie de sa famille et, dans le processus, a créé le plus jeune champion du monde des poids lourds: Mike Tyson.

L’histoire d’un couple improbable qui n’a rien en commun si ce n’est un objectif qu’ils peuvent enfin atteindre ensemble.

Cus D’Amato a été essentiel dans la carrière professionnelle du boxeur nord-américain. Grâce à lui, Tyson est devenu la sensation de boxe lorsqu’il a été proclamé le plus jeune boxeur à remporter un titre poids lourd, à 20 ans. Ils ont remporté leurs 19 premiers combats professionnels par KO, avec 12 de ces KO au premier tour.

