A Contracorriente Films distribue “Penguin Bloom” dans notre pays

À Contracorriente Films distribue dans notre pays ‘Penguin Bloom’, un film réalisé par Glendyn Ivin (‘Last Ride’) avec Naomi Watts (‘The Loudest Voice’), Andrew Lincoln (‘The Walking Dead’) et le double nominé aux Oscars Jacki Weaver (‘The Good Side of the choses ‘,’ Animal Kingdom ‘).

Bruna Papandrea (‘Wild soul’ et ‘Big Little Lies’) produit à travers ses histoires composées cette histoire de dépassement basée sur des événements réels collectés dans le best-seller par Cameron Bloom et Bradley Trevor Greive, publié en Espagne par Plaza & Jans sous le titre complet de «Penguin Bloom: l’extraordinaire histoire de l’oiseau qui a sauvé notre famille».

‘Penguin Bloom’ raconte l’histoire de Sam Bloom, une jeune mère qui vit heureuse avec son mari et ses trois enfants. Mais un jour, un accident la laisse paralysée. Alors qu’elle et sa famille luttent pour s’adapter à leur nouvelle situation, un allié improbable apparaît dans leur vie sous la forme d’un oiseau blessé appelé Pingouin en raison de la couleur de son plumage. L’arrivée de cet animal est une distraction bienvenue pour la famille Bloom et fera enfin une grande différence pour Sam, lui apprenant à revivre.

Un film Contracorriente flambant neuf ‘Penguin Bloom’ dans les cinémas espagnols au début de 2021.