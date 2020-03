A Contracorriente Films renforce ses prochaines sorties avec le ” Virtual Cinema Hall ”

Compte tenu de la fermeture temporaire des cinémas et de l’incertitude quant à sa date de réouverture, A Contracorriente Films a décidé de ne pas modifier le calendrier de ses prochaines sorties et d’assurer son accessibilité en ligne à tout téléspectateur qui souhaite voir les films à la maison.

Pour cela ‘Vivarium«à partir du 8 avril»La joie des petites choses«à partir du 10 avril, et»Les professeurs de Saint-Denis‘, à partir du 17 avril, ainsi que la nouvelle première de la saison d’art 2019-2020, «Passion dans l’art», à partir du 6 avril, sera visible non seulement dans les salles qui peuvent être ouvertes à ces dates, mais aussi, dans les prochains mois, via l’application salavirtualdecine.com et sur les plateformes numériques.

En collaboration avec autant de salles et circuits d’exposition qui décident de s’associer à l’initiative, Contracorriente Films mettra la plateforme salavirtualdecine.com à la disposition du spectateur, un espace créé pour que le public, depuis ses appareils mobiles, Smart TV et en ligne, puisse regardez des sorties en salles dont la première est prévue dans les salles de cinéma grand public, dont le niveau d’activité est imprévisible dans les semaines à venir.

La plateforme, spécifiquement habilitée à accueillir des films en avant-première dans les salles de cinéma, vise à devenir un service pour le spectateur qui, dans les semaines à venir, aura de plus grandes difficultés, voire l’impossibilité d’accéder à un cinéma dans sa ville. La plateforme vise à devenir un authentique théâtre virtuel pour le cinéma le plus récent et sa participation a été proposée aux différentes salles, chaînes et circuits d’exposition qui opèrent en Espagne.

Les cinéphiles réguliers qui se joignent seront invités à regarder les derniers films sur la plateforme, au moins tant que les cinémas seront fermés. A Contracorriente Films négocie actuellement avec tous les circuits son éventuelle adhésion à cette initiative.

Sur cette plate-forme et en parallèle des salles qui auraient pu être ouvertes, les téléspectateurs pourront accéder aux quatre prochaines premières mentionnées au prix normal d’entrée au cinéma, 6,95 euros. De cette façon, le spectateur aura la possibilité de voir les prochaines premières de films directement depuis ses téléviseurs, ordinateurs, tablettes ou téléphones portables sans avoir à quitter son domicile, compte tenu de la situation de confinement recommandée à ce moment par les autorités de notre pays.

La plateforme possède sa propre application pour les appareils Smart TV (LG, Samsung et Android TV pour Sony, Philips et autres marques), IOS (avec AirPlay), Android (avec Chromecast) et AppleTV. Les utilisateurs peuvent profiter du film loué pendant 72 heures et jusqu’à 4 appareils différents.

D’autre part, en plus de la première dans les salles de cinéma qui peuvent être ouvertes et dans le cinéma virtuel, les films peuvent être vus dès le jour de la première sur des plateformes numériques telles que celles de Movistar +, Vodafone et Rakuten TV.

«Passion dans l’art» est le nouveau film documentaire réalisé par Phil Grabsky, réalisateur et producteur d’autres grands titres tels que “Moi, Claude Monet”, “Degas. Passion pour la perfection” ou “Jeune Picasso”. Produit par Exhibition on Screen, le film explore Pâques telle qu’elle est représentée dans l’art, du début de l’ère chrétienne à nos jours.

L’événement sur la mort et la résurrection du Christ a dominé la culture occidentale au cours des 2000 dernières années. C’est peut-être le moment historique le plus significatif de tous les temps, tel que rapporté par les Évangiles, et aussi le motif le plus représenté par les grands artistes de l’histoire.

«Passion dans l’art» offre une exploration fascinante de l’ambition, de la douleur, de la souffrance et de la gloire dans ce fait historique. Il examine de près la relation entre l’art et sa capacité à raconter la chronique humaine, en se demandant ce que signifie être humain, souffrir et mourir.

Tourné en Israël, aux États-Unis et en Europe, ce film émouvant raconte non seulement la meilleure histoire jamais racontée, mais peut-être la meilleure histoire jamais peinte. Un récit qui révèle beaucoup sur les annales de la civilisation et, par conséquent, l’histoire de nous tous.

“Vivarium‘est le deuxième long métrage réalisé par Lorcan Finnegan (‘ Sans nom ‘). Avec un script signé par le réalisateur lui-même, le film a été présenté à la Semaine de la critique du Festival de Cannes, et il met en vedette Jesse Eisenberg (‘Le réseau social’), Imogen Poots (‘Green Room’) et Jonathan Aris (‘ Sherlock ‘). Le film sortira le mercredi 8 avril.

Le film a été présenté dans divers festivals, dont le Festival de Sitges, où l’actrice Imogen Poots a remporté le prix de la meilleure actrice, ainsi qu’au Festival Fancine Mlaga. Il est également allé à la Nocturna de Madrid, à la Semaine du film d’horreur et fantastique de Saint-Sébastien et au Festival du film d’horreur de Molins de Rei.

Dans ‘Vivarium‘, un jeune couple envisage l’achat de sa première maison. Pour ce faire, ils visitent une agence immobilière où ils sont accueillis par un étrange agent de vente, qui les accompagne dans une nouvelle urbanisation mystérieuse et particulière pour leur montrer une maison unifamiliale. Là, ils sont pris dans un cauchemar labyrinthique et surréaliste.

Sherlock Films flambant neuf »La joie des petites choses», réalisé par Daniele Luchetti, responsable de films comme« Tomorrow Happen »,« La voix de son maître »,« La nostra vita »et« Mon frère est enfant unique ». Le film est basé sur les romans acclamés “Moments de bonheur par inadvertance” et “Moments de malheur par inadvertance” de Francesco Piccolo, publiés dans notre pays par Editorial Anagrama. Le film sortira en Espagne le 10 avril.

“La joie des petites choses‘est une comédie d’éléments fantastiques qui joue avec l’idée de la vie après la mort, dans la veine de classiques comme’ Heaven Can Wait ‘. Il met en vedette le comédien italien Pierfrancesco Diliberto (“ La mafia ne tue qu’en été ”), populairement connu sous le nom de Pif, ainsi que le chanteur Thony et le vétéran acteur Renato Carpentieri (“ La tenerezza ”).

“Les professeurs de Saint-Denis‘est le deuxième film écrit et réalisé par Medhi Idir et Grand Corps Malade après’ Patients ‘et sortira dans notre pays le 17 avril.

“Les professeurs de Saint-Denis‘a remporté le prix Cinfilos del Futuro de la 16e édition du Festival de Séville décerné par le jeune public du festival, avec une note de 4,44 sur 5. Lors de sa première française par Gaumont, le film a dépassé 1,8 million de téléspectateurs.

Le film, basé sur les propres expériences de ses réalisateurs, met en vedette la gagnante d’un Csar de la meilleure nouvelle actrice Zita Hanrot (‘Fatima’) avec Alban Ivanov (‘C’est la vie!’, ‘El gran bao »), Moussa Mansal (« Colt 45 »), Soufiane Guerrab (« Patients ») et le débutant Liam Pierron, entre autres. Ce dernier a été l’un des nominés du meilleur nouvel acteur aux Csar Awards 2020 grâce à sa performance dans le film.

