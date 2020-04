A Fold Apart sort ce mois-ci sur Steam, Apple Arcade et Switch

Jeux de paratonnerre » Un repli sortira sur Apple Arcade, PC et Nintendo Switch le 17 avril 2020 et la société a publié une toute nouvelle bande-annonce de lancement pour le montrer. Ce jeu de puzzle est basé sur l’affichage des hauts et des bas d’une relation longue distance. Les joueurs doivent faire de leur mieux pour aider à rapprocher les deux personnages en résolvant des énigmes dans A Fold Apart.

En relation: Rogue Legacy, un jeu indépendant populaire, annonce une suite et un nouveau style artistique élégant

Pour commémorer le lancement de A Fold Apart, la nouvelle bande-annonce montre son mécanisme de gameplay unique de pliage et de retournement du papier afin de rapprocher le couple. La bande-annonce fait également un excellent travail pour montrer les énigmes intéressantes du jeu. Un repli est destiné à montrer les difficultés associées à la connexion avec des êtres chers lorsqu’ils sont séparés.

A Fold Apart proposera plus de cinquante puzzles artisanaux différents pour les joueurs à expérimenter. Les développeurs ont déclaré que les premières versions de ces puzzles ont été faites dans le monde réel sur du papier quadrillé. Les joueurs pourront choisir quel couple jouer et découvrir chaque côté de l’histoire afin de comprendre les complexités de leur séparation.

Les joueurs qui possèdent un produit Apple, Steam ou un commutateur peuvent découvrir le très personnel A Fold Apart vendredi prochain.

Suivant: OnePlus Crackables est un jeu de puzzle mobile avec un grand prix de 10 000 $

Un repli sortira sur Apple Arcade, PC et Nintendo Switch le 17 avril 2020.