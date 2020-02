À quel point TikTok peut-il devenir bizarre? Gifler les seins de maman bizarre

TIC Tac est une plate-forme virale et si vous vous êtes déjà demandé à quel point les vidéos peuvent être étranges sur le service, alors une nouvelle vidéo qui est maintenant tendance pourrait aider à fournir une réponse. Surtout si l’on considère qu’il devient désormais viral sur au moins un autre service de médias sociaux.

Les médias sociaux sont un endroit compliqué et il est parfois difficile d’éviter certains types de contenu. Sur TikTok, cela est rendu encore plus difficile en raison de la plate-forme presque conçue pour partager du contenu viral accrocheur. Bien que cela n’affecte généralement pas ceux qui ne sont pas sur TikTok pour commencer, les vidéos TikTok sont parfois si alarmantes ou obscures qu’elles commencent à faire tendance sur l’un des autres services de médias sociaux, comme c’est le cas maintenant.

Une récente vidéo TikTok circule maintenant sur Twitter en raison de l’étrangeté de son contenu. Essentiellement, et dans le but de générer ces goûts, le TikTokker en question gifle les seins de sa mère. Ce qui rend la vidéo plus étrange, c’est que la gifle a été conçue pour se synchroniser avec l’intro de «Undercover Martyn» du Two Door Cinema Club. Ceux qui sont habitués à TikTok sauront que c’était déjà un mème populaire sur la plate-forme, bien que cela implique généralement des hommes ayant différentes parties du corps giflées à temps pour la chanson – pas une maman et un fils, ce qui a suscité l’attention récente. Dans les deux cas, la publication originale de TikTok a depuis été supprimée, The Daily Dot signalant que le créateur de contenu a été contraint de supprimer la vidéo car elle était contraire aux directives du service.

TikTok continue d’être un service unique

Cela pourrait simplement être le casting que les utilisateurs de Twitter ne sont pas tout à fait en phase avec les utilisateurs de TikTok, car les commentaires sur le post partagé suggèrent que beaucoup dans Twitterverse ne comprennent pas bien pourquoi la vidéo existe ou qui la créerait? Bien sûr, TikTok est un endroit très différent, et avec un temps limité pour faire passer un message (encore moins un qui devient viral), de nombreux TickTockers utilisent souvent des tactiques de choc pour faire une impression. Par conséquent, cela peut ne pas sembler aussi étrange pour ceux qui utilisent l’application que pour les utilisateurs d’un service différent. Cela dit, la vidéo sur Twitter ayant déjà généré plus de 4,5 millions de vues et accumulé plus de 160 000 likes, il semble que la nature virale de cette vidéo TikTok particulière transcende l’espace des médias sociaux.

Outre la nature inhabituelle de la vidéo, TikTok a récemment été examiné de plus près en raison des problèmes plus graves qui découlent du service. Au cours des derniers mois seulement, TikTok a été accusé de promouvoir par inadvertance la consommation de drogues et de créer des défis qui ont obligé certains à être hospitalisés pour des blessures. Cela s’ajoute au service qui soulève également des questions sur la manière dont il réagit aux incidents suite à un suicide d’adolescent diffusé en direct sur la plateforme.

Source: The Daily Dot

