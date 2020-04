A quiet place 2 a une nouvelle date de sortie

Partager

Le coronavirus atteignant le monde entier, plusieurs films ont été contraints de retarder leur sortie. L’un d’eux était A Quiet Place 2, réalisé par John Kransinski et mettant en vedette Emily Blunt. Enfin, quelle sera leur nouvelle date sera révélée.

Il a été dit que la pandémie de coronavirus pourrait durer longtemps. Notez qu’il a fallu environ trois mois à la Chine pour arrêter d’avoir des cas locaux, et il est estimé que la quarantaine pourrait durer jusqu’au second semestre. Pour cette raison, Paramount a décidé que Un endroit calme 2 Il reviendra à l’automne et il y a enfin une nouvelle date de sortie.

Un endroit calme 2 sortira en septembre. Rappelons que ce film allait arriver sur les écrans de cinéma fin mars, mais comme d’autres films qui vont bientôt sortir, il a été contraint de suspendre sa sortie. A l’époque, le réalisateur John KrasinskiElle a partagé une déclaration dans laquelle elle a expliqué qu’elle voulait que le monde entier la voie en même temps et c’est pourquoi ils avaient reporté le lancement.

Non seulement cela, le film d’horreur est le blockbuster touché par la pandémie qui a décidé de choisir une nouvelle date de sortie avant tout le monde. Septembre est un mois généralement réservé à la terreur, après les grands films d’été. Bien que la situation soit toujours critique en Espagne, en Italie et aux États-Unis, peut-être encore six mois sont la bonne période pour que les choses reviennent enfin à la normale, et ce pourrait être un mois idéal sans beaucoup de concurrence.

Un deuxième versement très attendu

Un endroit calme 2 raconte l’histoire de la famille Abott. Dirigé par sa mère (Emily Blunt), le film va maintenant explorer le monde post-apocalyptique que nous avons vu dans le premier épisode. Avec un nouveau-né, le défi de garder le silence pour éviter les créatures implacables qui ont dévasté notre civilisation sera plus grand, mais un nouveau personnage pourrait être la clé, ce serait Cillian Murphy, qui rejoint la franchise.

