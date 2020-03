A Quiet Place 2 pourrait être le premier bon film d’horreur PG-13 de 2020

Bien que les premiers mois de 2020 aient été marqués par une multitude de films d’horreur PG-13 mal reçus, la suite de John Krasinski à l’horreur de science-fiction, Un endroit calme 2, cherche à changer la donne et à rappeler au public que l’horreur de haute qualité peut toujours être produite sous la cote PG-13.

L’original A Quiet Place était un succès au box-office, bien accueilli par la critique et le public. En salles en 2018, son récit post-apocalyptique d’une famille essayant de survivre dans un monde dépassé par des extraterrestres qui chassent via un public captivé par le son.

Avec le succès fou de l’original, il n’a pas fallu longtemps pour qu’une suite soit confirmée et annoncée. Sa première bande-annonce est sortie juste au début de 2020, annonçant une date de diffusion fin mars de cette même année. Cependant, A Quiet Place 2 a pris un peu plus de temps pour obtenir une note, annonçant sa note PG-13 avec un peu plus de deux semaines avant sa première.

Pourquoi les films d’horreur PG-13 de 2020 ont été mauvais

La plupart des horreurs PG-13 qui sont sorties en 2020 (et fin 2019) ont rencontré de faibles critiques. Les craintes des fans ont fait surface lorsqu’il a été annoncé que le remake de Slasher Black Christmas serait classé PG-13, et confirmé une fois que le film serait sorti en salles. La note PG-13 a limité la capacité du film à suivre le gore attendu, ce qui lui a valu un score de 38% sur Rotten Tomatoes. Cela a été suivi par Fantasy Island, une autre tentative Blumhouse d’horreur PG-13 en 2020, qui a rencontré un lamentable 9% sur Rotten Tomatoes. Alors que les classements PG-13 ouvrent la possibilité d’une plus grande audience, ils se font souvent au détriment de la qualité, en particulier pour des films comme Black Christmas qui, en tant que slashers, sont emballés avec des attentes de gore gratuit.

Le problème avec une cote PG-13 est ses exigences envers des alertes plus aseptisées; les lignes directrices décrivent des restrictions telles que ne pas montrer «une violence à la fois réaliste et extrême ou persistante. Hommage claustrophobe aux extraterrestres, Underwater a reçu des opinions légèrement plus favorables du public, mais a été largement critiqué par les critiques. Contrairement à son inspiration, qui a été notée R, la note de Underwater l’a obligé à retenir certaines des peurs les plus viscérales qui auraient pu servir à ponctuer l’atmosphère tendue soigneusement conçue du film. Gretel & Hansel s’est inspiré de l’horreur folklorique de films comme Midsommar et The Witch, mais leur puissance manquait. Bien que ce ne soit en aucun cas un slasher sanglant, une partie du pouvoir de Midsommar réside dans la façon dont il ne recule pas devant les représentations inébranlables de la violence graphique d’une manière que les films classés doivent. L’horreur, en tant que genre qui repousse les limites de l’inconfort, est souvent en contradiction avec les restrictions d’une cote PG-13.

Pourquoi un endroit calme 2 a l’air bien même avec une cote PG-13

Toutes les horreurs n’ont pas besoin d’une cote R pour réussir. L’horreur surnaturelle obtient souvent plus d’un laissez-passer, avec des films comme The Ring extrêmement populaires même avec une cote PG-13. Cela peut provenir en partie d’une plus grande dépendance aux alertes de saut, mais ne se résume pas tous à des astuces bon marché. L’original A Quiet Place avait une cote PG-13, sachant qu’une horreur réussie ne repose pas uniquement sur des images dérangeantes, mais sur des concepts terrifiants. L’utilisation d’un son dans un endroit calme comme appareil d’horreur signifiait que des choses traditionnellement banales, comme les commentaires sur une aide auditive ou la chute accidentelle de quelque chose, étaient terrifiantes. Il comprend la puissance d’un suspense. Depuis ses remorques, Un endroit calme 2 cherche à suivre la même voie que son prédécesseur, rappelant aux cinéphiles de 2020 que PG-13 n’est pas une condamnation à mort pour une horreur réussie.

Dates de sortie clés

Un endroit calme, partie II (2020)Date de sortie: 20 mars 2020

