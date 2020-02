À quoi ils pourraient servir

Définir des photos de Le Batman ont révélé quelque chose de très étrange à propos de la combinaison de Robert Pattinson – que se passe-t-il avec ses gantelets? Matt Reeves, directeur de The Batman, s’est tourné vers les médias sociaux pour donner au public son premier aperçu du nouveau costume de Batman. Il savait probablement qu’il était sur le point de commencer le tournage sur place et les photos prises allaient sûrement inonder Internet.

Les premières réactions au Batsuit de Pattinson ont été mitigées. Le capot cousu est une belle touche, permettant à Pattinson un degré de flexibilité dans le cou qui manquait aux précédents Batsuits, mais les lunettes mystérieuses ont pris certains fans par surprise. Le symbole de la chauve-souris sur la poitrine de Batman est unique et distinctif, rempli de morceaux de fans de métal qui pourraient être le pistolet que Joe Chill a utilisé pour tuer les parents de Bruce Wayne. Mais l’élément le plus controversé est peut-être les gantelets.

La combinaison de combat de Pattinson est clairement une forme d’armure corporelle plutôt que le tissu habituel de Batman, et les gantelets semblent avoir une fonction spécifique. Quelque chose semble être attaché au dos de chaque main, un morceau de tissu avec cinq tiges métalliques fixées. Quoi qu’il en soit, il est maintenu en place par trois grandes sangles qui entourent les bras de Batman, avec les bords donnant à Batman une version inhabituelle de ses gants traditionnels. Batman n’a jamais porté quoi que ce soit à distance de ce genre dans les bandes dessinées auparavant, et cela s’est naturellement avéré être un nouvel élément de division.

Esthétiquement, The Batman semble être fortement influencé par les jeux d’Arkham Asylum. Cela soulève la possibilité que ce soient des gants à électrochocs du type porté par le bourreau à Arkham Asylum. Ce serait une touche intéressante, donnant à Batman une arme de corps à corps qui lui permettrait de neutraliser les adversaires à grande vitesse; On pense que Reeves se concentre sur Batman en tant que détective plutôt que héros d’action, donc cela fonctionnerait. Le problème avec cette théorie particulière, cependant, est qu’elle est censée être la deuxième année pour Batman; ainsi, le chevalier noir n’a pas encore développé son vaste inventaire. Il semblerait plutôt étrange qu’un Batman qui conduit un Batcycle plutôt qu’une Batmobile ait un équipement jamais vu auparavant.

Une deuxième possibilité est qu’il s’agit d’une sorte d’arme à distance avec cinq fléchettes métalliques insérées dans des propulseurs pneumatiques. Ce serait une technologie brute, plus adaptée à Batman de la deuxième année. Il n’y a pas de précédent de bande dessinée pour Batman utilisant une telle arme, mais cela cadrerait avec le fait que le tissu est élevé, ce qui signifie que Batman pourrait facilement faire pivoter son poignet hors de la trajectoire des projectiles afin de les tirer. Bien que Batman n’ait jamais utilisé cette technologie dans les bandes dessinées, elle a déjà été adoptée par les légendaires Talons qui servent la Court of Owls. Il ne serait pas surprenant de voir Batman adapter l’une des légendes les plus terrifiantes de Gotham dans la conception de sa combinaison.

Une dernière possibilité est que ceux-ci pourraient être des pointes amovibles pour le pistolet à grappin de Batman, permettant au Dark Knight de se balancer à travers l’horizon de Gotham. Il est vrai que les photos de l’ensemble ne montrent aucun signe du pistolet à grappin, mais le costume contient un certain nombre de poches, et l’une d’entre elles pourrait facilement contenir l’appareil. Quelle que soit la vérité, il est peu probable qu’elle soit révélée avant un certain temps; les probabilités qu’une photo ou une vidéo se produisent juste pour montrer que cela est en cours d’utilisation sont assez minces. J’espère qu’une réponse sera fournie dans Le Batmanest la bande-annonce inévitable et très attendue.

