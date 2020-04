À quoi ressemblent les personnages dans la vraie vie

Le dernier drame de Hulu, Mme America, suit un chapitre important de l’histoire américaine et présente une distribution étoilée représentant des personnages très réels. La série limitée, développée par Dahvi Waller, a été commandée pour la première fois fin 2018 et a rapidement attiré certains des plus grands noms d’Hollywood. L’actrice acclamée Cate Blanchett joue le rôle principal, mais elle est entourée de noms tout aussi impressionnants.

Mme America suit la tentative d’une décennie de ratifier l’amendement sur l’égalité des droits et ceux qui se sont opposés. Au centre de la lutte se trouvait un groupe de féministes de la deuxième vague qui soutenaient l’égalité tandis que certaines personnalités tentaient de maintenir les femmes dans des rôles de genre traditionnels. La série expliquera comment ce moment de l’histoire a changé le paysage politique a servi d’effet domino.

À ce jour, l’amendement sur l’égalité des droits n’a pas encore été ratifié et le thème de l’égalité des sexes est toujours d’actualité. Mme America adopte une approche non fictive en présentant certaines des figures les plus connues de la guerre pour l’égalité des femmes. Bien sûr, il y a quelques personnages fictifs mélangés mais ils servent toujours un but dans le récit historique. Pour garder une trace des vraies figures, voici un guide complet de la distribution et des personnages de Mme America.

Cate Blanchett comme Phyllis Schlafly

Au centre de Mme America se trouve Phyllis Schlafly, une femme conservatrice qui s’est fortement opposée au féminisme. Dans les années 70, Schlafly a lancé un mouvement contre la ratification de l’Egalité des Droits (EER) en organisant la campagne “STOP ERA”. Elle a défendu les rôles sexospécifiques traditionnels et craignait que l’ERA ne supprime les privilèges sexospécifiques. Bien qu’elle se soit opposée aux coalitions de l’ERA et aux leaders féministes émergentes, ses efforts ont été jugés fructueux pour avoir retardé ou révoqué la ratification entre plusieurs États. Cate Blanchett dépeint la figure historique au cours de l’une des batailles politiques les plus mémorables de l’histoire. L’actrice australienne a près de trois décennies de travail à son actif, mais elle est surtout connue pour la trilogie Le Seigneur des Anneaux, Babel, The Curious Case of Benjamin Button, Carol, Thor: Ragnarok et Ocean’s 8.

Rose Byrne comme Gloria Steinem

Rose Byrne décrit Gloria Steinem, l’une des opposantes les plus influentes de Schlafly. La militante politique et journaliste a servi de leader et de porte-parole du mouvement féministe américain dans les années 60 et 70. Elle a courageusement combattu pour l’égalité des sexes et la liberté de reproduction dans un environnement politique tendu. En 1971, elle et de nombreuses autres femmes ont fondé le National Women’s Political Caucus (NWPC) dans le but de déclencher une révolution. Mme America est le retour de Byrne à la télévision dans un rôle principal depuis Damages en 2012. L’actrice est également reconnue pour son travail cinématographique tel que 28 semaines plus tard, les demoiselles d’honneur, X-Men: First Class, Neighbors et Spy.

Uzo Aduba en tant que Shirley Chisholm

Un autre personnage contre les efforts de Schlafly était Shirley Chisholm, interprété par Uzo Aduba. Chisholm était une éducatrice qui est devenue la première femme noire élue au Congrès des États-Unis, servant sept mandats pour le 12e district du Congrès de New York. Elle a couru pour le président des États-Unis en 1972 et a marqué la première fois qu’une femme se présentait pour le candidat du Parti démocrate. Chisholm a gagné le soutien de l’Organisation nationale pour les femmes (NOW) et a été membre fondateur de la NWPC aux côtés de Steinem. Aduba est surtout reconnue pour son temps sur Orange Is the New Black de Netflix ainsi que pour son travail dans Steven Universe.

Elizabeth Banks comme Jill Ruckelshaus

En plus de Steinem et Chisholm, Jill Ruckelshaus a également servi de leader féministe dans les années 70. Ruckelshaus était autrefois un assistant spécial de la Maison Blanche et dirigeait le Bureau des programmes pour les femmes de la Maison Blanche. En plus de servir en tant que fondateur de la NWPC, Ruckelshaus s’est battu pour les droits civiques. La figure de la vie réelle est interprétée par Elizabeth Banks, une actrice reconnue pour ses rôles dans la série The Hunger Games, la trilogie Pitch Perfect, Power Rangers et Charlie’s Angels, un film qu’elle a également réalisé.

Margo Martindale en tant que Bella Abzug

Bella Abzug, alias «Battling Bella», était membre de la Chambre des représentants américaine de New York. Non seulement elle était féministe, mais elle était également dirigeante du Mouvement des femmes et membre fondatrice de la NWPC. Au cours de son mandat, Abzug a dirigé la Conférence nationale des femmes de 1977 et dirigé la Commission consultative nationale des femmes du président Carter. Margo Martindale joue Abzug et ses autres rôles notables incluent Les Américains, BoJack Horseman et des films comme Million Dollar Baby, Dead Men Walking et August: Osage County.

Ari Graynor comme Brenda Feigen

Après avoir connu des conditions hostiles envers les femmes à Harvard, Brenda Feigen est devenue une féministe remarquable et une combattante pour l’égalité des droits. Elle a été vice-présidente de NOW et a aidé à coordonner le témoignage du Sénat américain pour l’égalité des droits. Ce faisant, elle a travaillé en étroite collaboration avec Steinem et le couple a ensuite aidé à créer la Women’s Action Alliance pour donner aux femmes des ressources pour surmonter le sexisme. Ari Graynor est l’actrice derrière le rôle et serait reconnue pour des émissions de télévision comme The Sopranos, Fringe et Bad Teacher ainsi que des films tels que Whip It, 10 Years et The Disaster Artist.

Tracey Ullman en tant que Betty Friedan

Alors que Feigen était vice-présidente de NOW, Betty Friedan était la présidente de l’organisation. Le livre de Friedan de 1963, The Feminine Mystique, aurait influencé la deuxième vague du mouvement féministe. En tant que partisan de l’Era Rights Amendment, Friedan a rejoint ses collègues féministes dans la création de NWPC et s’est battue pour d’autres réformes des droits des femmes. La femme est jouée par Tracey Ullman, l’actrice anglo-américaine connue pour The Tracey Ullman Show et plusieurs séries de sketchs sur HBO et Showtime.

Sarah Paulson comme Alice Macray

Le personnage de Sarah Paulson, Alice Macray, n’existait pas dans la vraie vie. Cela dit, la femme devait représenter les différents partisans de Schlafly. L’anti-féministe avait beaucoup de femmes dans son cercle et Macray est le point culminant de toutes. Le travail le plus remarquable de Paulson découle de ses rôles dans American Horror Story et sa série sœur, American Crime Story. En outre, l’actrice est apparue dans des films tels que 12 ans, un esclave, Carol, The Post, Ocean’s 8 et Glass.

Soutenir les acteurs et les personnages de Mme America

Melanie Lynskey comme Rosemary Thomson: Une femme au foyer et militante conservatrice qui était une amie proche de Schlafly et STOP ERA. Lynskey est une actrice néo-zélandaise connue des films populaires comme Ever After, Sweet Home Alabama, Up in the Air et The Perks of Being a Wallflower en plus de l’émission de télévision Two and a Half Men.

John Slattery comme Fred Schlafly: Époux de Phyllis Schlafly et membre d’une riche famille de Saint-Louis. Slattery serait reconnu pour son rôle dans Mad Men, le MCU, et le récent film primé, Spotlight.

Jeanne Tripplehorn comme Eleanor Schlafly: La sœur de Fred et la belle-sœur de Phyllis qui ont cofondé une organisation catholique qui valorisait les valeurs religieuses, sociales et familiales traditionnelles. Les rôles les plus mémorables de Tripplehorn incluent Basic Instinct, The Firm, Waterworld, Big Love et Grey Gardens.

James Marsden comme Phil Crane: Un politicien républicain et membre de la Chambre des représentants de l’Illinois. Marsden est devenu célèbre dans la série de films X-Men et est depuis apparu dans des titres majeurs comme Hairspray, Enchanted, 27 Dresses, Westworld et Sonic the Hedgehog.

Niecy Nash comme Flo Kennedy: Une féministe afro-américaine et défenseure des droits civiques qui était très active dans les années 70. Les rôles les plus populaires de Nash sont ceux de Reno 911 !, Getting On, The Soul Man, Scream Queens, Claws et When They See Us.

Bria Henderson comme Margaret Sloan-Hunter: Une militante féministe et des droits civiques qui a fait équipe avec Flo Kennedy à plusieurs reprises. Le rôle dans Mme America sert de premier concert d’acteur majeur de Henderson.

