À quoi ressemblerait Old Man Starkiller

Un utilisateur de Twitter a créé des images montrant de quoi Starkiller La force déchaînée pourrait ressembler à un vieil homme. Le Force Unleashed sorti à l’origine en 2008, et malgré des critiques médiocres, est devenu l’un des jeux Star Wars les plus vendus de tous les temps. Starkiller est devenu extrêmement populaire et a été présenté dans les deux jeux The Force Unleashed, ainsi que Soul Caliber IV, un roman graphique et même des marchandises.

Starkiller possède l’une des histoires les plus intéressantes de l’univers élargi de Star Wars, car il était à l’origine le fils d’un Jedi fugitif. Il devient finalement l’apprenti secret de Dark Vador après que Vador ait assassiné son père. Le Seigneur Sith utilise ensuite Starkiller comme un moyen de traquer et de tuer les Jedi restants afin qu’ils puissent éventuellement renverser l’empereur Palpatine. Au fur et à mesure que le jeu progresse, les joueurs peuvent décider si Starkiller suit le côté clair de la force ou succombe au côté obscur.

L’utilisateur de Twitter Darth Plagueis le sage a montré quelques images qu’ils ont créées d’une ancienne version de Starkiller. L’une des images montre Starkiller avec des cheveux et une barbe gris, ainsi qu’un visage assez ridé. L’autre image le montre arborant des cheveux beaucoup plus courts, mais une barbe plus longue. Beaucoup de fans ont du mal à imaginer un Starkiller plus âgé alors que le personnage meurt dans la fin canonique du jeu original. Chose intéressante, les images ont été retweetées par Sam Witwer qui exprime Starkiller dans la série.

Malheureusement, depuis que Disney a acheté Lucasfilm en 2012, la série ne fait plus partie du canon de Star Wars, mais plutôt de l’univers élargi. Après cette acquisition, Disney a marqué la plupart du matériel étendu comme Star Wars Legends et n’est donc pas dans le même canon que les films. Bien que compréhensible, cette décision a éliminé l’un des utilisateurs de force les plus puissants de Star Wars. Les aspects de The Force Unleashed persistent dans le canon. Dans le jeu, il a été expliqué que les rebelles ont adopté l’écusson de la famille Starkiller comme logo et c’est le logo que les rebelles utilisent à ce jour.

Malgré The Force Unleashed’s de nombreux problèmes, le jeu apporte une nostalgie particulière à de nombreux fans de Star Wars. Le jeu a été l’une des premières fois où les fans ont été présentés à un personnage aussi puissant, et le fait de pouvoir contrôler Starkiller a fait que les joueurs se sentaient vraiment comme un utilisateur de force. Le vieil homme Starkiller, en revanche, est une idée incroyable car, bien qu’il soit plus âgé, le personnage n’a pas l’air moins dangereux ou en colère.

