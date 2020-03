A Total War Saga: Troy – Date de sortie, histoire, détails du gameplay

Rage. Chante, oh déesse, de la rage des joueurs, meurtriers, capricieux, qui espèrent que Une saga de guerre totale: Troy sera une fidèle adaptation de Homer The Illiad, un jeu vidéo divertissant de tactique et de stratégie, et un regard authentique sur la guerre de la Grèce de l’âge du bronze. Ces trois sources seront difficiles à équilibrer, mais si les Muses bénissent les efforts du studio de jeu Creative Assembly, A Total War Saga: Troy sera en mesure d’honorer l’histoire ancienne, la pierre angulaire de la poésie grecque ancienne et le gameplay établi par leur précédent Total. Titres de guerre.

Lorsque le poète aveugle Homer a dicté l’Illiade à son public de l’âge du fer, il ne pouvait pas s’attendre à ce que son poème épique devienne une pierre angulaire de la littérature occidentale, avec des héros comme Ulysse, Hector, Achille et Hélène pratiquement des noms familiers. Cependant, Creative Assembly, les créateurs de la franchise Total War, ne veulent pas se reposer sur les lauriers littéraires d’Homère; ils ont déclaré qu’ils souhaitaient révéler la “vérité derrière le mythe” dans leur dernier titre Total War.

Ainsi, A Total War Saga: Troy a beaucoup à vivre. Dernier jeu de la série Total War de stratégie au tour par tour / combat tactique en temps réel, il doit s’appuyer sur la formule de ses prédécesseurs avec de nouvelles innovations de gameplay. Il devra également rendre un hommage authentique aux sources variées qui l’ont inspiré, en trouvant un juste équilibre entre l’histoire, le mythe et la culture pop moderne.

L’Illiad dépeint des héros demi-dieux qui, à eux seuls, inversent le cours de la bataille avec leurs talents surnaturels et leur volonté de devenir assez sanglante. L’Illiad à elle seule regorge d’images graphiques de décapitation, de démembrement et de fleuves de sang versés par ses héros. Pour recréer efficacement cela dans A Total War Saga: Troy, Creative Assembly doit s’appuyer sur les “Hero Units” pionnières dans leur titre précédent, Total War: Three Kingdoms, donnant à chaque unité Hero des capacités correspondant à leurs traits et épithètes dans Illiad: Achilles avec sa brutalité, Ulysse avec sa furtivité et sa ruse, etc.

Selon les normes du jeu vidéo, les héros demi-dieux de la mythologie antique sont très brisés. Comment alors l’assemblage créatif peut-il équilibrer les unités de héros de A Total War Saga: Troy? La mécanique de la diplomatie pourrait bien être la clé – et en effet, Creative Assembly a discuté d’un système curieusement nommé «Dieux et faveurs». Cela simulera les bénédictions et les malédictions des dieux et déesses grecs infligés des deux côtés de la guerre de Troie. Ce système pourrait facilement être étendu pour simuler des interactions avec des nations alliées et des héros comme Achille, tristement célèbre pour bouder dans sa tente après avoir été offensé par ses pairs.

La Grèce mycénienne de l’âge du bronze et ses guerriers n’étaient pas comme les Hoplites de la Grèce classique ou des films modernes comme Troy en 2004. Pour donner de l’authenticité à leurs titres, les développeurs de A Total War Saga: Troy doivent créer des soldats et des navires basés sur les découvertes réelles des ruines de l’âge du bronze. L’art conceptuel publié jusqu’à présent est prometteur, montrant des équipements d’infanterie comme ceux représentés sur la poterie et trouvés dans les tombes: épées courtes, casques de sanglier, armures encombrantes en plaques de bronze et boucliers en peau de bœuf en forme de huit. Bien que les unités de héros de Troie soient représentées avec des panoplies flashy et irréalistes, cela fonctionne pour souligner leur statut unique d’un autre monde que leurs camarades d’armes plus réalistes.

Il y a des limites à ce que l’assemblage créatif peut – et devrait – faire Une saga de guerre totale: Troy authentique à ses sources. La pure antiquité de l’âge du bronze grec obligera les développeurs à remplir les blancs avec de la fiction, tandis que certains thèmes de Illiad d’Homère ne se traduiront pas bien dans les jeux vidéo. Creative Assembly doit finalement raconter sa propre histoire, celle qui honore la guerre de Troie historique tout en laissant les joueurs écrire leurs propres fins. Et si, par exemple, les chevaux de Troie gagnaient la guerre à la fin? Ou Hélène de Troie a décidé d’abandonner Paris et de faire de l’équitation avec les Amazones …?

Une saga de guerre totale: Troy est prévu pour une sortie 2020 sur PC.

