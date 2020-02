À tous les garçons: P.S. Critique du film Je t’aime toujours

C’est comme ça: la suite de la rom-com teen très populaire de Netflix, À tous les garçons: P.S. Je t’aime encore, sort juste à temps pour la Saint Valentin et c’est comme une lettre d’amour qui reprend vie. Quand à tous les garçons que j’ai aimés avant, basé sur le roman du même nom de Jenny Han, lancé en août 2018, Netflix a remporté l’or avec la combinaison gagnante de Lara Jean Covey (Lana Condor), Peter Kavinsky (Noah Centineo) et le spin moderne du film sur les tropes classiques pour adolescents et romans. To All the Boys a rapidement solidifié son statut de comédie romantique classique moderne, mais le roman original de Han était le premier d’une trilogie entourant la vie amoureuse de Lara Jean. Maintenant, le prochain versement prend vie. À tous les garçons: P.S. Je t’aime toujours plonge plus profondément dans la complexité du jeune amour, avec autant d’humour et de douceur – et encore plus de charme.

P.S. I Still Love You reprend après la fin heureuse de To All the Boys, dans laquelle Lara Jean et Peter ont officiellement commencé à sortir ensemble. Mais la vraie vie n’est pas un conte de fées et, en réalité, l’histoire continue. Une grande partie de P.S. I Still Love You traite de ce concept de fantaisie contre réalité, car le romantique désespéré de Lara Jean est confronté aux imperfections d’une vraie relation. Pour compliquer les choses, une nouvelle fin de conte de fées est présentée sous la forme de John Ambrose McClaren (Jordan Fisher), un autre destinataire de l’une de ses lettres d’amour – une qui ne semble pas avoir d’imperfections. En fin de compte, Lara Jean doit choisir entre Peter et John Ambrose, mais le choix est vraiment entre vivre dans le monde réel, les défauts et tout, ou essayer de chasser la fin du conte de fées.

De cette façon, P.S. I Still Love You excellemment et construit naturellement l’histoire de To All the Boys, continuant à dépeindre la maturité de Lara Jean alors qu’elle apprend la différence entre la fantaisie et la réalité en matière d’amour et de relations. Le script pour P.S. I Still Love You, écrit par le retour de l’écrivaine Sofia Alvarez et J. Mills Goodloe (Everything, Everything), reprend la voix incroyablement importante de Lara Jean. La suite s’appuie moins sur la voix off pour immerger les téléspectateurs dans les pensées et les sentiments les plus intimes de Lara Jean, montrant une maturité pour permettre à Michael Fimognari de diriger les performances des acteurs de faire plus de travail lourd. Les voix off sont toujours une ligne de P.S. I Still Love You, livré par Condor avec une conviction chaleureuse qui construit une meilleure intimité amicale entre son personnage et le spectateur. Mais au moment où Lara Jean grandit, l’histoire de P.S. I Still Love You évolue également, même si elle maintient ce que les fans aiment à propos de ce personnage, qu’elle est ouverte et honnête et gentiment sérieuse.

En tant que tel, il ne devrait pas être surprenant que la véritable colle de To All the Boys: P.S. Le casting de I Still Love You est Condor, qui joue à la perfection la romantique Lara Jean désespérée et conflictuelle. L’histoire de Lara Jean dans P.S. I Still Love You consiste à se débarrasser de la naïveté de l’enfance et à prendre les décisions qui ouvriront la voie au type d’adulte qu’elle va devenir, et la performance habile de Condor met en valeur toutes les émotions de l’arc de son personnage, de stupides à brisées, captivant les téléspectateurs par la main et en les tirant pour la balade. Mais, bien sûr, Lara Jean de Condor est courtisée par Peter K. et John Ambrose, et P.S. I Still Love You gâte vraiment le public avec des intérêts romantiques adorables. Centineo revient en tant que toujours charmant Peter Kavinsky, bien qu’il tombe un peu à l’arrière-plan dans P.S. J’aime toujours – en partie par conception. Sa place est usurpée par John Ambrose de Fisher, qui est charmant à sa manière maladroitement sérieuse. Entre le scénario et les performances de Condor, Centineo et Fisher, P.S. I Still Love You évite intelligemment un triangle amoureux banal. Au lieu de cela, offrant aux téléspectateurs une comédie romantique qui se sent à la fois évadée et entièrement ancrée dans la réalité.

À bien des égards, P.S. I Still Love You ressemble à sa propre lettre d’amour à To All the Boys I Loved Before et aux romans de Han alors même qu’il élargit le monde et tente de raconter sa propre histoire. Fimognari, qui a été directeur de la photographie du premier film, succède à Susan Johnson en tant que réalisateur, reproduisant le style visuel doux et chaleureux qui correspond si parfaitement au personnage de Lara Jean, tout en donnant sa propre tournure à P.S. Je t’aime encore. La suite maintient également la famille de Lara Jean et le patrimoine coréen à l’avant-plan, introduisant une intrigue secondaire dans laquelle la plus jeune sœur Kitty (Anna Cathcart) décide de mettre leur père, le Dr Covey (John Corbett) avec leur voisine Trina (Sarayu Blue). Comme le premier film, la bande originale est fantastique (et cette fois présente une chanson K-pop populaire!). Le film parvient même à introduire des aspects des livres To All the Boys, comme la cuisson de Lara Jean et son amie Stormy (Holland Taylor). Au total, P.S. I Still Love You est un peu surchargé, mais en son cœur est une histoire sincère sur la croissance et le premier amour. Bien que cela puisse être un peu désordonné, la même chose peut certainement être dite de l’amour lui-même.

Parfait pour les fans du premier film, P.S. I Still Love You constitue une excellente double fonctionnalité avec To All the Boys I Loved Before, et la sortie de la suite juste avant la Saint-Valentin ne pourrait pas être plus opportune. Netflix pourrait très bien avoir un autre coup sur les mains, en particulier avec l’ajout de Fisher, dont John Ambrose gagnera même les fans les plus fidèles de Peter K. Mais le choix de Lara Jean entre Peter et John Ambrose dans P.S. I Still Love You n’est pas aussi simple que de choisir entre deux garçons, il s’agit de reconnaître la différence entre la fantaisie et la réalité, une chose avec laquelle les gens de tous âges peuvent lutter. À cette fin, P.S. I Still Love You est peut-être une comédie romantique sur le jeune amour, mais l’histoire de Lara Jean est une histoire que les téléspectateurs de tous âges peuvent comprendre et apprécier. Tout comme son personnage principal, To All the Boys: P.S. I Still Love You est si gentiment, ouvertement sincère dans son amour de l’amour qu’il transcende le fromage et donne aux téléspectateurs la permission de se livrer à une intimité et à une romance sans vergogne pendant toute sa durée d’une heure et 40 minutes.

À tous les garçons: P.S. Je t’aime encore commence à diffuser sur Netflix mercredi 12 février. Elle dure 102 minutes.

Notre évaluation:

3,5 sur 5 (Très bien)

À tous les garçons: P.S. Je t’aime toujours (2020) date de sortie: 12 février 2020

