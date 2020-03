Aaron Paul dit que son personnage de Westworld est «complexe»

Dans une interview accordée au New York Post, Aaron Paul a parlé de son personnage Caleb de la troisième saison de Westworld, qu’il a qualifié de «complexe». Voici les faits saillants:

Sur son personnage Caleb: «Caleb est un personnage très complexe. Il est un ouvrier du bâtiment, un col bleu qui essaie juste de survivre dans ce monde chaotique. J’adore les défis auxquels il est confronté. Son introduction à Dolores et à ce monde était très excitante pour moi. Je suis un grand fan d’Evan [Rachel Wood]. Je l’adore absolument et pouvoir travailler aux côtés de quelqu’un d’aussi amusant et professionnel est évidemment un rêve devenu réalité. Ce n’est pas toujours le cas. Je suis constamment inspirée par elle. “

En rejoignant Westworld: «Vraiment ravi de jeter un œil derrière les rideaux de velours en soi et de voir ce que [Westworld creators Jonathan Nolan and Lisa Joy] avait en magasin. Ils ont dit que Caleb serait le personnage qui présenterait le public au monde extérieur de Westworld. Cette saison emmène vraiment le public à l’extérieur du parc et montre à tout le monde la société dans laquelle nous vivons tous. »

Sur la technologie: «Ça nous informe mais aussi je pense que ça enlève beaucoup de joies de vivre. Je suis fier de ne pas posséder d’ordinateur. Je suis rarement autour de mon téléphone. J’ai des milliers de courriels non lus. J’ai mon téléphone baissé et ma tête levée. C’est comme ça que je vis ma vie. Quelqu’un m’a dit cette citation, comme: «Les oiseaux ne portent rien; à cause de cela, ils sont capables de voler. “J’aime ça. Nous n’avons pas besoin de beaucoup. Je pense que les gens oublient la beauté de cette planète. Ils sont distraits par les choses dans leurs mains et dans leurs poches. »