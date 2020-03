Aaron Paul taquine le rôle de Caleb dans la saison trois de Westworld

Aaron Paul est le nouveau jouet brillant de la saison trois de Westworld et il a discuté de certains aspects de son personnage Caleb dans une nouvelle interview. Paul a discuté avec THR de sa participation à la série HBO et de la façon dont son personnage prend en compte le scénario. Vous pouvez voir quelques faits saillants ci-dessous et voir notre examen de l’épisode d’hier soir ici:

En étant invité à faire le spectacle: «Quand j’ai reçu l’appel pour m’asseoir avec Lisa et Jonah, j’avais déjà vu la deuxième saison deux fois. Le spectacle est compliqué, il est désordonné et les deux premières saisons ont eu lieu au sein de Westworld, et quand je me suis assis avec Lisa et Jonah pour entendre leur arc de qui était ce gars et l’arc de la saison, je suis sorti de la réunion tellement rajeunie, tellement excitée… Je voulais crier à l’intérieur de la réunion en disant: “Oui, mon Dieu, bien sûr que je le ferai.” Je me sens tellement bénie d’avoir été invitée à faire partie de cette belle , spectacle brillant. “

Sur son personnage de Caleb: [He has a] passé très compliqué, un peu brouillon, sombre… Il a eu beaucoup de traumatismes dans sa vie et tout au long de cette saison, vous apprenez ce que c’est. Vous l’avez en quelque sorte présenté au début de l’émission, le premier épisode. On sent qu’il se passe quelque chose, mais de plus en plus de couches se révèlent tout au long de la saison. »

Sur la relation de Dolores avec Caleb: “[She’s an] outil pédagogique pour Caleb. Elle essaie de lui apprendre ce qu’est la société et le contrôle qu’elle a sur son groupe, comme le plus grand parapluie, la plus grande image de tout cela. Tout n’est pas vraiment ce qu’il paraît. »

En travaillant avec Evan Rachel Wood: “Il est impossible de ne pas être un grand fan du travail d’Evan. Son curriculum vitae est tellement incroyable. Mais pouvoir travailler en face d’elle comme Dolores était un rêve devenu réalité. Je n’ai jamais sauté sur un spectacle comme celui-ci, en tant que habitué, qui a déjà été prouvé et c’est un énorme succès, déjà énorme, une base de fans intégrée massive. Monter sur le plateau et voir ces acteurs à l’intérieur de ces personnages, c’est pourquoi je fais ce que je fais. “