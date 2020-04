Abominable: Critique Blu-Ray – Cinemascomics.com

Nous analysons le Blu-Ray d’Abominable à Cinemascomics, où les monstres ne sont pas toujours ce qu’ils semblent être.

Chez Cinemascomics, nous avons examiné l’édition maison d’Abominable Blu-Ray, le nouveau joyau de l’animation DreamWorks parfait pour le visionnement en famille.

Le film Abominable est déjà en vente dans les magasins sur DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D et 4K, ainsi qu’en vente et en vente numérique. La bande DreamWorks et Universal Pictures, distribuée au format physique par Sony Pictures Home Entertainment dans notre pays, étant une aventure fabuleuse et rapide dans laquelle nous traversons un beau voyage d’initiation

d’une jeune fille dans toute la Chine.

Abominable est un autre travail d’animation inoubliable de l’usine DreamWorks, chargé de nous faire rêver de sagas inoubliables telles que Kung Fu Panda, Shrek ou How to Train your Dragon.

Yi est un adolescent de plus dans l’immense ville de Shanghai. Un jour, un veau yéti est retrouvé sur le toit de son immeuble. La créature soi-disant “abominable”, qui s’est échappée du laboratoire où elle était enfermée pour être enquêtée, est recherchée dans toute la ville. Avec ses amis ingénieux Jin et Peng, Yi décidera de l’aider à fuir; et les quatre se lanceront dans une aventure épique pour réunir la créature mythique avec sa famille dans leur maison, le plus haut sommet du monde, l’Everest.

La bande a été écrite et réalisée par Jill Culton et co-dirigée par Todd Wilderman. Il est produit par Suzanne Buirgy et Peilin Chou; et présente les producteurs exécutifs Rui Gang Li, Frank Zhu et Tim Johnson. Il dure environ 97 minutes et est considéré comme adapté à tous les publics et spécifiquement recommandé pour les enfants.

Abominable est présenté dans sa version Blu-Ray avec une multitude d’extras, en plus des courts métrages originaux de DreamWorks, que nous avons analysés pour les lecteurs de Cinemascomics. La critique Blu-Ray est entièrement sans spoiler, au cas où vous n’auriez pas encore eu la chance de la voir et que vous voudriez savoir quels extras elle contient.

Données techniques Blu-Ray:

DVD:

Audio en anglais, espagnol, grec, portugais Dolby Digital 5.1. Audio du contenu supplémentaire en anglais Dolby Digital 2.0.

Sous-titres anglais pour les sourds, espagnol, grec, portugais. Sous-titres du contenu supplémentaire en anglais, espagnol, grec, portugais.

Commentaire du film uniquement disponible avec des sous-titres en anglais.

Film et extras en définition standard, grand écran (1,85: 1).

BLU-RAY:

Audio anglais Dolby Atmos; Espagnol, néerlandais, français, portugais Dolby Digital Plus 7.1; flamenco Dolby Digital 5.1. Audio du contenu supplémentaire en anglais Dolby Digital 2.0.

Sous-titres anglais pour les sourds, espagnol, néerlandais, français, portugais. Sous-titres de contenu supplémentaire en anglais, espagnol, néerlandais, français, portugais.

Commentaire du film uniquement disponible avec des sous-titres en anglais.

Film Blu-ray HD et extras, écran large (1,85: 1).

4K ULTRA HD:

Audio anglais Dolby Atmos; Espagnol, néerlandais, français, portugais Dolby Digital Plus 7.1; Flamand, grec Dolby Digital 5.1.

Sous-titres anglais pour les sourds, espagnol, néerlandais, français, grec et portugais.

Film Blu-ray HD et extras, écran large (1,85: 1).

Bande-annonce:

Marron (7 minutes):

Short original Dreamworks.

Échantillonnage et comptage (3 minutes):

Court métrage original de Dreamworks.

Scènes supprimées (11 minutes):

Avec une introduction du scénariste et réalisateur Jill Culton et du co-réalisateur Todd Wilderman.

Création d’un mythe (7 minutes):

La scénariste et réalisatrice Jill Culton explique que le film a beaucoup de choses sur sa propre vie. Le lien entre Yi et Everest a été inspiré par leur amour pour les gros chiens. Ensuite, ils commentent qu’ils ont fait différentes versions de l’Everest, étant donné qu’ils sont le yéti, le sasquatch et le bigfoot. Depuis qu’il vivait dans l’Himalaya, ils savaient qu’il serait blanc, une boule de poils de près d’un millier de kilos, que même s’il est très gros n’est rien de plus qu’un jeune yéti. Pour toute l’équipe, le film est une lettre d’amour à la culture chinoise, montrant à quel point elle est belle, avec ses paysages différents et fantastiques.

Acclamations abominables (5 minutes):

Jill Culton affirme que créer un film d’animation, c’est comme faire un vitrail, car il faut être méticuleux et précis, concevoir tout ce que vous voyez dans l’image, le créer à partir de zéro. Alors que nous voyons des conceptions conceptuelles, elles nous parlent du grand travail de recherche pour recréer les paysages chinois. Les personnages ont été conçus par Nico Marlet, et pour créer le yéti Everest, ils ont pris des éléments de la vie réelle, des images d’ours polaires et de renards à fourrure; tandis que pour la texture du nez, ils ont été fixés sur des bébés phoques, et leur langue est inspirée par l’épaulard. Pour sa part, la réalisatrice voulait que Yi ait des vêtements modernes et une coupe de cheveux.

Le casting (8 minutes):

Chloe Bennet comme Yi, Tenzing Norgay Trainor comme Jin, Albert Tsai comme Peng, Tsai Chin comme Nai Nai et Joe Izzo comme Everest parlent de leurs personnages respectifs, de ce qu’ils aiment d’eux et de ce à quoi ils s’identifient.

Comment prendre soin de votre yéti (3 minutes):

Chloe Bennet nous donne des conseils pour prendre soin d’un animal de compagnie, aidant le reste de la distribution avec des moyens de nourrir, nettoyer et prendre soin d’un animal de compagnie.

Courage de rêver (3 minutes):

Pour l’actrice Chloé Bennet, son personnage Yi est un exemple à suivre, elle n’est pas parfaite et elle ne s’en sent pas mal. Pour sa part, la réalisatrice commente qu’elle a grandi en regardant des films Disney et que de délicates princesses sortaient toujours, alors qu’elle surfait et montait sur une planche à roulettes, elle ne s’est donc pas du tout identifiée à ces films. Elle voulait donc que le protagoniste soit quelqu’un d’indépendant et de non féminin, qui n’a pas peur de se salir. Alors que Jin est obsédé par son apparence; donc, d’une certaine manière, les rôles sont échangés, disent les producteurs.

Une tournée abominable avec Chloé Bennet (5 minutes):

Chloe Bennet nous accompagne dans une visite magique de la Chine, de la ville animée à la montagne paisible et silencieuse de l’Himalaya, ainsi que le reste des endroits visités par Yi et ses amis pour ramener l’Everest à la maison; mais il parle également de la nourriture traditionnelle chinoise.

Boîte de discussion de l’Everest (5 minutes):

Les réalisateurs Jill Culton et Todd Wilderman demandent aux enfants s’ils savent comment les semelles de yéti, et sont présentés à l’acteur qui l’a exprimé sur la bande, Joe Izzo, qui leur montre la voix de l’Everest, selon leur humeur. ; Expliquant comment ils ont modifié leur voix sur l’ordinateur pour la rendre plus sérieuse, appelant cette boîte de dialogue de processus.

Cuisine avec Nai Nai (4 minutes):

Présentation de Tsai Chin, actrice qui prête sa voix à Nai Nai, qui avoue que, contrairement à son personnage, elle n’a jamais cuisiné; mais cette fois, il recevra l’aide du chef Shirley, afin qu’ils nous apprennent tous les deux à cuisiner du porc bao, tout comme Nai Nai le fait dans le film.

Comment … Abominable:

Comment dessiner (21 minutes):

Ils nous apprennent à dessiner Everest, Yi, Jin, Peng et Nai Nai; par l’artiste Dreamworks Daniel Tal.

Comment faire une lanterne chinoise (4 minutes).

Vous pouvez parler encore (4 minutes):

Chloé Bennet nous donne quelques leçons simples pour apprendre la langue de l’Everest, les yetiés.

Nai Nai dit (2 minutes):

Nai Nai nous donne différents conseils et commentaires avec résignation sur la façon dont les habitudes et les coutumes ont changé dans les nouvelles générations.

Commentaires généraux (97 minutes):

Donné par les cinéastes, scénariste et réalisateur Jill Culton et co-réalisateur Todd Wilderman.

Enfin, nous espérons que vous apprécierez l’achat d’Abominable, désormais disponible à emporter avec vous sur DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D et 4K, en plus de la location et de la vente numériques; Et donc vous pouvez le voir autant de fois que vous le souhaitez, à la fois dans sa version originale et doublée en espagnol et dans d’autres langues.

