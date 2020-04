Académie mexicaine du film, préoccupée par l’avenir de la culture

Plusieurs décisions culturelles du gouvernement López Obrador ont inquiété la communauté artistique. Mais la nouvelle de l’extinction d’une série de trusts remet en cause l’avenir et la stabilité du cinéma et de la culture mexicains dans notre pays. Après plusieurs jours d’incertitude, il a été confirmé que le FONCA, le Fonds national pour la culture et les arts, serait éteint et que ses ressources allaient faire partie du ministère de la Culture. “Nous travaillerons pour renforcer et étendre le système des créateurs nationaux avec des règles transparentes”, a déclaré Alejandra Frausto, chef dudit secrétariat. Il a également indiqué qu’il y aurait une fusion entre FOPROCINE et FIDECINE “intégrant les objectifs et les avantages du premier au second”.

FONCA fera partie de la structure du ministère de la Culture, nous travaillerons pour renforcer et étendre le système des créateurs nationaux avec des règles transparentes. FOPROCINE fusionnera avec FIDECINE intégrant les objectifs et les bénéfices du premier au second. – Alejandra Frausto (@alefrausto) 18 avril 2020

Compte tenu de cette décision, l’Académie mexicaine des arts et des sciences du cinéma (AMACC) a publié une déclaration affirmant être préoccupée par les décisions prises sans avoir été prises en compte. “Quel que soit le mandat de six ans au cours duquel [de los fideicomisos] a été créée, il est inquiétant qu’une décision de cette ampleur ait été prise, ce qui aura des conséquences décisives pour l’activité cinématographique et artistique du pays, sans avoir entendu la voix de ceux qui se consacrent à ces disciplines ».

Serein, artistes

Après l’annonce de ce qui allait se passer avec ces trusts, la réaction de la communauté artistique mexicaine a été immédiate. Surtout quand Irma Eréndira Sandoval, chef du secrétariat à la fonction publique, a écrit un tweet célébrant la fin de la “Salonista FONCA, née pour contrôler les rebelles et récompenser les compadres”.

Le Salinista FONCA est terminé, né pour contrôler les rebelles et récompenser les compadres. Un nouveau système de support transparent est né pour tous les créateurs du pays. Les ressources pour la culture n’ont jamais été menacées. Le martèlement n’était qu’un opportunisme. pic.twitter.com/rc6BDWrqiW – Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) 18 avril 2020

«Ni FOPROCINE ni FONCA ne se sont limitées à l’octroi de bourses. Il s’agissait, dans les deux cas, de moteurs importants pour la création et la production artistiques du pays “, a répondu l’AMACC à cette déclaration. “Nous sommes surpris par les déclarations de certains responsables selon lesquelles les deux Fonds ont disparu en raison de leur manque de transparence et de démocratie. De telles accusations, sans présenter les preuves correspondantes, ainsi que les tentatives de discréditer les créateurs qui ont bénéficié des Fonds éteints, polarisent de manière irresponsable l’environnement et ne contribuent pas au dialogue ou à la réflexion constructive nécessaires, avec la communauté artistique, sur l’avenir de la promotion et de la stimulation de l’État à la culture et aux arts ».

La déclaration de l’AMACC, présidée par Mónica Lozano, est intervenue après une avalanche de commentaires contre la déclaration de Sandoval. Au signal de la communauté artistique, le responsable a envoyé un nouveau tweet qui a ravivé la colère des artistes mexicains.

et il doit fonctionner pleinement dans l’intérêt public, plutôt que de dépendre de contrats privés (trusts) pour fonctionner. 4) Le changement n’implique pas la réduction ou la suspension du soutien actuel aux artistes. Un mauvais service à la culture qui aspire aux voies du passé. – Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) 19 avril 2020

Dans un acte de conciliation, la secrétaire à la Culture, Alejandra Frausto, a affirmé que, malgré ce qui a été dit, FONCA était une proposition de la communauté artistique. “Indépendamment de l’époque politique dans laquelle cela s’est produit, cela avait à voir avec des temps économiques comme ceux que nous vivons en ce moment”, a déclaré dans une interview avec le journaliste Jenaro Villamil sur Channel 14. Sa création, selon le responsable, était davantage due à la défense de la culture de privatisation, «mais en aucun cas pour faire taire ou coopter ou pour ce genre de jugements qui ont été rendus. Je crois que tout outil qui soutient la culture, son développement, sa création, qui reconnaît l’excellence artistique est le bienvenu et indispensable. Le cœur d’une société est ses créateurs, ses artistes, ce sont ceux qui pensent et repensent la réalité “, a déclaré Frausto.

Pour elle, “les outils dont elle dispose [la Secretaría de] Historiquement, la culture a été des luttes nées de la communauté culturelle elle-même. Et avant tout changement, [se genera] une effervescence claire et naturelle d’une communauté […] là où il y a discussion, désaccord et où le plus important est de défendre ce terrain de liberté.

Avant ces déclarations, dans un bulletin où l’avenir des trusts était annoncé, Frausto a exprimé sa gratitude à la communauté culturelle pour «un débat intense et opportun sur le rôle de l’Etat dans le soutien de la culture. Comme l’a dit le président du Mexique, un gouvernement issu d’un mouvement social ne méprisera jamais le rôle de la culture dans la transformation sociale », a déclaré le chef du ministère de la Culture.

Paz Alicia Garciadiego, lauréate du Golden Ariel 2019, a écrit le scénario du Diable entre les jambes – le plus récent ruban d’Arturo Ripstein – grâce à une subvention de la FONCA.

«Comment allons-nous laisser les créateurs sans bourse? Bien sûr que non! », A déclaré AMLO dans sa matinée du 16 avril. «Oui, nous sommes très intéressés par la promotion de la culture, des arts. Nous ne sommes pas conservateurs […]. Nous allons simplement chercher le mécanisme pour le livrer. Nous ne pouvions pas émettre un décret avec des exceptions car alors il n’allait plus avoir d’effet ».

Le résultat des deux déclarations s’est matérialisé dans l’extinction de FONCA et dans la fusion de FOPROCINE avec FIDECINE. “FONCA sera intégré dans la structure organique du ministère de la Culture, ce qui permettra des règles de fonctionnement claires, transparentes et sans espace pour la corruption. En plus de lui conférer une sécurité juridique, le reconnaissant comme un système national de créateurs qui couvre les jeunes créateurs des États aux émérites dans tous les domaines de la création “, a expliqué le ministère de la Culture à travers un communiqué de presse du 17. en avril dernier. “Dans le cas de FOPROCINE, il fusionne avec le Fonds pour l’investissement et l’encouragement du cinéma (FIDECINE), qui soutient la réalisation de films de qualité, il fonctionnera avec les ressources des deux.” L’agence gouvernementale a indiqué qu’avant l’extinction de FONCA comme pour FOPROCINE et pendant son processus de transition, toutes les ressources pour les bourses et les appels en cours sont garanties.

Nous demandons à être pris en compte: AMACC

Compte tenu de l’officialisation des changements dans la vie culturelle du pays, l’AMACC a reconnu la volonté des autorités culturelles mexicaines de préserver les fonctions de FOPROCINE et FONCA. “Nous pensons que cette volonté sera fondamentale tant qu’elle dépassera les déclarations de nature générale et se reflétera, à court terme, dans la définition de ce que seront ces nouveaux mécanismes; avec quels fonds, horaires et règles ils opéreront; de quelle manière seront-ils dotés d’une solidité juridique suffisante pour les empêcher, à l’avenir, de faire l’objet d’une liquidation accélérée comme celle dont nous assistons aujourd’hui; et, surtout, comment il sera fait en sorte que la sélection des projets qui reçoivent un soutien se fasse de manière collégiale, démocratique, transparente et avec la participation de la communauté elle-même, selon des critères artistiques et non politiques ou de parrainage “, a déclaré l’Académie dans un communiqué. libération.

Pour l’AMACC, «les nouveaux mécanismes qui seront mis en œuvre doivent renforcer les principes et réglementations avec lesquels les deux Fonds opèrent au cours des dernières décennies, et qui ont été affinés et affinés de manière transparente au fil des ans. Toute modification ne tenant pas compte de ces principes impliquerait un revers inacceptable. L’AMACC demande à être prise en compte, avec le reste de la communauté cinématographique et artistique du pays, dans la conception et la réingénierie des nouveaux mécanismes de stimulation et de promotion de la création cinématographique et artistique qui sera créée; et exprime sa meilleure disposition et son intérêt à collaborer étroitement et activement à ce processus, comme nous l’avons fait dans la discussion sur les réformes de la loi fédérale sur la cinématographie qui est menée au sein de la commission de la culture de la Chambre des Délégués ».

Le cinéma mexicain indépendant est-il menacé?

Il est impossible de penser à un cinéma mexicain sans ressources fédérales. Au moins au cours des 20 dernières années, l’industrie cinématographique mexicaine a énormément bénéficié du soutien du gouvernement fédéral. Indépendamment des partis politiques ou des idéologies sociales, les ressources allouées à la culture dans notre pays ont généré un cinéma mexicain beaucoup plus fort – et internationalement reconnu – que ce qui a été tourné à l’âge d’or.

Au-delà des films qui divisent le public, qui provoquent des milliers de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux et, en même temps, génèrent de gros profits au box-office national, il y a un cinéma mexicain qui a défié les établis et a osé filmer le plus courageux et exceptionnel des dernières années. Et beaucoup d’entre eux, sinon la grande majorité, ont été produits grâce aux stimuli fiscaux d’IMCINE; et correctement, du soutien accordé par le biais de FOPROCINE.

Le Fonds pour la production de films de qualité (FOPROCINE) est une fiducie qui a cherché à soutenir la production ou la post-production de longs métrages de plus de 60 minutes de fiction et de documentaire. La liste des titres qui ont été créés grâce à cette confiance est énorme – vous pouvez voir ici plus de 400 films qui ont été générés grâce à FOPROCINE de 1998 à 2019 – mais la plupart des titres correspondent à des histoires plus d’auteur et pas correctement destiné à être un succès au box-office.

Dream in Another Language, le film gagnant de cinq Ariel Awards, dont celui du meilleur film, a été réalisé grâce à FOPROCINE.

Bien que FOPROCINE et FIDECINE partagent certaines similitudes dans leurs objectifs, la différence entre le premier et le second est que ce dernier prévoit également dans ses règles de soutien à la distribution et à la projection de films; bien que seulement de la fiction et / ou de l’animation et dont les histoires peuvent être attrayantes pour le panneau d’affichage commercial.

Pour cette raison, pour FOPROCINE, le comité chargé de choisir les projets sélectionnés doit être composé d’un représentant du ministère de la Culture ainsi que d’un autre de l’IMCINE, du ministère des Finances, du SEP et du Trust for Film Library. National. De leur côté, les responsables de l’octroi du soutien FIDECINE sont composés d’un représentant de l’IMCINE, d’un autre du ministère des Finances, d’un de l’AMACC, d’un du STPC et de membres de la communauté des producteurs, distributeurs et exposants. commercial.

Si les mêmes lois que la loi suit actuellement sont maintenues, cela signifierait que la fusion des deux fonds impliquerait plus de gens pour décider quels projets seront soutenus avec des ressources fédérales. Cela signifie-t-il que le cinéma mexicain à des fins plus artistiques et culturelles – et pas seulement commerciales – pourrait être menacé?

Le poisson chat inhabituel, un film primé au TIFF 2013 avec le prix critique, a été soutenu par FOPROCINE.

Dans l’interview susmentionnée avec Jenaro Villamil sur Channel 14, Alejandra Frausto a reconnu FOPROCINE comme “un outil très puissant pour créer un cinéma de qualité” qui, lorsqu’il sera fusionné avec un fonds comme FIDECINE, “sortira en tête” et bénéficiera l’industrie cinématographique, “fondamentale pour l’économie” et “l’un des outils les plus puissants avec lesquels nous dialoguons avec le monde”.

Plusieurs fois, la loi prend son temps et est suffisamment méticuleuse pour réformer les lois qu’elle a régies dans le passé. Peut-être que le fait que toutes ces nouvelles se produisent au milieu d’une pandémie mondiale qui a interrompu le rythme social et économique du monde, nous amènera à être loin de savoir comment FOPROCINE fonctionnera maintenant après sa fusion avec FIDECINE.

Pendant que cela se produit et que nous découvrons si tout cela est une bonne ou une mauvaise nouvelle, nous avons heureusement une production cinématographique enviable à découvrir ou redécouvrir. Dans ces moments où tout est incertain et peut-être que ce qui nous attend est un sombre avenir, il y a tous ces films mexicains – comédie, drame; documentaire ou horreur; films d’animation ou courts métrages – pour nous surprendre, nous enthousiasmer et, au mieux, nous transporter dans des milliers de mondes et échapper à notre réalité.

En 2009, le box office controversé et documentaire présumé coupable a reçu le soutien de FOPROCINE