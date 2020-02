Acteurs qui ont presque joué Peter Parker dans les films de Sam Raimi

Tobey Maguire a notamment joué Peter Parker dans Sam Raimi’s Homme araignée trilogie mais il y avait plusieurs autres acteurs qui ont eu la chance de jouer le célèbre web-slinger. Le célèbre réalisateur d’horreur s’est lancé dans le genre des super-héros avec Spider-Man en 2002. Le film acclamé par la critique a ensuite lancé une trilogie avant que Sony ne décide de redémarrer la franchise en 2012 et à nouveau en 2017.

Après la tentative infructueuse de James Cameron d’adapter Spider-Man pour le grand écran, Raimi a finalement lancé le bal avec Sony. Jusqu’à ce point, le cinéaste était surtout connu pour son travail sur la trilogie Evil Dead et d’autres projets d’horreur. La passion de Raimi pour le personnage de Marvel a conduit à son embauche qui a fonctionné pour le studio. Non seulement Raimi a développé une série à succès, mais il a également eu un impact sur Kevin Feige qui portait ce qu’il avait appris du réalisateur lors de l’élaboration du MCU après être devenu président de Marvel Studios. Il n’est pas surprenant que Marvel revienne à Raimi pour diriger Doctor Strange dans le multivers de la folie compte tenu de son succès passé avec le genre des super-héros.

Le casting de Maguire a été l’un des points forts de la trilogie Spider-Man et Raimi a joué un rôle majeur dans le processus de casting. L’acteur avait déjà une poignée de titres à son actif, mais il est devenu l’un des meilleurs choix de Raimi après sa performance dans The Cider House Rules de 1999. Raimi croyait que Maguire pouvait parfaitement incarner Peter Parker et son alter ego, mais le chemin de l’acteur vers le rôle n’était pas si simple. Le studio avait de nombreux autres acteurs en tête pour le rôle et voici tous ceux qui avaient des liens avec le rôle principal dans les films Spider-Man de Raimi.

Leonardo DiCaprio

Avant que Raimi ne prenne les rênes d’une adaptation en direct de Spider-Man, James Cameron a entrepris de développer un projet basé sur le héros Marvel. Il a passé du temps au milieu des années 90 à travailler sur un script et a même eu des discussions avec Leonardo DiCaprio pour jouer le rôle de Peter Parker. L’acteur a déjà travaillé avec Raimi sur le western de 1995, The Quick and the Dead. Les discussions n’ont cependant pas progressé et le projet a finalement été abandonné. Lorsque le film Spider-Man de Raimi a commencé à bouger, le studio a revisité DiCaprio comme l’un de leurs principaux intérêts pour incarner le rôle principal. L’acteur ne se sentait pas prêt à s’engager dans un rôle comme celui-ci et a plutôt travaillé sur les films, Catch Me If You Can et Gangs of New York.

Freddie Prinze Jr.

Freddie Prinze Jr. est allé beaucoup plus loin dans le processus de casting, considérant qu’il avait en fait rencontré Raimi. Au cours des étapes de développement du premier film, Prinze était déjà un coup de cœur hollywoodien pour ses récents rôles dans I Know What You Did Summer Last et She’s All That. Il était un grand fan du web-slinger mais malheureusement, l’acteur est allé hors sujet et a passé une grande partie de la réunion avec Raimi à parler de combien il aimait Venom (que Raimi n’aimait pas) et a en quelque sorte ruiné la première partie de son audition. Même si Sony s’intéressait à Prinze, Raimi est parti et Prinze a trouvé le concert de jouer Fred dans Scooby-Doo.

Heath Ledger

En ce qui concerne le genre des super-héros dans les années 2000, la représentation sinistre de Heath Ledger du Joker dans The Dark Knight était au sommet en termes de performances. Le rôle a remporté de nombreux prix pour le défunt acteur, mais il a presque joué un super-héros avant de jouer le rôle du méchant infâme. Non seulement Ledger a été considéré pour le rôle de Bruce Wayne pour Batman Begins, mais il a été approché pour jouer Peter Parker pour le film de Raimi. Ledger a décidé de refuser l’offre d’auditionner car il avait l’impression de retirer le rêve de quelqu’un d’autre. S’il avait joué Peter, il ne serait certainement pas devenu le Joker quelques années plus tard.

James Franco

Avant que James Franco ne soit interprété comme Harry Osborn dans Spider-Man en 2002, l’acteur a été testé pour le rôle de Peter Parker. Jusqu’à ce point, Franco avait joué dans Freaks and Geeks et seulement une poignée de rôles au cinéma. L’acteur est allé loin dans le processus d’audition, mais n’a pas été jugé parfait pour jouer le personnage principal à sa grande consternation. Cela dit, il a clairement fait une impression car on lui a offert le rôle du meilleur ami et colocataire de Peter. Au cours de la franchise, le rôle de Franco a pris une tournure plus excitante depuis qu’il est devenu le deuxième gobelin vert.

Wes Bentley

Wes Bentley est maintenant un acteur expérimenté, mais lorsque Spider-Man de Raimi était en train de lancer, il ne se sentait tout simplement pas prêt à jouer un rôle de type A. L’acteur sortait du succès de son rôle dans American Beauty de Sam Mendes. La performance de Bentley a conduit à un certain nombre de grosses auditions, dont celle de Peter Parker, mais le timing n’était tout simplement pas le bon. La perte du concert n’a pas complètement mis fin à son opportunité de jouer un personnage de Marvel depuis que Bentley a fini par jouer à Blackheart dans Ghost Rider en 2007.

Josh Hartnett

Semblable à la situation de Wes Bentley, Josh Hartnett a également refusé la chance de jouer à Spider-Man en raison des craintes professionnelles qu’il apporterait. Hartnett craignait que ce soit un rôle déterminant dans sa jeune carrière et il n’était pas préparé émotionnellement. L’acteur a déclaré qu’il avait en outre rejeté les offres d’auditionner pour d’autres super-héros comme Batman dans Batman Begins et Superman dans Superman Returns.

Chris Klein

Après être apparu dans le tube comique américain Pie en 1999, les grands studios ont remarqué Chris Klein. Il a attiré des gens comme Sony qui l’ont testé pour le rôle de Peter Parker. On ne sait pas jusqu’où Klein est allé dans le processus d’audition, mais il n’a finalement pas obtenu le rôle. Sa carrière a continué d’évoluer et même s’il n’a jamais eu la chance de jouer un personnage de Marvel, Klein a quand même eu la chance de jouer à DC. Il a dépeint le protagoniste Cicada dans The Flash season 5.

Scott Speedman

Scott Speedman était un autre jeune acteur prometteur qui a subi des tests d’écran rigoureux pour Spider-Man en 2002. L’acteur était surtout connu pour son temps sur Felicity, ce qui l’a amené à saisir des opportunités pour des rôles cinématographiques uniques. Speedman a perdu le rôle, mais il a trouvé un rôle de film en petits groupes ailleurs. En 2003, Speedman a joué dans Underworld et la suite de 2006.

Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal a initialement perdu contre Tobey Maguire la première fois, mais l’acteur a eu un deuxième coup après Homme araignée a fait ses débuts. Avant le début du tournage de Spider-Man 2, Maguire s’est blessé au dos sur le tournage de Seabiscuit. La blessure était suffisamment grave pour forcer le studio à faire des plans de remplacement au cas où Maguire ne pourrait pas reprendre son rôle. Gyllenhaal a entamé des négociations pour reprendre le rôle, mais Maguire a récupéré complètement juste à temps. Par coïncidence, Gyllenhaal a fini par jouer à l’antagoniste Mysterio dans Spider-Man: loin de chez soi en 2019 face à Tom Holland.

