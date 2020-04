Actualités sur DVD et Blu-ray (avril 2020)

Nous allons avec un aperçu des versions qui pour ce mois d’avril, nous aurons à la fois Blu-ray et DVD.

L’un des plus intéressants sera ‘Jumanji: niveau suivant‘(Sony Pictures), une suite du film de 2017 et à son tour une continuation du film avec Robin Williams en 1996. Le film est réalisé par Jake Kasdany avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillany et Danny DeVito, avec une collection mondiale qui c’était près de 800 millions de dollars. En ce qui concerne la critique, il obtient 71% de commentaires positifs sur Rotten Tomatoes.

En tant que deuxième blockbuster, nous devons parler de «Midway‘(Lionsgate), un film basé sur des événements réels réalisé par Roland Emmerich. Développé en 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale, le film présente entre autres Ed Skrein, Woody Harrelson, Patrick Wilson, Luke Evans et Aaron Eckhart. Le film avait une collection mondiale de 123 millions de dollars, comptant sur des critiques très opposés entre le critique (47% dans Rotten Tomatoes) et le public (92%).

Au milieu du mois, ce sera le tour de ‘Les anges de Charlie‘(Sony Pictures), une nouvelle version cinématographique de la populaire série ABC créée par Ivan Goff et Ben Roberts au milieu des années 1970. Réalisé par Elizabeth Banksy avec Banks elle-même, Kristen Stewart, Naomi Scotty, Elda Balinska, le film à peine 60 Des millions de dollars au box-office mondial, atteignant à peine son coût budgétaire. Sa note sur Rotten Tomatoes est de 52%.

D’autres communiqués nationaux intéressants incluent la terreur avec ‘Noël sanglant», remake du classique de l’horreur de 1974,« Black Christmas »; drame avec ‘Petites femmes‘, nouvelle adaptation du roman de Louisa May Alcott publié le 30 septembre 1868; ou comédie avec ‘L’odyssée des giles‘, un film dont la distribution est dirigée par Ricardo Darn.

CLIQUEZ POUR ACCÉDER À TOUS LES PREMIÈRES DVD ET BLU-RAY DU MOIS