Actualités sur DVD et Blu-ray (février 2020)

Nous allons de l’avant avec les versions que nous aurons pour ce mois de FÉVRIER sur Blu-ray et DVD.

Sans aucun doute, le lancement le plus important pour le marché intérieur est «Joker‘(Warner Bros Pictures), l’histoire de l’ennemi juré emblématique de Batman réalisé par Todd Phillips et mettant en vedette Joaquin Phoenix dont la collection mondiale s’élève à 1070 millions de dollars. Avec 68% de notes positives des critiques dans Rotten Tomatoes, le film opte pour plusieurs nominations aux prochains Oscars, en commençant comme un grand favori en ce qui concerne le meilleur acteur grâce à l’énorme performance de Phoenix.

Une autre première intéressante est «Malfica: maître du mal‘(Walt Disney Pictures), suite du film à succès de 2014 dont la collection mondiale a atteint 475 millions de dollars (loin des 758 du film original). Réalisé à cette occasion par Joachim Rnning et mettant de nouveau en vedette Angelina Jolie en tant que personnage principal, le film est nominé pour les Oscars dans la catégorie Meilleur maquillage et coiffure.

En tant que troisième version la plus remarquable, nous nous retrouvons avec l’une des sensations de 2019 et l’un des favoris pour gagner notre Coupe du Cinéma, ‘Parasites»(Barunson E&A). Bong Joon-Ho est le réalisateur de ce film qui a reçu plusieurs nominations aux Oscars, dont Meilleur film et Meilleur réalisateur. Après avoir levé 156 millions de dollars au box-office mondial, les critiques sont ici unanimes, avec 99% de notes positives sur Rotten Tomatoes.

Ces trois ne seront pas les seules sorties importantes dans un mois plein de projets intéressants. Par exemple ‘Gminis‘, nouveau film d’Ang Lee avec Will Smith qui a levé 166 millions de dollars dans le monde; o ‘Zombieland: tuer et finir‘, suite du succès du film de 2009 qui a atteint 100 millions au box-office mondial; o ‘La famille Addams‘comme la première animée la plus intéressante avec le retour au grand écran de ce clan effrayant et excentrique qui a gagné 200 millions de dollars de revenus.

CLIQUEZ POUR ACCÉDER À TOUTES LES PREMIÈRES DVD ET BLU-RAY DU MOIS