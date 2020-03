Actualités sur DVD et Blu-ray (mars 2020)

Nous allons avec un aperçu des versions que nous aurons en Blu-ray et DVD pour ce mois de mars.

Ce mois-ci, nous devons commencer à examiner les versions nationales les plus importantes avec ‘Congelé 2‘(Walt Disney Animation Studios), suite du succès du film d’animation de 2013 qui a même réussi à surmonter cela en obtenant une collection mondiale de 1 446 millions de dollars. Réalisé par Chris Bucky Jennifer Lee, le film était le quatrième film le plus rentable de 2019 derrière Endgame, King Len et Toy Story 4, tous de Disney.

À la fin du mois (en particulier le 25) arrivent ‘Puales dans le dos‘(Lionsgate), histoire mystérieuse ingénieuse et élégante dans le casting de laquelle nous trouvons Daniel Craig, Chris Evans, Ana De Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnsony Michael Shannon entre autres. Réalisé par Rian Johnsony avec une suite déjà confirmée, Lacinta a obtenu environ 300 millions de dollars au box-office mondial et est devenu l’un des films les plus appréciés de l’année par la critique, avec 97% dans Rotten Tomatoes.

Nous continuons avec ‘Terminator: Dark Destination“(Paramount Pictures), un nouveau film de la franchise avec lequel James Cameron et Tim Miller ont commencé un nouveau triloga qui a ignoré tous les films et séries produits après le film original et” Terminator 2: The Final Judgment “. Linda HamiltonyArnold Schwarzeneggerretoman ses rôles emblématiques de Sarah Connor et T-800 dans ce film qui a atteint 250 millions de dollars dans le monde.

D’autres premières intéressantes seront ‘Le Mans ’66‘(20th Century Fox), par James Mangold o’Noël dernier‘(Universal Pictures), de Paul Feig, ainsi que les représentants de notre cinéma’Addis«, de Paco Cabezaso»Si j’étais riche‘, la comédie delvaro Fernndez Armeroque est devenue l’une des plus grandes réussites de notre pays en levant plus de 12 millions d’euros.

CLIQUEZ POUR ACCÉDER À TOUTES LES PREMIÈRES DVD ET BLU-RAY DU MOIS