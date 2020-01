Adam McKay développe «The Uninhabitable Earth», une série sur le changement climatique

HBO Max a officiellement annoncé une nouvelle série d’anthologies basée sur le best-seller de David Wallace-Wells,«La Terre inhabitable», Roman du New York Magazine sur le changement climatique. Adam Mckay (‘Le grand pari’) est en charge à la fois de la production exécutive et du scénario et de la direction du premier épisode de la série.

Publié pour la première fois en 2019, “ The Uninhabitable Earth ” offre aux lecteurs un journal de voyage dans un avenir proche avec des catstrofes auxquels nous pourrions faire face dans un avenir proche tels que l’élévation du niveau de la mer, les pénuries alimentaires, les urgences de réfugiés , guerres climatiques et dévastation économique. Le travail de Wallace-Wells vient de prédire un monde qui changera pour toujours mais nous prenons des mesures rapides et efficaces.

L’adaptation sera développée comme une série d’anthologies composées d’histoires de fiction indépendantes, qui couvriront un large éventail de genres qui tournent autour de l’avenir auquel nous pourrions nous attendre en raison du réchauffement de notre planète.

Avec McKay, WarnerMedia prévoit d’embaucher d’autres scénaristes et réalisateurs de haut niveau, afin de créer une série provocante et divertissante qui profite de l’agitation du spectateur alors que nous voyons comment notre planète se dirige vers le précipice.

La série mettra en vedette la production exécutive d’Adam McKay et Kevin Messick à travers leurs Hyperobject Industries, avec Paul Lee, Mark Roybal et David Kaplan et Andrea Roa d’Animal Kingdom. De son côté, Wallace-Wells a signé en tant que producteur consultant pour la série.