Adobe Premiere Pro Vs. Apple Final Cut Pro X: le meilleur pour le montage vidéo?

Adobe Premiere Pro et Apple Final Cut Pro X sont deux éditeurs vidéo populaires, mais lequel est le meilleur? Les deux programmes offrent une sélection robuste d’outils de montage, ce qui les rend idéaux pour tout le monde, des réalisateurs en herbe aux monteurs de longs métrages.

Dans l’environnement actuel, les éditeurs ont besoin d’un logiciel ayant accès à de nombreux outils à l’intérieur d’un programme de montage vidéo. Cela signifie que Premiere Pro ou Final Cut Pro X doivent contenir non seulement des outils d’édition de base et plusieurs chronologies dans l’écran d’édition, mais également l’accès aux titres, au titrage 3D, aux effets visuels de base et à l’édition audio. Heureusement pour les éditeurs, en particulier ceux qui n’ont peut-être pas essayé l’un ou l’autre programme, Premiere et Final Cut offrent une tonne d’options.

Premiere Pro est le programme de montage vidéo principal d’Adobe. Il est disponible sous forme d’essai gratuit de 7 jours, en téléchargement individuel pour 20,99 $ par mois, ou dans le cadre de la suite Creative d’Adobe dans laquelle les prix peuvent varier de 29,99 $ à 52,99 $ par mois. Final Cut Pro X d’Apple est la suite vidéo professionnelle de l’entreprise. Il est disponible pour un essai gratuit de 90 jours ou pour 299,99 $ sur le site Web d’Apple ou sur l’App Store. Premiere Pro peut être utilisé sur un PC ou un Mac, tandis que Final Cut Pro X ne peut être utilisé que sur un Mac.

Adobe Premiere Pro propose une suite de montage simple à utiliser, mais dotée d’un ensemble complet de fonctionnalités pour les éditeurs professionnels. En ouvrant la suite d’édition, les éditeurs sont accueillis par une interface utilisateur propre. Le Moniteur source affiche le métrage importé pour le montage. La timeline affiche toutes les pistes vidéo et audio, et à gauche se trouve une petite sélection d’outils tels que l’outil Razor (pour couper directement le métrage) et l’outil Pen utile pour masquer les effets visuels. Dans le coin supérieur droit d’Adobe Premiere Pro se trouve le panneau Effets. Cela est très utile pour tout, de la correction des couleurs avec les préréglages Lumetri qui peuvent fournir des looks couleur très professionnels à un film, aux effets audio pour améliorer ou réparer une bande sonore ou un dialogue. L’une des principales fonctionnalités d’Adobe Premiere Pro est la possibilité de créer des effets visuels très proches de ceux réalisés dans le programme After Effects d’Adobe. Les éditeurs peuvent créer des effets d’écran verts sympas, par exemple. De plus, Premiere Pro peut gérer un certain nombre de formats vidéo, notamment 8K, 4K et vidéo haute définition. Le programme peut également utiliser des plugins tiers pour les titres et les effets, y compris auprès de fournisseurs comme Shutterstock.

Apple Final Cut Pro X dispose d’une interface similaire à Premiere Pro, mais le programme d’Apple a quelques fonctionnalités supplémentaires dans sa manche. La suite de montage est facile à utiliser et peut utiliser presque tous les formats vidéo modernes. Une fois le métrage importé dans Final Cut Pro X, le découpage et le montage vidéo et audio sont simples avec des outils tels que Trim et Sélection de plage. Là où Final Cut Pro X parie Premiere Pro, c’est sa facilité d’utilisation pour le titrage 3D et les effets visuels. Le programme contient déjà d’excellents titres 3D. Pour créer un titre rapide et textuellement dynamique, le rendu d’un titre 3D professionnel ne prend que quelques secondes. L’autre facteur intéressant avec ce programme est la possibilité d’utiliser des plugins de titrage et d’effets tiers pour très peu d’argent. L’utilisation d’un programme tel que les modèles de Pixel Film Studios facilite les effets et le titrage des superpositions en quelques secondes.

Entre Adobe Premiere Pro et le logiciel Final Cut Pro X d’Apple, Final Cut Pro X avance légèrement en raison de sa facilité d’utilisation et de son rendu rapide des séquences vidéo et des effets. L’autre avantage de la solution d’Apple est le prix et ne pas avoir à investir dans un abonnement mensuel, comme cela est nécessaire avec Premiere Pro.

