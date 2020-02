Adolescence en Espagne 1992: première bande-annonce et affiche pour «Las nias»

BTEAM Pictures a publié la première bande-annonce et affiche de ‘Les filles‘, cousine de Pilar Palomero, auteur des courts métrages primés “La nuit de toutes choses” ou “Zimsko Sunce”, qui raconte l’histoire de nombreuses femmes d’aujourd’hui tirées de l’éducation qu’elles ont reçue au début de la 90 en Espagne.

«Las nias» est une production de Valrie Delpierre («été 1993»), d’Inicia Films et d’Alex Lafuente («La novia») de Bteam Prods, avec la participation de Radio Televisin Espaola, Televisin de Catalunya, Televisin de Aragn, Movistar Plus et avec le soutien de l’ICAA et de l’ICEC. Il a également la participation du programme des médias et Ibermedia, le gouvernement d’Aragon et la ville de Saragosse.

Son argument tourne autour de Celia, une fille de 11 ans qui étudie dans un collège de religieuses à Saragosse et vit avec sa mère. Brisa, une nouvelle compagne tout juste arrivée de Barcelone, la pousse vers une nouvelle étape de sa vie: l’adolescence. Lors de ce voyage, dans l’Espagne de l’Expo et des Jeux olympiques de l’an 92, Celia découvre que la vie est faite de nombreuses vérités et de mensonges.

Andrea Fandos, dans le rôle de Celia, et Natalia de Molina, dans le rôle de sa mère, dirigent la distribution de cette production, budgétisée à un million deux cent mille euros, dans laquelle le reste des personnages des “filles” sont Aragonais et pour beaucoup c’est leur première expérience d’actrice.

Le film, arrive dans les salles espagnoles le 4 septembre, après être passé par les festivals de Berlin et de Mlaga … si le coronavirus ne l’empêche pas, bien sûr est.

