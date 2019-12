Adrien Brody star dans la série basée sur le roman de Stephen King, 'Jerusalem's Lot'

Go Variety rapporte qu'Epix réalise une adaptation télévisée de «Lot de Jérusalem», série basée sur la nouvelle de Stephen King mettant en vedette Adrien Brody, oscarisé ('Le pianiste') en tant que protagoniste principal. L'acteur joue le capitaine Charles Boone, dans lequel ce sera son premier projet télévisé après avoir apparu dans six épisodes «Peaky Blinders» en 2017

Situé dans les années 1850, “ Lot de Jérusalem '' suit l'histoire du capitaine Charles Boone, qui emmène ses trois enfants dans leur maison ancestrale dans la petite ville apparemment calme de Preacher's Corners, dans le Maine, après la mort de sa femme dans la mer. Cependant, Charles devra bientôt affronter les secrets de l'histoire sordide de sa famille et lutter pour mettre fin aux ténèbres qui affectent les Boones depuis des générations.

La nouvelle fait partie de la collection de King 'Night Shift', publié en 1978. Le Lot de Jérusalem a été un endroit récurrent dans la plupart des romans du roi, introduit en 1975 dans le roman de l'auteur, «Le mystère du Lot de Salem». En outre, il apparaît dans des œuvres telles que 'The Shining', 'The Dead Zone', 'The Body', 'Animal Cemetery', 'Dolores Claiborne', 'The Dreamcatcher', 'Doctor Dream' ou «La tour sombre». Dans des interviews précédentes, le légendaire écrivain de roman d'horreur a révélé que cet endroit était inspiré de son ancienne ville natale de Durham, dans le Maine.

L'adaptation sera produite par Donald De Line, Jason Filardi et Peter Filardi, les deux derniers jouant le rôle de showrunners. La production devrait commencer en mai 2020, avec une première qui devrait se dérouler à l'automne 2020.