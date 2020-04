Affiche, bande-annonce et images de l’Elbe de Quibi contre Block – Blackfilm

Maintenant en ligne est l’art et les images clés pour Elba vs. Block, une nouvelle série de cascades pour Jeffrey Katzenberg et Meg WhitmanPlate-forme vidéo courte de Quibi où Idris Elba (Luther) prend la route avec un célèbre pilote de voiture de rallye Ken Block. La série sera diffusée le 13 avril.

C’est une rivalité hilarante et pleine d’action alors qu’ils opposent les voitures les unes aux autres à travers des cascades de plus en plus scandaleuses pour prouver quelle voiture et quel conducteur est le meilleur.

La série a été tournée dans les Docklands de Londres en huit épisodes qui comprendront huit cascades à couper le souffle, telles que le mur de la mort, la corde raide de la voiture et le parcours du combattant enflammé.

«Ken est mon héros au volant… Je n’ai jamais travaillé avec un pilote aussi compétent que lui, je suis donc un peu intimidé par son talent. J’adore les défis, j’aime la vitesse et je suis un “homme de roue” alors voyons comment ça se passe “ dit Elbe.

Selon Deadline, Block est un pilote de rallye professionnel connu pour ses cascades de conduite chorégraphiées extrêmes. Sa série de vidéos virales «Gymkhana» a reçu plus d’un demi-milliard de vues sur YouTube et repoussé les limites du cinéma automobile.

“Je suis vraiment ravi de m’associer à Idris pour cette nouvelle émission”, dit Block. «J’admire son travail depuis des années et il a la réputation d’un homme qui aime aller vite derrière le volant d’une voiture, donc je pense que nous allons nous amuser avec ces défis que les producteurs ont alignés pour nous. “

Elba vs. Block est une coproduction entre Workerbee (qui fait partie d’EndemolShine UK) et Elba’s Green Door Pictures for Quibi.

La