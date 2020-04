Affiche de fan de Venom 3 spectaculaire avec Spider-Man de Tom Holland

La deuxième partie n’a pas encore été publiée et il y a déjà des gens qui imaginent à quoi ressemblerait Venom 3, en plus d’ajouter le grand héros Spider-Man joué par Tom Holland.

Le nouveau film symbiote Marvel nous apportera la grande épreuve de force contre Carnage. Mais cela peut prendre jusqu’à Venom 3 pour voir Spider-Man de Tom Holland en action. Depuis dans la suite il ne semble pas qu’il interviendra au-delà d’un petit caméo.

Pour savoir à quoi ressemblerait cette bataille particulière, nous vous laissons ici une Fan Poster créée par ultraraw26:

Il y a aussi une deuxième image qui imagine ce qui se passerait si Spider-Man tombait sous les griffes de Carnage.

De quoi parlera la suite?

Alors qu’ils confirment s’ils feront du Venom 3 ou non, la deuxième partie attendue arrivera en octobre. Du moins si le Coronavirus ne vous oblige pas à changer les dates. Comme nous l’avons vu dans le premier film, le journaliste Eddie Brock (Tom Hardy) entre en contact avec un symbiote de l’espace et ensemble ils forment Venom. Un anti-héros qui doit sauver la ville de San Francisco des puissants méchants.

Maintenant, la nouvelle histoire se concentrera sur Carnage, qui, selon les bandes dessinées, a été créé à partir de l’union d’un symbiote avec le tueur en série Cletus Kasady. Ensemble, ils forment l’un des êtres les plus méchants et les plus puissants de Marvel. Venom devra donc se battre mieux que jamais pour l’achever et empêcher la ville d’être détruite dans le processus.

Nous ne savons pas si Venom 3 se réalisera, mais si la suite a le même succès que l’original, il y aura sûrement une trilogie.

Réalisé par Andy Serkis, le casting comprend Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris, Stephen Graham, Reid Scott, Peggy Lu, Alfredo Tavares, Amber Sienna, Sean Delaney, Laurence Spellman, Ed Kear et Obie Matthew.

Il sortira en salles le 2 octobre 2020.

