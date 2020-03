Affiche de motion New Wonder Woman 1984 – Blackfilm

Warner Bros a publié un nouveau Wonder Woman 1984 affiche de mouvement la suite

Avance rapide dans les années 1980 alors que la prochaine aventure sur grand écran de Wonder Woman la trouve face à un tout nouvel ennemi: The Cheetah. Comme annoncé précédemment, les stars du film Gal Gadot comme Wonder Woman et Kristen Wiig dans le rôle du Super-Vilain The Cheetah, ainsi que Pedro Pascal. Chris Pine revient également en tant que Steve Trevor.

Le film présente également Connie Nielsen, Robin Wright, Lynda Carter, et Natasha Rothwell.

Patty Jenkins (Wonder Woman, Monster) revient pour diriger la suite, tandis que Jenkins, Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Stephen Jones et Gal Gadot produisent le film. Rebecca Roven Oakley, Richard Suckle, Wesley Coller, Geoff Johns et Walter Hamada sont les producteurs exécutifs.

Prévu pour une ouverture en salles le 5 juin 2020, Wonder Woman 1984 est basé sur le personnage créé par William Moulton Marston, apparaissant dans des bandes dessinées publiées par DC Entertainment. Il sera distribué dans le monde entier par Warner Bros. Pictures, une société de divertissement Warner Bros.