Affiche de Selah et les piques de Tayarisha Poe – Blackfilm

Amazon Studios a publié l’affiche du succès de Sundance de l’année dernière, Selah et les piques de Tayarisha Poe. Le film a été présenté en première mondiale au Festival du film de Sundance 2019, acclamé par la critique et devrait être présenté le 17 avril sous le nom d’Amazon Prime Video.

Les stars du cinéma Lovie Simone, Celeste O’Connor, Jharrel Jerome, Gina Torres, Jesse Williams, Henry Hunter Hall et Evan Roe.

Dans le monde fermé d’un pensionnat d’élite de Pennsylvanie, Haldwell, le corps étudiant est dirigé par cinq factions. Selah Summers (Lovie Simone), 17 ans, dirige le groupe le plus dominant, les Spades, avec un équilibre inébranlable, car ils répondent aux vices les plus classiques et fournissent aux étudiants de l’alcool et des pilules convoités et illégaux. Les tensions entre les factions s’intensifient, et lorsque le meilleur ami de Selah / main droite Maxxie (Jharrel Jerome de MOONLIGHT) est distrait par un nouvel amour, Selah prend une Paloma (Celeste O’Connor), amoureuse de deuxième année amoureuse et protégée, à qui elle transmet sa sagesse. diriger l’école. Mais avec la graduation imminente et Paloma se révélant une étude incroyablement rapide, les craintes de Selah deviennent sinistres alors qu’elle lutte pour perdre le contrôle par lequel elle se définit.

Dans son premier long métrage, la scénariste / réalisatrice Tayarisha Poe nous plonge dans une représentation accrue de la politique des adolescents. Cette étude de caractère brûlant résume à quel point le pouvoir enivrant peut être pour une adolescente qui ressent intensément la menace de le refuser. Les performances passionnantes du nouveau venu Lovie Simone incarnent à la fois la commande publique irréprochable de Selah et les peurs et incertitudes internes qui la motivent.

Poe a été choisie comme l’un des 25 nouveaux visages par Filmmaker Magazine en 2015, et en 2016, elle a reçu la bourse de la Knight Foundation du Sundance Institute. En 2017, elle a été sélectionnée pour les Sundance Screenwriters and Directors Labs. Poe est boursier Pew 2017 et a été nommé l’un des 10 directeurs à surveiller de Variety en 2019.

Amazon développe également la fonctionnalité en tant que série originale. Poe écrit, réalise et produit la série avec Lauren McBride qui a également produit le film.